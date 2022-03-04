До Конгресу внесено законопроект про заборону імпорту російської нафти до США

Двопартійна група законодавців із Палати представників та Сенату США представила законопроект, який передбачає заборону імпорту до США російської нафти, нафтопродуктів, зрідженого природного газу та вугілля.

Цей крок покилканий перекрити джерело доходів президента Росії Володимира Путіна після його рішення вторгнутися в Україну.

Сенаторка від Республіканської партії Ліза Мурковські, яка внесла законопроект про заборону імпорту російських енергоносіїв разом із колегою-демократом Джо Манчіним, заявила, що цей законопроект відрізняється від багатьох інших, внесених останніми днями, тим, що має прихильників в обох партіях і обох палатах Конгресу .

Ми більше не відправлятимемо до Росії долари, щоб допомагати їм убивати безневинних людей

«Це означає, що він має перспективи», – заявила Мурковські, провідна республіканка у комітеті Сенату з енергетики та природних ресурсів. Головою цього комітету є Манчін.

«Ми більше не відправлятимемо до Росії долари, щоб допомагати їм убивати безневинних людей, – заявила Мурковські на прес-конференції. – Цей законопроект зробить це».

Законопроект передбачає оголошення надзвичайної ситуації, оскільки напад Росії на Україну становить загрозу для безпеки, зовнішньої політики та економіки США.

Протягом цього періоду законопроект вимагає від президента заборонити імпорт російської нафти, нафтопродуктів, ЗПГ та вугілля.

Виняток передбачається зробити для товарів, які на момент набуття чинності законом вже перебувають у дорозі або завантажуються.

Справа в тому, що його енергоносії – це те, від чого Путін залежить у своїх фінансах і залежить від них для ведення цієї війни в Україні

«Путін перетворив енергетику на зброю, – заявив один із співавторів законопроекту сенатор-демократ Джон Тестер. – Я не думаю, що наша країна має щось імпортувати із Росії. Справа в тому, що його енергоносії – це те, від чого Путін залежить у своїх фінансах і залежить від них для ведення цієї війни в Україні».

Республіканський сенатор Ліндсі Грем, ще один співавтор законопроекту, заявив, що якщо інші країни також заборонять імпорт російської нафти, це буде нищівним ударом для Путіна.

«Я сподіваюся, що згодом світ наслідуватиме наш приклад», – сказав Грем.

Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що вона підтримує заборону імпорту російської нафти.

«Я повністю за заборону. Заборона на нафту із Росії», – сказала вона.

У відповідь на запитання журналістів щодо наслідків для американських споживачів, які можуть зіткнутися зі зростанням цін на бензин, Манчін сказав, що він з радістю заплатить за галон на 10 центів більше, щоб допомогти українцям.

"Це війна", - сказав він.

Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що вірить у відновлення діалогу із Заходом. Лавров також назвав санкції "свого роду податком за незалежність Росії".

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", ТАСС.