Білл Гейтс пожертвує 315 млн дол, щоб допомогти дрібним фермерам долати вплив зміни клімату

Американський мільярдер та філантроп Білл Гейтс заявив, що "Фонд Білла та Мелінди Гейтс" пожертвує 315 мільйонів доларів, щоб допомогти дрібним фермерам вирощувати врожаї в умовх зміни клімату і, зокрема створити відповідний насіннєвий фонд. .Про це Гейтс повідомив в ексклюзивному інтерв'ю "Голосу Америки" в Глазго, де відбувається Кліматична конференція ООН.

Гейтс відзначив: "Очевидно, що є продукти, які створюють меншу кількість викидів…У багатих країнах, як ви знаєте, починають маркувати продукти харчування щодо того, які викиди пов'язані із їх виробництвом.

Ми також бачимо більше електричних авто. Знаєте, ми маємо змогу обігрівати наші будинки за допомогою так званих електричних насосів на противагу використанню вуглеводнів, наприклад природного газу, для опалення будинку".

Він додав, що кожна окрема людина може долучитись до подолання проблеми зміни клімати: "Я би сказав, що на індивідуальному рівні, участь у політиці також важлива, бо це проблема щодо якої нам треба зробити короткотермінові інвестиції (та) навіть піти на деякі короткотермінові жертви для отримання довготермінових переваг значного впливу на кліматичні зміни", - відзначив Гейтс.

З повним текстом інтерв'ю Білла Гейтса "Голосу Америки" можна ознайомитись на сайті англомовної служби.

Як раніше повідомляв "Голос Америки", на початку року Білл Гейтс закликав багаті країни повністю перейти на штучну яловичину.

Причиною необхідності переходу Гейтс назвав проблему викидів метану рогатою худобою.

"Боюся, що знадобиться синтетика принаймні щодо яловичини", - наводить слова Гейтса видання.

Гейтс наголосив, що запропоновані ним зміни орієнтовані саме на багаті країни.

"Я не думаю, що 80 найбідніших країн будуть їсти синтетичне м'ясо. Я думаю, що всі багаті країни мають перейти на 100% синтетичну яловичину. До різниці у смаку можна звикнути і твердять, що з часом смак навіть стане кращим. Націнка на екологічність досить поміркована, щоб дозволити змінити поведінку людей, або використати регуляторні правила для того, щоб повністю змінити потребу", - відзначив Гейтс.

Дивіться також: Лотерея «зелена картка»: як правильно заповнити анкету та що важливо знати