Біржі криптовалют зацікавили прокуратуру Нью-Йорка

Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Ерік Шнайдерман відкрив розслідування (inquiry) спрямоване не встановлення фактів щодо роботи бірж криптовалют. Метою розслідування є аналіз "політики та діяльності платформ", які здійснюють торгівлю криптовалютами такими, як біткоін з метою захистити інвесторів та споживачів, збільшивши прозорість та підзвітність платформ купівлі-продажу криптовают. Про це повідомляє видання The Hill.

Нам необхідна прозорість та підзвітність, щоб забезпечити захищеність споживачів

Відповідно до прес-релізу, Шнайдерман відправив листи 13 біржам криптовают, включно з Coinbase, Gemini Trust Company, Bitstamp USA та Huobi Global Limited із запитом надати інформацію про їх власників, діяльність, політику та процедури щодо торгівлі, зриву роботи та інших затримок операцій а також інформації щодо питань приватності та відмивання грошей.

"Я починають рослідування діяльності бірж криптовалюти. Біткоін та інші віртуальні валюти переживають піднесення у Нью-Йорку та в цілому по країні. Нам необхідна прозорість та підзвітність, щоб забезпечити захищеність споживачів", - заявив Шнайдерман на своїй сторінці у Twitter.

У січні Державна комісія із цінних паперів та фондового ринку США попередила, що інвестори мають "бути обережними" стосовно криптовалют, подібних до біткоін

У Шнайдермана також відзначили, що хоча цифрові валюти "захопили уяву мільйонів людей у світі", вони також лишаються "спекулятивним сектором з високим рівнем коливань, нестабільності та ризику"

У січні Державна комісія із цінних паперів та фондового ринку США попередила, що інвестори мають "бути обережними" стосовно криптовалют, подібних до біткоін. В уряді США відзначили, що регулятори на рівні штатів та країни загалом можуть виявитись нездатними повернути втрачені інвесторами кошти.

Чимало популяризаторів первинних пропозиції монет (ICO) та інших інвестицій у криптовалюти не слідують законодавству на рівні штатів, чи США щодо цінних паперів, попередив голова Державної комісії із цінних паперів та фондового ринку США Джей Клейтон та ін. очільники комісії.

Комісія закликала інвесторів бути пильними.

"Державна комісія із цінних паперів та фондового ринку США та регулятори з питань цінних паперів на рівні штатів переслідують порушників, але ми попереджаємо, що у разі втрати коштів, існує істотний ризик, що наші зусилля не призведуть до повернення ваших інвестицій".

Дивіться також: Як ми будемо заряджати свої автівки в дорозі - приклад шведів