Байдена закликають притягнути лідера Саудівської Аравії до відповідальності за роль у вбивстві опозиційного журналіста

У США лунають заклики притягнути до відповідальності наслідного принца та фактичного правителя Саудівської Аравії Мухаммед бін Салмана. Директор Національної розвідки США Авріл Хейнс в п'ятницю передала в Конгрес звіт з оцінкою ролі влади Саудівської Аравії у вбивстві опозиційного журналіста Джамаля Хашоггі.

Має бути відповідальність і ми будемо продовжувати її вимагати

У розсекреченій версії доповіді Управління Національної розвідки США говориться, що наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман «схвалив операцію з викрадення або вбивства» журналіста.

Попри це, як звертають увагу ЗМІ США, наслідний принц не підпав під санкції Сполучених Штатів всупереч доповіді розвідки, яка описує його роль у вбивстві.

У п'ятницю Сполучені Штати заборонили в'їзд в країну 76 громадянам Саудівської Аравії, причетним до «погроз на адресу активістів, дисидентів і журналістів, а також до нападів на них».

За словами представника адміністрації Джо Байдена, який побажав зберегти анонімність, рішення не вносити принца до списку санкцій викликане необхідністю «зберегти робочі відносини з наслідним принцом», фактичним лідером країни, що є одним з найбільших світових експортерів нафти і потенційним в протистоянні з Іраном.

Я рада, що адміністрація Байдена оприлюднила цю оцінку, щоб весь світ міг побачити, ким насправді є Мухаммед бін Салман



"Я рада, що адміністрація Байдена оприлюднила цю оцінку, щоб весь світ міг побачити, ким насправді є Мухаммед бін Салман", - твітує сенаторка-демократка Елізабет Воррен.

"Протягом двох років ми вимагали оприлюднення правди: найвищі рівні уряду Саудівської Аравії, включно із наслідним принцем Мухаммедом бін Салманом, несуть відповідальність за брутальне вбивство Джамаля Хашоггі. Має бути відповідальність і ми будемо продовжувати її вимагати", - заявив напередодні конгресмен-демократ Адам Шифф.

Конгресвуман-демократка Ільхан Омар вже заявила, що представить законопроект щодо запровадження санкцій щодо Мухаммеда бін Салмана, якого вона назвала "диктатором".

"Десятиріччями, США заплющували очі на пригнічення Саудівською Аравією жінок, підтримку сучасного рабства, ув'язнення захисників прав людини, та роль у найгіршому терористичному нападі на території США в історі, терорестичні атаці 11-го вересня 2001-го року. Ми дозволили нашим імперіалістичним цілям, покладанню на викопні джерела енергії та ментальності часів Холодної війни переважити базову повагу до прав людини та реальні національні інтереси", - йдеться у заяві законодавиці.

При цьому вона відзначила, що пишається тим, що "Білий дім визнав цей злочин (вбивство Хашоггі - прим. ГА), на додачу до припинення підтримки злочинів проти людства з боку Саудівської Аравії у Ємені".

Редакційна рада видання The Washington Post пише, що вбивство Хашоггі не має лишитись непокараним.

"За законом США, Мухаммеду бін Салману, або МБС, як він широко відомий, мав бути заборонений в'їзд до США, а його активи мали бути заморожені. Той факт, що Байден обрав не іти цим шляхом наводить на думку, що обіцяні ним “фундаментальні” змінити відносин США та Саудівської Аравії не включають притягнення до відповідальності її безвідповідального правителя", - відзначає редакція видання.

"Всім тим, хто готовий проігнорувати брутальне вбивство резидента США та дописувача Washington Post, бо вам подобається президент і отже вас не турбує, що Байден не карає відповідального за вбивство наслідного принца Саудівської Аравії. Ви помиляєтесь", - твітує журналіст каналу CNN Джейк Теппер.

Президент Джо Байден заявив, що США у понеділок буде оголошено про зміну політики щодо Саудівської Аравії, на додаток до заходів, які були оприлюднені в п'ятницю. Він підкреслив, що вже довів позицію США до короля Саудівської Аравії Салмана в ході телефонної розмови.

Нагадаємо, що злочин стався в 2018 році. Журналіст Хашоггі, який критикував авторитарну політику Мохаммеда бін Салмана, був убитий і розчленований в консульстві Саудівської Аравії в Стамбулі. Аудіозаписи, на яких чути момент вбивства, згодом були передані журналістам турецькими спецслужбами.

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