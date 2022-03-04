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У НАТО виступили проти запровадження безопольотної зони над Україною
Країни НАТО відкинули запит Києва про запровадження безпольотної зони над Україною. Про це п'ятницю заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг після завершення зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.
"Союзники погоджуються, що у повітряному просторі не повинно бути літаків НАТО або військових НАТО на території України", - заявив Столтенберг, відповідаючи на питання журналіста BBC.
Раніше у Біломі домі виключили можливість запровадження безпольотної зони над Україною. "Президент [США] чітко заявив, що війська США, сили США, не будуть відправлені в Україну", - наводить слова представника Міноборони Сполучених Штатів Америки Fox News.
Як повідомляє BBC, президент Росії Путін раніше застеріг Захід від втручання у дії Росії, пригрозивши "наслідками, з якими ви у своїй історії ще ніколи не стикалися". 24-го лютого Путін також заявив, що Росія "є сьогодні однією з найпотужніших ядерних держав світу" і "має певні переваги за низкою нових видів озброєнь".
Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, генсек НАТО також заявив, що в Альянсі розуміють "розпач" керівництва України щодо запровадження безпольотної зони, але вважають, що реалізація безпольотної зони зрештою могла би призвести до повномасштабної війни у Європі за участі більшої кількості країн та з більшими стражданнями.
"НАТО - це оборонний Альянс. Наше ключове завдання - зберігати безпеку наших 30 країн-членів. Ми не є частиною цього конфлікту, і маємо відповідальність забезпечити , що він не загостриться і не пошириться за межі України. Бо це принесло би ще більшу небезпеку та руйнування із ще більшими людськими стражданнями. НАТО не прагне війни з Росією", - заявив генсек НАТО.
Раніше президент України Володимир Зеленський вимагав запровадження безпольотної зони над Україною.
"Якщо Байден та НАТО не запровадять безпольотну зону, вони повинні надати всі доступні озброєння українцям, щоб вони могли це зробити самостійно", - заявив напередодні колишній посол США у Росії Майкл Макфол.
На Заході лунають заклики, які до запровадження безпольотної зони над Україною так і до того, щоб цілком відкинути цю можливість.
"Це хороша нагода поновити мій заклик до запровадження безпольотної зони, на запрошення уряду України. Боюсь, що якщо це продовжиться, то нам доведеться втручатись більше масштабно", - твітував напередодні конгресмен-республіканець Адам Кінзінгер.
"Я нажаханий тим, що треба заявляти, що "безпольотна зона" це катастрофічно дурна ідея і включала би прямі сутички у повітрі з Росією у небі над Україною, пряме втручання за яке Путін пригрозив ядерною війною. Ті, хто проштовує це не професіонали, не відповідальні, і не при здоровому глузді", - писав у лютому старший аналітик аналітичного центру "Атлантична Рада" Бен Джуда.
"Не можу розібратись, чи люди, які закликають до створення безпольотної зони не розуміють, що вони закликають США просто оголосити війну з Росією та почати випускати ракети, чи ж вони це розуміють це і саме у цьому суть", - писав американський журналіст Езра Кляйн.
За словами Столтенберга члени НАТО висловили солідарність з Україною та глибоку повагу до сміливості українських людей та збройних сил.
Столтенберг закликав президента Росії негайно припинити війну, вивести всі війська з України без умов, та долучитись до "реальної дипломатії".
Столтенберг заявив, що НАТО та весь світ засуджують "брутальне та неспровоковане" вторгнення Росії в Україну. На думку Генсека НАТО, імовірно у близькому майбутньому ситуація погіршуватиметься. "Більше смерті, більше страждання, більше руйнувань", - заявив Столтенберг.
У своїй заяві Столтенберг звернув увагу на підтримку України з боку НАТО, заходи країн Альянсу для посилення східного флангу безпекової організації, та заходи спрямовані на покарання Росії.
У статті використано матеріали Reuters, Fox News, BBC.
Всі новини дня
Рада з прав людини ООН розслідуватиме порушення у війні Росії проти України
Переважною більшістю голосів в п'ятницю Рада з прав людини ООН вирішила створити незалежну комісію для розслідування порушень скоєних в результаті агресії Росії проти України.
Рішення підтримали 32 країни. 2 країни, Росія та Еритрея, проголосували проти, а 13 країн, включаючи Вірменію, Кубу, Китай, Казахстан, Узбекистан, та низку інших - утримались.
Рада з прав людини ООН обговорила ситуацію в Україні на засіданні, скликаному на запит України. Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Башеле поінформувала Раду про ситуацію. Зокрема вона заявила про 227 загиблих під час конфлікту, включаючи 15 дітей, а також щонайменше 525 поранених, з яких 28 - діти.
"Більшість цивільних постраждало через застосування важкої артилерії, пускових ракетних систем та повітряних ударів по населеним районам. Викликають занепокоєння удари по цивільним цілям з використанням кластерних боєприпасів".
Росія заперчила підґрунтя для скликання засідання Ради.
Напад на АЕС - воєнний злочин, - посольство США
"Напад на атомну електростанцію - воєнний злочин", - написало у Twitter посольство США в Україні.
"Обстріл Путіним найбільшої атомної станції Європи виводить його правління терору на інший рівень", - додає відомство.
