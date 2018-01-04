Уряд США оприлюднив попередження щодо біткойн

У разі втрати коштів, існує істотний ризик, що наші зусилля не призведуть до повернення ваших інвестицій

Державна комісія із цінних паперів та фондового ринку США у четвер попередила, що інвестори мають "бути обережними" стосовно криптовалют, подібних до біткойн. В уряді США відзначили, що регулятори на рівні штатів та країни загалом можуть виявитись нездатними повернути втрачені інвесторами кошти.

Чимало популяризаторів первинних пропозиції монет (ICO) та інших інвестицій у криптовалюти не слідують законодавству на рівні штатів, чи США щодо цінних паперів, попередив голова Державної комісії із цінних паперів та фондового ринку США Джей Клейтон та ін. очільники комісії.

Комісія закликала інвесторів бути пильними.

"Державна комісія із цінних паперів та фондового ринку США та регулятори з питань цінних паперів на рівні штатів переслідують порушників, але ми попереджаємо, що у разі втрати коштів, існує істотний ризик, що наші зусилля не призведуть до повернення ваших інвестицій".

Дивіться також: У штаті Каліфорнія стало легальним споживання марихуани із рекреакційною метою