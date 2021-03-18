Білий дім висловив сподівання на продовження продуктивних відносин з Росією

Речниця Білого дому Джен Дженніфер Псакі заявила в четвер, що Сполучені Штати сподіваються на продовження продуктивних відносин з Росією.

Розмовляючи з журналістами, Дженніфер Псакі також сказала, що президент Джо Байден не шкодує, що назвав російського лідера Володимира Путіна «вбивцею».

Йдеться про інтерв'ю Байдена телекомпанії АВС News. Коли інтерв'юер запитав президента, чи вважає він Путіна вбивцею, Байден відповів: «Вважаю». Він також сказав, що Путін «заплатить» за свої зловмисні дії.

Незабаром після виходу інтерв'ю стало відомо, що МЗС Росії викликав російського посла у Вашингтоні в Москву для консультацій.

Тим часом російський президент Володимир Путін у четвер заявив, що доручить Міністерству закордонних справ почати підготовку телефонної розмови з президентом США Джо Байденом, повідомляє агентство «Інтерфакс». Як повідомляється, бесіда може відбутися в п'ятницю або в понеділок.

«Я б не відкладав це в довгий ящик. Я на вихідні хочу з'їздити в тайгу трошки відпочити. А так можна було або завтра, або в понеділок, - заявив Путін в ефірі телеканалу «Росія 24». - Ми готові в будь-який зручний для американської сторони час ».

«Що б нам не пікіруватися ось так от, заочно, ми можемо, ми повинні продовжувати відносини. І ось про що я зараз подумав: "Минулого разу ініціатива телефонної розмови у президента Байдена. Я хочу запропонувати президенту Байдену продовжити наші дискусії. Але за умови, що ми це зробимо фактично в прямому ефірі, що називається, онлайн. Але без будь-яких затримок, а прямо у відкритій прямій дискусії ", - сказав Путін.

Путін додав, що має намір негайно дати відповідне доручення зовнішньополітичному відомству.

Раніше, у відповідь на прохання прокоментувати виклик російського посла в Москву, Дженніфер Псакі заявила, що адміністрація Байдена «має намір дотримуватися іншого підходу у відносинах з Росією, ніж попередня адміністрація».

«Ми будемо прямолінійні і конкретні в тих областях, де у нас буде виникати заклопотаність», - додала вона.

Адміністрація Байдена висловлювала зацікавленість в роботі з Москвою в областях, які представляють взаємний інтерес, наприклад новий договір про ядерні озброєння або пом'якшення наслідків кліматичних змін.

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