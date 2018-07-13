Білий дім: жодних закидів на адресу штабу Трампа у звинуваченнях проти 12 росіян немає

Про це говорить заступник прес-секретаря Білого дому Ліндсі Волтерс. «Це співпадає з тим, про що ми всі і говорили» - заявляє Волтерс.

Після оголошення звинувачень, представники Демократичної партії закликали Трампа відмінити саміт з президентом Росії.

Сьогоднішні звинувачення не містять закидів про те, що будь-хто із членів виборчого штабу (Трампа) брав участь в описаних подіях свідомо

«Сьогоднішні звинувачення не містять закидів про те, що будь-хто із членів виборчого штабу (Трампа) брав участь в описаних подіях свідомо, відсутні і закиди про те, що хакерські атаки вплинули на результат виборів. Це відповідає тому про що ми говорили весь цей час», - заявили у Білому домі

«Це ще один доказ того, що розуміють всі окрім президента: президент Путін це ворог, який втручався в наші вибори та допоміг президенту Трампу перемогти», - заявив голова сенатської меншості Чак Шумер.

Звинувачені росіяни фігурували у розслідуванні спеціального прокурора США Роберта Мюллера. Всі 12 росіян є членами ГРУ, російської розвідувальної служби. Вони працюють у головному управлінні розвідки, виконуючи Мінюст США стверджує, що ціллю хакерських атак був передвиборчий штаб Гілларі Клінтон, Національний комітет Демократичної партії та Комітет кампанії Демократичного конгресу.

Немає доказів, що атаки змінили результати підрахунку голосів або вплинули на результат виборів, - заявив Розенштейн​

За інформацією розслідування, розвідники мали намір «розповсюдити інформацію в інтернеті під акаунтами «DCLeaks» і «Guccifer 2.0».

Слідство встановило факт переписки хакеру під акаунтом «Guccifer 2.0» з представниками президентської кампанії Трампа. Втім, заступник генерального прокурора Род Розенштейн заявив, що хакерські атаки не вплинули на на підрахунок голосів. «Немає доказів, що атаки змінили результати підрахунку голосів або вплинули на результат виборів» - заявив Розенштейн.

Проголошення звинувачень у справі Мюллера співпало за часом із візитом Дональда Трампа в Великобританію. Крім того, за два дні президент США зустрічатиметься в лідером Росії і обговорюватиме, зокрема, й втручання Росії в американські президентські вибори 2016 року.

Нагадаємо, що Комітет Сенату США підтверджує припущення американської розвідки, що Росія втручалась у вибори президента США 2016 року, щоб допомогти перемозі Дональда Трампа, пише видання Politico. При цьому, сенатори вважають, що Москва продовжує свої дії з підривання американської демократії.

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