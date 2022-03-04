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У Пентагоні прокоментували положення російських військ щодо Києва, Харкова, Чернігова
У Пентагоні вказують, що російські війська продовжують бойові дії та зусилля за усіма напрямками руху, повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.
Високопосадовець Міноборони США заявив сьогодні, що передові загони російських військ перебувають на відстані 25 кілометрів від центру Києва. Говорячи про Харків та Чернігів, у Пентагоні заявили, що російські війська перебувають на відстані 10 кілометрів від центрів міст.
США також не можуть заперечити повідомлення про захоплення Росією Херсона, повідомили в Пентагоні, пише Селдін. Українські сили, заявили у Міноборони США, продовжують контролювати Маріуполь.
Чиновник Пентагону також заявив, що там не мають підстав сумніватись у заявах Росії про захоплення Запорізької АЕС. За словами чиновника, захоплення електростанцій, важливої інфраструктури може бути мотивоване прагненням контролювати населення.
Як вказує Селдін, в уряді США відзначають, що "надзвичайно вражені" тим, наскільки ефективно українські сили використовують надане їм Заходом обладнання. "Вони здатні поширити його дуже швидко... і здатні використати його", - наводить слова посадовця США Селдін.
Водночас урядовець вказав, що поки відсутні докази того, що Росія чинить перепони надходженню до України безпекової допомоги.
Міністерство оборони Великої Британії розмістило інформацію про ситуацію в Україні станом на 4 березня.
В британському відомстві повідомили, що колонна під Києвом практично не просунулась за чотири дні. "Важкі бої на північному заході Києва сьогодні тривають і це, з високо ймовірністю, вклчало поновлені бої навколо Гостомельського аеропорту", - заявили в Міноборони Британії.
Як заявляє Генеральний штаб ЗСУ, на 9 дні вторгнення Росії, її метою залишається оточення Києва та послаблення спротиву в заблокованих населених пунктах.
"В ході виконання цього завдання, угруповання ЗС РФ вичерпали основну частину оперативних резервів та почали перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів. Другі ешелони та більша частина оперативних резервів угруповань ЗС РФ введено в операцію.", - відзначили українські військові.
Як повідомляють російські ЗМІ, президент Росії Володимир Путін у п'ятницю у ході розмови із канцлером Німеччини Шольцем назвав вимоги Росії: без'ядерний статус, демілітаризація, "денацифікація". Росія також очікує визнання належності незаконно анекованого нею Криму, визнання т.з. "республік" на сході України.
Раніше Путін заявив, що спроби виграти час шляхом затягування переговорів з боку України призведуть до появи "нових вимог на адресу Києва".
Офіс Президента України повідомляє : "Позиція Президента Володимира Зеленського щодо переговорів із РФ залишається жорсткою: Україна не піде на жодні поступки, які можуть принизити нашу боротьбу за територіальну цілісність".
У статті використано матеріали Lenta.
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До Конгресу внесено законопроект про заборону імпорту російської нафти до США
Двопартійна група законодавців із Палати представників та Сенату США представила законопроект, який передбачає заборону імпорту до США російської нафти, нафтопродуктів, зрідженого природного газу та вугілля.
Цей крок покилканий перекрити джерело доходів президента Росії Володимира Путіна після його рішення вторгнутися в Україну.
Сенаторка від Республіканської партії Ліза Мурковські, яка внесла законопроект про заборону імпорту російських енергоносіїв разом із колегою-демократом Джо Манчіним, заявила, що цей законопроект відрізняється від багатьох інших, внесених останніми днями, тим, що має прихильників в обох партіях і обох палатах Конгресу .
Ми більше не відправлятимемо до Росії долари, щоб допомагати їм убивати безневинних людей
«Це означає, що він має перспективи», – заявила Мурковські, провідна республіканка у комітеті Сенату з енергетики та природних ресурсів. Головою цього комітету є Манчін.
«Ми більше не відправлятимемо до Росії долари, щоб допомагати їм убивати безневинних людей, – заявила Мурковські на прес-конференції. – Цей законопроект зробить це».
Законопроект передбачає оголошення надзвичайної ситуації, оскільки напад Росії на Україну становить загрозу для безпеки, зовнішньої політики та економіки США.
Протягом цього періоду законопроект вимагає від президента заборонити імпорт російської нафти, нафтопродуктів, ЗПГ та вугілля.
Виняток передбачається зробити для товарів, які на момент набуття чинності законом вже перебувають у дорозі або завантажуються.
Справа в тому, що його енергоносії – це те, від чого Путін залежить у своїх фінансах і залежить від них для ведення цієї війни в Україні
«Путін перетворив енергетику на зброю, – заявив один із співавторів законопроекту сенатор-демократ Джон Тестер. – Я не думаю, що наша країна має щось імпортувати із Росії. Справа в тому, що його енергоносії – це те, від чого Путін залежить у своїх фінансах і залежить від них для ведення цієї війни в Україні».
