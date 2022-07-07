Звіт ООН: Війна в Україні - серед причин, які підштовхують світ до голоду  

Кількість людей, що відчували голод у минулому році, зросла до 828 мільйонів осіб, це на 46 мільйонів людей більше, ніж попереднього року.

Про це свідчить новий звіт, що був підготовлений низкою агенцій ООН, серед яких Продовольча та сільськогосподарська організація Об’єднаних Націй (FAO), Міжнародний фонд сільськогосподарського розвитку (IFAD), Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), Всесвітня продовольча програма ООН (WFP) і Всесвітня Організація охорони здоров'я (ВООЗ).

У документі «Стан продовольчої безпеки та харчування у світі» (SOFI) за 2022 рік дослідники висловили стурбованість, що війна в Україні впливає на глобальну продовольчу безпеку.

За даними звіту ООН, “нинішня війна в Україні, в якій воюють два найбільших світових виробники основних зернових, олійних культур, а також добрив, призвела до порушення міжнародних ланцюгів поставок, підвищує ціни на зерно, добрива, енергоносії, а також до браку лікувального харчування для дітей, що рекомендується при сильному недоїданні”.

“Це має потенційно негативні наслідки для глобальної продовольчої безпеки та харчування”, - мовиться у документі ООН.

За оцінками дослідників, навіть за умови відновлення світової економіки, 670 мільйонів людей у світі будуть відчувати голод до 2030 року.

Торік, за даними звіту, близько 2,3 мільярда людей у світі відчували помірну або гостру нестачу харчів, це на 350 мільйонів більше, ніж до спалаху пандемії Ковід‑19.

Близько 45 мільйонів дітей у світі віком до 5 років у 2021 році страждали від важкого виснаження, найсмертоноснішої форми недоїдання, що збільшує ризик смерті дитини у 12 разів.

149 мільйонів дітей віком до 5 років мали затримку росту та розвитку через хронічну нестачу життєвоважливих поживних речовин у своєму раціоні.

У документі наголошується, що світ віддаляється від мети ООН покінчити з голодом у світі до 2030 року.

“Існує реальна небезпека, що ці цифри зростуть ще більше в найближчі місяці. Глобальні стрибки цін на продовольство, паливо та добрива, які ми спостерігаємо внаслідок кризи в Україні, загрожують підштовхнути світ до голоду. Результатом цього стане глобальна дестабілізація, голод і масова міграція в безпрецедентних масштабах. Ми повинні діяти сьогодні, щоб запобігти цій катастрофі, що насувається”, – заявав Дейвид Бізлі, виконавчий директор Всесвітньої продовольчої програми.

При цьому звіт ООН вказує на прогрес у питанні росту грудного вигодовування дітей.

У документі ООН представлено ситуацію з продовольчою безпекою та харчуванням у всьому світі, зокрема, аналіз вартості та доступності до здорового харчування. Дослідники також пропонують способи, як уряди країн могли б змінити підтримку сільського господарства, щоб зменшити вартість здорового харчування.

“ВООЗ підтримує зусилля урядів країн, щоб покращити їхні продовольчі системи шляхом оподаткування нездорової їжі, запровадження субсидій на здорове харчування, захист дітей від шкідливого маркетингу та забезпечення чіткого маркування харчових продуктів”, - заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейесус.

Напередодні заступниця генсека ООН з політичних та миротворчих питань Розмарі Дікарло під час засідання Ради безпеки заявила, що "війна має руйнівні наслідки не лише для України та найближчого регіону, а й далеко за межами України», де зрив поставок продовольства та добрив створив небезпеку голоду.