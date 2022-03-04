У Пентагоні прокоментували положення російських військ щодо Києва, Харкова, Чернігова

У Пентагоні вказують, що російські війська продовжують бойові дії та зусилля за усіма напрямками руху, повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін.

Високопосадовець Міноборони США заявив сьогодні, що передові загони російських військ перебувають на відстані 25 кілометрів від центру Києва. Говорячи про Харків та Чернігів, у Пентагоні заявили, що російські війська перебувають на відстані 10 кілометрів від центрів міст.

США також не можуть заперечити повідомлення про захоплення Росією Херсона, повідомили в Пентагоні, пише Селдін. Українські сили, заявили у Міноборони США, продовжують контролювати Маріуполь.

Чиновник Пентагону також заявив, що там не мають підстав сумніватись у заявах Росії про захоплення Запорізької АЕС. За словами чиновника, захоплення електростанцій, важливої інфраструктури може бути мотивоване прагненням контролювати населення.

Як вказує Селдін, в уряді США відзначають, що "надзвичайно вражені" тим, наскільки ефективно українські сили використовують надане їм Заходом обладнання. "Вони здатні поширити його дуже швидко... і здатні використати його", - наводить слова посадовця США Селдін.

Водночас урядовець вказав, що поки відсутні докази того, що Росія чинить перепони надходженню до України безпекової допомоги.

Міністерство оборони Великої Британії розмістило інформацію про ситуацію в Україні станом на 4 березня.

В британському відомстві повідомили, що колонна під Києвом практично не просунулась за чотири дні. "Важкі бої на північному заході Києва сьогодні тривають і це, з високо ймовірністю, вклчало поновлені бої навколо Гостомельського аеропорту", - заявили в Міноборони Британії.

Як заявляє Генеральний штаб ЗСУ, на 9 дні вторгнення Росії, її метою залишається оточення Києва та послаблення спротиву в заблокованих населених пунктах.

"В ході виконання цього завдання, угруповання ЗС РФ вичерпали основну частину оперативних резервів та почали перекидання додаткових сил і засобів з Південного та Східного військових округів. Другі ешелони та більша частина оперативних резервів угруповань ЗС РФ введено в операцію.", - відзначили українські військові.

Як повідомляють російські ЗМІ, президент Росії Володимир Путін у п'ятницю у ході розмови із канцлером Німеччини Шольцем назвав вимоги Росії: без'ядерний статус, демілітаризація, "денацифікація". Росія також очікує визнання належності незаконно анекованого нею Криму, визнання т.з. "республік" на сході України.

Раніше Путін заявив, що спроби виграти час шляхом затягування переговорів з боку України призведуть до появи "нових вимог на адресу Києва".

Офіс Президента України повідомляє : "Позиція Президента Володимира Зеленського щодо переговорів із РФ залишається жорсткою: Україна не піде на жодні поступки, які можуть принизити нашу боротьбу за територіальну цілісність".

У статті використано матеріали Lenta.