Білий дім заявив, що спостерігає за нестачею пального після кібератаки на американського оператора трубопроводів

Адміністрація США аналізує вплив інциденту з компанією Colonial Pipeline на постачання палива на Східному узбережжі США. Про це йдеться у заяві речниці Білого дому Джен Псакі.

Як повідомлялось, компанія Colonial Pipeline після кібернападу вимагачів ухвалила рішення про припинення роботи на короткий термін. За повідомленнями ЗМІ, компанія постачає 45% всього палива на східному узбережжі США.

"Адміністрація продовжує аналіз впливу інциденту, який триває, на постачання палива на східному узбережжі. Ми спостерігаємо за нестачею пального на частині південного сходу та оцінюємо усі заходи, до яких може вдатись адміністрація для пом'якшення впливу наскільки це можливо. Президент наказав державних службам федерального уряду надати ресурси, щоб допомогти полегшити нестачі там, де з ними можуть зіткнутись", - йдеться у заяві.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що на поточний момент "відсутні докази, на основі повідомлень нашої розвідки, що Росія замішана".

"Але, є докази, що програмне забезпечення-вимагача у Росії. На них лежить деяка відповідальність розібратись із цим", - заявив Байден.

Влада США вважає, що за кібератакою на оператора паливних трубопроводів Colonial Pipeline стояло хакерська угруповання Dark Side, заявили в понеділок у Білому домі

Раніше "Голос Америки" вказував, що канал CNN з посиланням на колишнього посадовця з кібербезпеки повідомив, що DarkSide має російське походження.

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