Республіканський сенатор Ліндсі Грем, ще один співавтор законопроекту, заявив, що якщо інші країни також заборонять імпорт російської нафти, це буде нищівним ударом для Путіна.
«Я сподіваюся, що згодом світ наслідуватиме наш приклад», – сказав Грем.
Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що вона підтримує заборону імпорту російської нафти.
«Я повністю за заборону. Заборона на нафту із Росії», – сказала вона.
У відповідь на запитання журналістів щодо наслідків для американських споживачів, які можуть зіткнутися зі зростанням цін на бензин, Манчін сказав, що він з радістю заплатить за галон на 10 центів більше, щоб допомогти українцям.
"Це війна", - сказав він.
Напередодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що вірить у відновлення діалогу із Заходом. Лавров також назвав санкції "свого роду податком за незалежність Росії".
У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", ТАСС.
Російські війська можуть скористатись сигналом Starlink для військових цілей - оглядачі у США
Деякі американські експерти застерігають, що Росія може використати супутниковий сигнал, як такий, що використовується для відкритого для України інтернету Starlink, щоб наводити цілі для ракетних обстрілів, пише CNN.
Ілон Маск також застеріг у Twitter: «Використовуйте з обережністю». «Вмикайте Starlink лише коли потрібно і розташовуйте антену далі від людей, наскільки це можливо». Він також порадив розташовувати на антенах "світловий камуфляж", щоб уникнути візуального розпізнавання.
Опитані CNN експерти також кажуть, що Starlink не зможе повноцінно замінити звичайне інтернет-покриття у випадку повного відключення країни від мережі, але може допомогти зі зв'язком журналістам, силам опору, посадовцям, у яких буде необхідне обладнання.
При цьому вони сходяться на думці, що випромінювання супутникового сигналу може бути використане російською армією для наведення цілей для ракетних ударів. Зокрема, через це у 2003 під час війни в Іраку США заборонили використання супутникових телефонів.
"Росія має десятки років досвіду ударів по людях, використовуючи їхні супутникові комунікації для наведення", - цитує експерта Джона Скотта-Рейлтона видання Independent.
Крім того, оглядачі наполягають, що технологія Starlink – нова й не випробувана в умовах війни, тож радять, зокрема, не використовувати її українським високопосадовцям.
Раніше "Голос Америки" повідомляв, що від минулих вихідних в Україні почав працювати швидкісний широкосмуговий супутниковий інтернет StarLink.
Також Ілон Маск у Twitter повідомив, що відправляє до України термінали Starlink, а SpaceX допомагає Україні відновити інтернет-зв'язок: "Український цивільний інтернет переживає дивні перебої - напевно, погана погода? - тож SpaceX допомагає полагодити це".
Таким чином мільярдер і засновник Tesla, SpaceX і Starlink відповів на допис користувачки про те, що глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін нецензурно вилаявся про Ілона Маска за рішення надати Україні доступ до Starlink і заявив, що він - "прийняв сторону" в умовах, коли "Росія реалізує свої найвищі національні інтереси на території України".
Starlink охоплює 2 тисячі супутників на низькій орбіті і призначений для доступу до мережі у важкодоступних куточках Землі, зокрема, у зонах військових конфліктів чи природних катастроф. Starlink користуються близько 150 тисяч людей у понад 20 країнах світу. Для користувачів Starlink коштує $100 на місяць, додатково $500 коштує термінал.
У статті використано матеріали CNN, Independent
ТБ-продюсеру у США висунуто звинувачення у порушенні санкцій проти російського олігарха
Вперше прокурори США висунули кримінальне звинувачення через порушення американських санкцій, запроваджених в 2014 році після агресії Росії проти України.
Звинувачення висунуто проти американця Джона Геніка, телевізійного продюсера, який працював на Костянтина Малофєєва, йдеться в повідомленні розміщеному на сторінці Міністерства юстиції США. Геніку загрожує до 20 років ув'язнення.
Малофєєв перебуває під санкціями США. Його у США звинувачують у фінансуванні сепаратистів на сході України а також в Криму. Прокуратура звинувачує Геніка в тому, що той "свідомо допомагав Малфєєву поширювати десабілізуючі послання, шляхом створення, або спроб створити телемережі в Росії, Болгарії, Греції, з порушенням санкцій".
"Костянтин Малофєєв тісно пов'язаний з російською агресією в Україні і, за визначенням OFAC, був одним із джерел фінансування з просування пов'язаних з Росією угруповань сепаратистів, які діють на території суверенної країни України", - заявив прокурор США Деміен Вільямс.
