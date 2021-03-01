У Білому домі відповіли на критику через відсутність санкцій щодо лідера Саудівської Аравії за роль у вбивстві журналіста

США зазвичай не запроваджують санкцій проти лідерів країн, з якими підтримують дипломатичні відносини. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі у понеділок, коментуючи критику на адресу адміністрації США через відсутність санкцій щодо наслідного принца та фактичного правителя Саудівської Аравії Мухаммед бін Салмана, який, за оцінкою розвідки Сполучених Штатів Америки, «схвалив операцію з викрадення або вбивства» опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі.

"Це країна з якою у нас дипломатичні відносини. Ми притягнемо їх до відповідальності. Ми здійснимо кроки. Ми не будемо стримуватись щодо того, щоб дати чітко зрозуміти, які дії є неприйнятними, де необхідні зміни, мають бути запроваджені реформи. При цьому ми не будемо забувати, що існують ділянки, у яких ми продовжуватимемо співпрацю, бо це відповідає інтересам США та нашій власній безпеці", - сказала Псакі.

Журналістка американського каналу Ей-Бі-Сі Карен Траверс поставила Псакі запитання про те, чому визнаної розвідкою США ролі Мухаммеда бін Салмана у вбивстві журналіста недостатньо для зміни описаного Псакі підходу США у питанні санкцій щодо лідерів країн, з якими Америка має дипломатичні відносини.

"Якщо це не є чимось, щоб може підштовхнути до відмови від прецеденту, то що може його змінити?", - запитала журналістка.

У відповідь Псакі наголосила на здійснених США кроках у зв'язку із вбивством Джамаля Хашоггі.

"Ми також дуже чітко та прямо заявили через дипломатичні канали, що це у жодному разі не може повторитись знову, що наші відносини будуть відмінними від того, якими вони були у минулому, і що ми зберігаємо можливість нагадати Саудівській Аравії про взяті неї забов'язання щодо реформ", - відзначила Псакі

Нагадаємо, що злочин стався в 2018-му році. Журналіст Хашоггі, який критикував авторитарну політику Мухаммеда бін Салмана, був убитий і розчленований в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Аудіозаписи, на яких чути момент вбивства, згодом були передані журналістам турецькими спецслужбами.

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