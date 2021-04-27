У Білому домі заявили, що вказують Кремлю на неприпустимість ескалації та накопичення військ на кордонах України

США прагнуть разом із союзниками дати Кремлю зрозуміти, що накопичення військ на кордоні з Україною та ескалація щодо України є неприйнятними. Про це напередодні заявила речниця Білого дому Джен Псакі, відповідаючи на запитання, чи вбачають США у відведенні військ від кордонів України ознаку того, що Путін прагне деескалації. Текст брифінгу зі ЗМІ розміщено на сайті Білого дому.

Нашою метою лишається працювати разом із нашими союзниками у Європі, щоб донести думку, що накопичення було неприйнятим, що ескалація неприйнятна

"Я не можу передбачити, чи проаналізувати, що було на думці у Путіна щодо зроблених кроків. Але нашою метою лишається працювати разом із нашими союзниками у Європі, щоб донести думку, що накопичення було неприйнятим, що ескалація неприйнятна. І, як ви знаєте, президент Байден, державний секретар Блінкен та інші прямо про це заявляють", - відзначила Псакі.

Як раніше повідомляла Українська служба "Голосу Америки", у понеділок речниця Білого дому Джен Псакі прокоментувала пропозицію президента України Володимира Зеленського залучити до переговорів по Донбасу у «нормандському форматі» представників США, Британії і Канади.

"Ми були залучені у минулому. І, звичайно, ми перебуваємо у тісному контакті з керівництвом України, на різних рівнях. Президент (Байден) сам розмовляв з президентом України, і звичайно Держсекретар та інші спілкувалися зі своїми колегами, про те, якими є їхні потреби і як ми можемо бути ефективними партнерами", - відзначила Псакі.

Речниця Білого дому також вказала, що, на її думку, залучення США та переговори краще могли би прокоментувати у Держдепі.

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