Цього тижня Міністерство юстиції США створило спеціальний підрозділ, який опікуватиметься втіленням санкцій проти російських олігархів, запроваджених через агресію Росії проти України. Зокрема підрозділ допомагатиме встановити місцезнаходження яхт, літаків, маєтків, що належать російським олігархам.
Головний прокурор США Меррік Гарланд заявив, що прокуратура докладе всіх зусиль, щоб "розслідувати, арештовувати та переслідувати ці злочинні дії, які дозволяють урядові Росії продовжувати несправедливу війну".
Про збільшення зусиль Мін'юсту з арешту активів російських олігархів заявив напередодні президент США Джо Байден. "Ми спільно з європейськими союзниками шукатимемо та блокуватимемо їхні яхти, розкішні апартаменти та приватні літаки", - заявив Байден. Він наголосив, що російські олігархи отримують корупційний зиск з кремлівської політики.
У НАТО виступили проти запровадження безопольотної зони над Україною
Країни НАТО відкинули запит Києва про запровадження безпольотної зони над Україною. Про це п'ятницю заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після завершення зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.
"Союзники погоджуються, що у повітряному просторі не повинно бути літаків НАТО або військових НАТО на території України", - заявив Столтенберг, відповідаючи на питання журналіста BBC.
Раніше у Біломі домі виключили можливість запровадження безпольотної зони над Україною. "Президент [США] чітко заявив, що війська США, сили США, не будуть відправлені в Україну", - наводить слова представника Міноборони Сполучених Штатів Америки Fox News.
Як повідомляє BBC, президент Росії Путін раніше застеріг Захід від втручання у дії Росії, пригрозивши "наслідками, з якими ви у своїй історії ще ніколи не стикалися". 24-го лютого Путін також заявив, що Росія "є сьогодні однією з найпотужніших ядерних держав світу" і "має певні переваги за низкою нових видів озброєнь".
Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, генсек НАТО також заявив, що в Альянсі розуміють "розпач" керівництва України щодо запровадження безпольотної зони, але вважають, що реалізація безпольотної зони зрештою могла би призвести до повномасштабної війни у Європі за участі більшої кількості країн та з більшими стражданнями.
"НАТО - це оборонний Альянс. Наше ключове завдання - зберігати безпеку наших 30 країн-членів. Ми не є частиною цього конфлікту, і маємо відповідальність забезпечити , що він не загостриться і не пошириться за межі України. Бо це принесло би ще більшу небезпеку та руйнування із ще більшими людськими стражданнями. НАТО не прагне війни з Росією", - заявив генсек НАТО.
Раніше президент України Володимир Зеленський вимагав запровадження безпольотної зони над Україною.
"Якщо Байден та НАТО не запровадять безпольотну зону, вони повинні надати всі доступні озброєння українцям, щоб вони могли це зробити самостійно", - заявив напередодні колишній посол США у Росії Майкл Макфол.
На Заході лунають заклики, які до запровадження безпольотної зони над Україною так і до того, щоб цілком відкинути цю можливість.
"Це хороша нагода поновити мій заклик до запровадження безпольотної зони, на запрошення уряду України. Боюсь, що якщо це продовжиться, то нам доведеться втручатись більше масштабно", - твітував напередодні конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер.
"Я нажаханий тим, що треба заявляти, що "безпольотна зона" це катастрофічно дурна ідея і включала би прямі сутички у повітрі з Росією у небі над Україною, пряме втручання за яке Путін пригрозив ядерною війною. Ті, хто проштовує це не професіонали, не відповідальні, і не при здоровому глузді", - писав у лютому старший аналітик аналітичного центру "Атлантична Рада" Бен Джуда.
"Не можу розібратись, чи люди, які закликають до створення безпольотної зони не розуміють, що вони закликають США просто оголосити війну з Росією та почати випускати ракети, чи ж вони це розуміють це і саме у цьому суть", - писав американський журналіст Езра Кляйн.
За словами Столтенберга члени НАТО висловили солідарність з Україною та глибоку повагу до сміливості українських людей та збройних сил.
Столтенберг закликав президента Росії негайно припинити війну, вивести всі війська з України без умов, та долучитись до "реальної дипломатії".
Столтенберг заявив, що НАТО та весь світ засуджують "брутальне та неспровоковане" вторгнення Росії в Україну. На думку Генсека НАТО, імовірно у близькому майбутньому ситуація погіршуватиметься. "Більше смерті, більше страждання, більше руйнувань", - заявив Столтенберг.
У своїй заяві Столтенберг звернув увагу на підтримку України з боку НАТО, заходи країн Альянсу для посилення східного флангу безпекової організації, та заходи спрямовані на покарання Росії.
У статті використано матеріали Reuters, Fox News, BBC.
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