Раніше напад на атомну електростанцію засудили генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, держсекретар США Ентоні Блінкен, прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон. Посадовці назвали напад "нерозсудливим".
В п'ятницю в МАГАТЕ, посилаючись на інформацію від України, заявили, що росіяни отримали контроль над Запорізькою АЕС, але станція продовжує працювати під керівництвом звичайної команди і витоків радіаційних речовин не було.
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі висловив занепокоєння через ситуацію на станції. "Я надзвичайно занепокоєний ситуацією на Запорізькій АЕС і тим6 що відбулось протягом ночі. Обстріл поблизу атомної станції порушує основоположний принцип фізичної непорушності атомних об'єктів і їхньої безпеки".
В середу та четвер відбулось засідання правління МАГАТЕ у Відні. МАГАТЕ відкинуло звинувачення Росії про те, що Україна, буцімто розробляє ядерну зброю.
Столтенберґ, Блінкен засудили напад на ЗАЕС
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ засудив напади на цивільних а також на Запорізьку атомну електростанцію та вторгнення Росії.
"Це демонструє нерозсудність цієї війни і важливість завершення а також важливість того, щоб Росія відвела всі свої війська і почала щирі дипломатичні зусилля", - додав очільник Альянсу.
Посадовець, все ж підкреслив, що НАТО не є стороною конфлікту в Україні, а Альянс НАТО має оборонний характер. "Ми не хочемо війни, конфлікту з Росією, - заявив він. - Водночас, не має бути непорозумінь стосовно нашої відданості захисту всіх союзників". Він привітав більшу підтримку Альянсу з боку США та Європи.
Заява прозвучала під час спільної прес-конференції Столтенберґа з держсекретарем США Ентоні Блінкеном перед початком засідання міністрів закордонних справ НАТО.
Блінкен високо оцінив єдність та рішучість, яку виявив Альянс у реакції на агресію Росії. "Кожен союзник, тим чи іншим чином, допомагає Україні, кожен союзник допомагає єдності Альянсу", - додав він.
Блінкен також засудив "нерозсудливий" напад Росії на атомну електростанцію. Вночі після російської атаки, на ЗАЕС розпочалась пожежа, що тривала кілька годин.
"Вночі ми бачили повідомлення про напад на атомну електростанцію, - заявив Блінкен. - Це демонструє нерозсудливість цього і важливість завершення, виведення Росією всіх військових і долучення до щирих дипломатичних зусиль".
Раніше напад Росії засудив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Він заявив, що напад "загрожує безпеці всієї Європи".
Російська війна «загрожує всій Європі», кажуть світові лідери після захоплення Запорізької АЕС
Президент США Джо Байден, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон та керівники інших держав звинуватили Росію у тому, що її бойові дії в Україні загрожують цілому європейському континенту після того, як російські війська обстріляли територію Запорізької атомної електростанції.
Агентство новин Рейтер 4 березня повідомляє, що російські війська контролюють Запорізьку АЕС - найбільшу в Європі.
«Європейці, будь ласка, прокиньтеся. Скажіть вашим політикам - російські війська стріляють в атомну електростанцію в Україні», - цитує агентство звернення українського президента Володимира Зеленського минулої ночі.
Білий дім повідомляє, що президент Зеленський розмовляв про це по телефону з президентом Джо Байденом, і що американський керівник радився про ситуацію з керівниками відомств США, які відповідають за атомну енергетику та ядерну безпеку.
Британський уряд повідомив, що становище з Запорізькою АЕС 4 березня було темою телефонної розмови британського прем’єр-міністра Бориса Джонсона з президентом Зеленським.
«Прем’єр-міністр сказав, що безвідповідальні дії президента Путіна тепер можуть прямо загрожувати безпеці цілої Європи. Він сказав, що Британія зробить усе, що може, аби не допустити подальшого погіршення ситуації», - сказано в офіційному викладі змісту розмови британського та українського керівників.
«Прем’єр-міністр сказав, що він домагатиметься скликання у найближчі години надзвичайного засідання Ради безпеки ООН і що Британія з близькими партнерами негайно порушить це питання перед Росією. Обидва лідери погодилися з нагальною потребою припинення вогню», - йдеться наприкінці викладу.
Президент Зеленський у відеозверненні, поширеному зранку 4 березня, знову закликав світ допомагати - захистити Україну від авіарейдів Росії і запроваджувати нові жорсткіші санкції проти, як висловився «терористичної ядерної держави».
Британська військова розвідка у короткому зведенні про перебіг російської війни в Україні зранку 4 березня зосереджується на подіях у південно-східних українських регіонах, де російські війська наступають.
Текст зведення поширеного в Twitter:
- На світанку українські офіційні органи повідомили про пожежу на Запорізькій атомній електростанції, що спалахнула після артилерійського обстрілу російськими військами.
- Українські офіційні представники атомної енергетичної служби, а також Міжнародне агентство атомної енергетики заявили, що рівні радіації залишаються в нормальних межах. Станом на 04:30 (за Лондоном) згідно з українськими службами, пожежу, яка палала в навчальній будівлі, загасили.
- Маріуполь залишається під українським контролем, але напевне оточений російськими військами. Цивільна інфраструктура опинилася під масованими російськими ударами.
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