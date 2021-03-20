5 працівників Білого дому звільнили через те, що вони в минулому вживали марихуану

У Білому дому звільнили п'ятьох працівників через те, що ті раніше вживали марихуану, - цю інформацію підтвердила прес-секретарка адміністрації Байдена Джен Псакі.

Як вона написала, "кілька тижнів тому Білий дім працював із службою безпеки для оновлення правил, аби переконатись, що вживання марихуани в минулому не повинно автоматично позбавляти здобувачів права на роботу в Білому домі".

Йдеться про помірний рівень вживання каннабісу. Як наслідок, це дозволило працювати там більшій кількості людей, які б раніше із таким рівнем вживання марихуани у минулому не мали б на це право. "Суть в наступному: із сотень найнятих людей тільки п'ять людей, які почали працювати в Білому домі, позбулися роботи внаслідок цієї політики", - написала Псакі.

У США на федеральному рівні діє заборона на вживання марихуани, однак все більше окремих штатів дозволяє продаж канабісу з лікувальною та рекреаційною метою. Демократи раніше намагались легалізувати марихуану на федеральному рівні, республіканці виступають проти.

Правила щодо вживання марихуани в США при прийомі на роботу розрізняються залежно від держструктури. Найсуворіші вимоги зазвичай діють в урядових структурах або приватних компаніях, що працюють на уряд, зокрема, Пентагон. Наприклад, здобувач позиції в ФБР не має права вживати цей наркотик, як мінімум, протягом трьох років до подачі заяви про прийом на роботу.

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