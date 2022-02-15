До американських лікарень надходить препарат Evusheld, що запобігає зараженню на коронавірус

До американських лікарень у широкий доступ починають надходити ліки, що запобігають зараженню на коронавірус – Evusheld від британсько-шведської компанії AstraZeneca. У США цей препарат на основі комбінації з готових антитіл від COVID-19 затвердили до використання у надзвичайних умовах ще у грудні, натомість у ЄС препарат іще проходить процес затвердження.

Американські лікарі повідомляють, що уже бачать перші результати використання препарату для пацієнтів із тяжкими хронічними хворобами.

Одним із отримувачів Evusheld став Рей Гоффман, який мусить регулярно отримувати уколи для пригнічення імунітету після того, як йому пересадили печінку й нирки. Але імуносупресивна терапія, що допомагає організму не відтогати пересаджені органи, також робить його вразливим до інфекцій. Знаючи про це, під час пандемії Гоффман постійно носив маску, але все одно заразився коронавірусом. Натомість він переніс хворобу у легкій формі. Медики припускають, що перенести коронавірус легко Гоффману, найімовірніше, допоміг Evusheld, що він отримав у січні.

В AstraZeneca кажуть, що їхня розробка допоможе близько 2% населення планети, більш вразливим до тяжкого перебігу хвороби через різноманітні патології: генетичні хвороби, онкологічні захворювання чи віруси, як-то ВІЛ. У таких випадках організм не здатен виробити після щеплення такі ж антитіла, як у більшості людей, а також у їхньому організмі можуть виникати нові мутації вірусів.

Зараз для людей із послабленим імунітетом у США рекомендовано отримувати четверту дозу мРНК-вакцин Moderna чи Pfizer, адже захист після третьої дози-посилювача для них знижується вже через три місяці. Натомість Evusheld, що складається із двох доз ефективністю у 77%, надає захист до півроку.

"Ми вже бачили випадки захворювання серед людей, які отримали Evusheld, - розповідає лікарка шпиталю при Університеті штату Вашингтон Шіріша Дганіредді. - Але ми сподіваємось, що навіть якщо пацієнти заражаються на ковід, у них не розвинуться тяжкі наслідки, тому що вони вже матимуть антитіла, щоб боротись із ковідом".

Зараз американський уряд замовив понад мільйон доз препарату, половину вже доправлено, решту компанія обіцяє доставити до квітня. Однак загалом у США близько 7 мільйонів американців із послабленим імунітетом, які можуть потребувати Evusheld. Представники AstraZeneca обіцяють задовольнити попит завдяки новому високотехнологічному заводу у Швеції.

А тим часом американські лікарні розподіляють дози препарату серед пацієнтів, які найбільше цього потребують, - за принципом лотереї. Медики сподіваються, що це допоможе знизити кількість важкохворих на COVID-19.

При цьому експерти підкреслюють, що для решти людей, які не мають хронічних проблем з імунітетом, найкращим захистом від коронавірусу залишається вакцинація затвердженими препаратами.

У статті використано матеріали AP, AFP