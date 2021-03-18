"Велика сімка" засуджує «триваючі дії Росії» проти України

Міністри закордонних справ країн, що входять до Групи 7 (G7), а також верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики підписали спільну заяву з осудом агресивних дій Росії проти України.

«Сьогодні, сімома роками після неправомірної та незаконної анексії Автономної республіки Крим та міста Севастополя, ми заново підтверджуємо свою непохитну відданість і підтримку незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів», - сказано у заяві, яку поширив уряд Британії, що зараз головує в об'єднанні.

Росія є учасницею конфлікту на сході України, а не посередницею.

Велика Британія, Канада, Німеччина, Сполучені Штати Америки, Італія, Франція, Японія та ЄС вказують, що «застосувавши силу проти територіальної цілісності України, Росія явно порушила міжнародний закон».

«Намагання Росії узаконити це - не визнані і не будуть визнані», - проголосили вони.

У заяві 18 березня представники "Великої сімки" окремо вказали на те, що вони назвали порушеннями прав людини в Криму «особливо кримських татар».

«Ми також рішуче заперечуємо проти триваючої дестабілізації України з боку Росії, особливо проти російських дій в окремих місцевостях Донецької та Луганської областей всупереч зобов’язанням відповідно до мінських домовленостей», - додають міністри.

«Росія є учасницею конфлікту на сході України, а не посередницею», - йдеться у тексті.

Там також наголошено, що G7 «повністю віддана реалізації санкцій і буде стояти на стороні України».

«Ми закликаємо Росію виконувати свої міжнародні зобов’язання, дозволити доступ міжнародних спостерігачів і негайно звільнити несправедливо затриманих», - вимагає заява.

Річниця

Заява оприлюднена 18 березня в день, коли 2014 року президент Росії Володимир Путін поставив підпис під офіційним рішенням Кремля проголосити Кримський півострів частиною своєї території.

Росія ввела додаткові війська в Крим двома місяцями раніше - після того, як 22 лютого з Києва на російську територію втік тодішній президент України Віктор Янукович, який домагався тісніших зв’язків з Москвою.

На початку появи озброєних російських військових зокрема біля урядових будівель у Сімферополі їх називали «зеленими чоловічками», бо вони не мали на собі жодних ознак приналежності.

Президент Путін на початку кризи стверджував, що він не знав, звідки в Криму взялися ті озброєні підрозділи, які взаємодіяли з так званими силами «місцевої самооборони».

Але згодом в інтерв’ю він відверто визнав, що особисто віддав наказ проведення військової операції, метою якої було перебрати півострів під контроль Росії.

Дивіться також: Якою буде відповідь США на втручання Росії у вибори 2020 року? Відео