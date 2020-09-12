"Безстрашні". Міжнародні оглядачі пишуть про жінок-протестувальниць у Білорусі

У Білорусі у кількох містах відбулися нові протести; найбільший із них, приблизно 10-тисячний, за оцінками, «Жіночий марш» у столиці Мінську, жорстоко розігнали силовики, затримавши загалом сотні людей. Міжнародні оглядачі у суботу пишуть про білоруських протестувальниць.

"Жінки Білорусі! Безстрашні та рішучі. Вони надихають!", - твітує колишній посол США у Росії Майкл Макфол.

Правозахисник і відомий критик Путіна Білл Браудер звертає увагу на те, як білоруські протестувальниці звертають маски із силовиків.

"Майстерно. У Білорусі, мирні протестувальниці зривають маски із силовиків. Поліція може і далі чинити звірства, але вже не анонімно", - твітує Браудер.

"Жінки очолювали мирні протести у Білорусі. Тепер жінки під прицілом насильства поліції", - твітує американська політична оглядачка Енн Епплбаум.

Жінки очолювали мирні протести у Білорусі. Тепер жінки під прицілом насильства поліції

Одним із головних гасел маршу, що відбувся на мінський День міста, було «Борися, як Маша», чи «Поверніть нашу Машу!» Йдеться про Марію Колесникову, членкиню президії опозиційної Координаційної ради, яка нині перебуває за ґратами після невдалої спроби влади змусити її виїхати з Білорусі за кордон.

Затримання в Мінську почалися з самого початку маршу, учасниці якого збиралися кількома колонами в різних частинах міста, щоб зустрітися в центральній частині. Після розгону однієї з колон силовики взялися за інші. Серед затриманих там були, зокрема, журналісти незалежного телеканалу «Белсат», який веде мовлення на Білорусь із Польщі, Катерину Андреєву і Максима Калитовського, який затримали просто під час передачі в прямому ефірі.

Напередодні міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічус повідомив, що розмовляв із лідеркою опозицію у Білорусі, Світланою Тихановською. Як повідомив дипломат, у розмові він "висловив захоплення неймовірною хоробрістю білоруських жінок, які продовжують боротьбу за демократію та права людини і проти жорстких утисків".

У Білорусі з дня президентських виборів 9 серпня щодня тривають масові вуличні протести проти оголошеної перемоги на них чинного президента Олександра Лукашенка на шостий термін поспіль. Найчисленніші акції традиційно відбуваються в Мінську по неділях. Силовики вдаються до репресій проти ініціаторів і учасників протестів, які заявляють про масові фальсифікації і нечинність цих результатів виборів. Тисячі людей були затримані, багато з них повідомляють про тортури і знущання. Через створення опозицією Координаційної ради, що має на меті організувати мирну передачу влади в Білорусі, була порушена кримінальна справа за статтею про «захоплення влади», майже всіх членів президії Коордради змусили виїхати за кордон або затримали.

На Заході також заявляють, що не визнають офіційних результатів виборів у Білорусі, і закликають офіційний Мінськ припинити переслідування прихильників опозиції, громадських активістів і покласти край насильству щодо учасників протестів із боку співробітників силових структур.

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