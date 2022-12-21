Президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у Вашингтоні у середу обговорять, як виглядатиме можливе припинення війни в Україні та «справедливий мир», повідомив речник Білого дому в ефірі телеканалу CNN.

На запрошення президента США Джо Байдена президент Зеленський вперше покинув Україну з початку широкомасштабної російської агресії, що триває вже понад 300 днів.

За словами координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джона Кірбі, президент Байден вирішив, що війна в Україні вступила в новий етап, і настав час обговорити те, як в Україні бачать її закінчення.

«Я не сумніваюся, що вони будуть говорити про уявлення президента Зеленського про справедливий мир і про те, як це виглядатиме, які його складові і як ми допоможемо Україні досягти цього», – сказав Джон Кірбі в інтерв’ю CNN у середу вранці, за кілька годин до очікуваного прибуття до Вашингтона українського лідера.

Тема закінчення війни є чутливою темою, яка є предметом деяких розбіжностей між західними лідерами. Президент Зеленський не раз заявляв, що війна з Росією має закінчитися за столом переговорів, проте він наголошував, що це не має бути зараз, бо будь-яку паузу у війні Росія використає для того, щоб краще підготуватися до наступного наступу.

Як сказав Кірбі, в адміністрації Байдена не вважають, що Путін «зацікавлений у дипломатії». «Якраз навпаки. Він зацікавлений у тому, щоб убивати більше мирних українських громадян», – сказав Кірбі.

Говорячи про сам візит, перший виїзд Зеленського за межі України з початку широкомасштабного вторгнення, то, як сказав Кірбі, український лідер усвідомлює ризики, і США працюють над тим, щоб ця поїздка була безпечною.

«Ми працюємо разом з ним і його співробітниками, щоб переконатися, що ми зможемо безпечно здійснити цю поїздку, як на території Сполучених Штатів, так і на шляху назад», – сказав Кірбі.

Речник Білого дому додав, що очікується, що переговори будуть зосереджені на продовженні військової та економічної допомоги США, збереженні санкцій проти Росії та наданні подальшої підтримки українському народу.

Вашингтон в середу оголосив про надання Україні протиповітряного комплексу Patriot, однак Кірбі не назвав жодних термінів, коли можна очікувати розгортання цієї системи в Україні.

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