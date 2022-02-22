Білий дім назвав введення російських військ в "Л/ДНР" - "вторгненням". Що це може означати?

У вівторок зранку Білий дім почав називати дії Росії щодо визнання незалежності підтримуваних нею самопроголошених "республік" на сході України та введення туди "миротворчих" військ - "вторгненням".

До цього адміністрація президента США не використовувала конкретний термін, щоб описати останні дії Росії на Донбасі, пояснюючи це тим, що американські посадовці хотіли "спостерігати й оцінити", що Москва насправді планує робити, як розповів високопосадовець Білого дому на умовах анонімності.

Однак у вівторок Джон Файнер, заступник радника із нацбезпеки адміністрації президента США заявив: "Ми думаємо, що, так, це початок вторгнення, нового вторгнення Росії до України".

Інформаційна агенція AP звертає увагу на те, що раніше президент США Джо Байден казав, що вторгнення - це "червона лінія", перетин якої Кремлем потягне за собою потужні санкції.

Як підкреслив посадовець напередодні, оголошені напередодні заходи обмеження у відповідь на визнання "Л/ДНР", який "забороняє нові інвестиції, торгівлю та фінансування з боку юридичних осіб США на адресу, з або на території регіонів України, так званих ДНР і ЛНР", - це не ті самі "швидкі та суворі" (swift and severe - ред.) економічні санкції проти Росії, які США та країни Заходу готували у випадку подальшого вторгнення до України.

Представник Білого дому зазначив, що в питанні введення таких санкцій Америка залишається у тісній співпраці разом із партнерами.

Також під час прес-конференції у вівторок генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також розцінив дії Росії як "вторгнення" і підкреслив, що "все свідчить про те, що Росія продовжує планувати повномасштабну атаку на Україну".

Тим часом, нижня палата парламенту Росії Рада Федерації одноголосно підтримала звернення президента Володимира Путіна і дозволила використати збройні сили Росії за кордоном, що західні медіа пов'язують із визнанням Кремлем ОРДЛО.

При цьому у вівторок прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська влада сподівається, що "ухвалене рішення допоможе відновити спокій" у регіоні.

У статті використано матеріали AP, ВВС