У НАТО виступили проти запровадження безопольотної зони над Україною

Країни НАТО відкинули запит Києва про запровадження безпольотної зони над Україною. Про це п'ятницю заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після завершення зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

"Союзники погоджуються, що у повітряному просторі не повинно бути літаків НАТО або військових НАТО на території України", - заявив Столтенберг, відповідаючи на питання журналіста BBC.

Раніше у Біломі домі виключили можливість запровадження безпольотної зони над Україною. "Президент [США] чітко заявив, що війська США, сили США, не будуть відправлені в Україну", - наводить слова представника Міноборони Сполучених Штатів Америки Fox News.

Як повідомляє BBC, президент Росії Путін раніше застеріг Захід від втручання у дії Росії, пригрозивши "наслідками, з якими ви у своїй історії ще ніколи не стикалися". 24-го лютого Путін також заявив, що Росія "є сьогодні однією з найпотужніших ядерних держав світу" і "має певні переваги за низкою нових видів озброєнь".

Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, генсек НАТО також заявив, що в Альянсі розуміють "розпач" керівництва України щодо запровадження безпольотної зони, але вважають, що реалізація безпольотної зони зрештою могла би призвести до повномасштабної війни у Європі за участі більшої кількості країн та з більшими стражданнями.

"НАТО - це оборонний Альянс. Наше ключове завдання - зберігати безпеку наших 30 країн-членів. Ми не є частиною цього конфлікту, і маємо відповідальність забезпечити , що він не загостриться і не пошириться за межі України. Бо це принесло би ще більшу небезпеку та руйнування із ще більшими людськими стражданнями. НАТО не прагне війни з Росією", - заявив генсек НАТО.

Раніше президент України Володимир Зеленський вимагав запровадження безпольотної зони над Україною.

"Якщо Байден та НАТО не запровадять безпольотну зону, вони повинні надати всі доступні озброєння українцям, щоб вони могли це зробити самостійно", - заявив напередодні колишній посол США у Росії Майкл Макфол.

На Заході лунають заклики, які до запровадження безпольотної зони над Україною так і до того, щоб цілком відкинути цю можливість.

"Це хороша нагода поновити мій заклик до запровадження безпольотної зони, на запрошення уряду України. Боюсь, що якщо це продовжиться, то нам доведеться втручатись більше масштабно", - твітував напередодні конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер.

"Я нажаханий тим, що треба заявляти, що "безпольотна зона" це катастрофічно дурна ідея і включала би прямі сутички у повітрі з Росією у небі над Україною, пряме втручання за яке Путін пригрозив ядерною війною. Ті, хто проштовує це не професіонали, не відповідальні, і не при здоровому глузді", - писав у лютому старший аналітик аналітичного центру "Атлантична Рада" Бен Джуда.

"Не можу розібратись, чи люди, які закликають до створення безпольотної зони не розуміють, що вони закликають США просто оголосити війну з Росією та почати випускати ракети, чи ж вони це розуміють це і саме у цьому суть", - писав американський журналіст Езра Кляйн.

За словами Столтенберга члени НАТО висловили солідарність з Україною та глибоку повагу до сміливості українських людей та збройних сил.

Столтенберг закликав президента Росії негайно припинити війну, вивести всі війська з України без умов, та долучитись до "реальної дипломатії".

Столтенберг заявив, що НАТО та весь світ засуджують "брутальне та неспровоковане" вторгнення Росії в Україну. На думку Генсека НАТО, імовірно у близькому майбутньому ситуація погіршуватиметься. "Більше смерті, більше страждання, більше руйнувань", - заявив Столтенберг.

У своїй заяві Столтенберг звернув увагу на підтримку України з боку НАТО, заходи країн Альянсу для посилення східного флангу безпекової організації, та заходи спрямовані на покарання Росії.

У статті використано матеріали Reuters, Fox News, BBC.