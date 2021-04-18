Білий дім повідомив Кремль про свої дії, якщо Навальний помре у в'язниці

Білий дім зважує свої кроки у відповідь Кремлю, якщо ув'язнений опозиціонер Олексій Навальний помре за ґратами.

"Ми повідомили російську владу - те, що станеться з Навальним в ув'язнені є їх відповідальністю, й що вони будуть притягнуті до відповідальності міжнародною спільнотою", - заявив радник адміністрації президента Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю CNN.

Він додав: "Щодо конкретних кроків, які ми можемо зробити, то ми розглядаємо низку різноманітних заходів, і я не повідомлятиму про них зараз публічно". Однак, за його словами, Росії дали зрозуміти, які опції зважує США.

Ми повідомили російську владу про те, що станеться, якщо пан Навальний помре в ув'язнені, й що вони будуть винні у цьому перед міжнародною спільнотою

У суботу президент Джо Байден назвав "абсолютно несправедливою і абсолютно неправильною" ситуацію, в якій опинився Навальний, але відмовився від подальшої оцінки.

Американські медіа відзначають, що ситуація із опозиціонером не була згадана ані під час телефонної розмови Байдена і Путіна у вівторок згідно із заявами Білого дому та Кремля, алі під час офіційного звернення американського президента щодо низки нових санкцій США проти Росії.

На запитання ведучої CNN про те, чому про Навального не було згадок на офіційному рівні, Салліван заявив: "Ми вирішили, що пряма комунікація із російською владою із цього питання - включаючи і те, як ми це бачимо, і як це бачать наші союзники і партнери, і те, що може статись, якщо щось жахливе станеться із паном Навальним... якщо він помре - ми віришили, що замість публічних заяв, найкраще буде вирішувати це питання приватно й через дипломатичні канали із найвищими ешелонами російської влади".

Салліван відмовився відповідати CNN на запитання, чи Байден все одно захоче зустрічатись із Путіним, якщо Навальний помре в ув'язненні.

ми віришили, що замість публічних заяв, найкраще буде вирішувати це питання приватно

Раніше агенція Reuters повідомила, що ризики виникнення ниркової недостатності та зупинки серця у Навального збільшуються, і що його зір погіршується після двох тижнів голодування. Аналізи крові політика Олексія Навального, які опинилися в розпорядженні медичних фахівців з профспілки "Альянс лікарів", говорять про те, що стан опозиціонера близький до критичного.

У неділю Анастасія Васильєва, яка назває себе лікарем Навального, повідомила, що російська влада ніяк не відреагувала на заклик профспілки допустити медиків у в'язницю й негайно почати лікування політика.

Відомий опонент президента Росії Володимира Путіна, 44-річний Навальний почав відмовлятися від їжі 31 березня на знак протесту проти ненадання йому належної медичної допомоги в зв'язку з болем у нозі і спині. У п'ятницю він написав в Instagram, що його погрожують годувати силоміць.

На підтримку Навального у Росії на вулиці виходять його прибічники, а низка відомих Голлівудських зірок та діячів культури США і Європи надіслали Путіну відкритий лист із закликом почати лікування Навального, повідомляється на його Instagram-сторінці.

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