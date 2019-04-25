США: Рішення Москви про російське громадянство для Донбасу “дуже провокативне”

Уряд Сполучених Штатів засудив указ президента Путіна про пришвидшеня процедур надання російського громадянства мешканцям окремих регіонів Донецької та Луганської областей України, які Росія де-факто контролює вже майже 5 років.

Україна назвала останній Москви викликом і закликала до негайних міжнародних дій у відповідь.

В день оприлюднення російського рішення 24 квітня Державний департамент США опублікував заяву, в якій назвав крок Москви “дуже провокативним вчинком”, а також “атакою на суверенітет і територіальну цілісність України”.

Заява також наголошує, що такими діями Москва йде всупереч своїм власним обіцянкам про сприяння реінтеграції усіх регіонів Донецької та Луганської областей кордонах України, як це зафіксовано у підписаних Росією Мінських угодах.

Текст заяви

“Сполучені Штати засуджують сьогоднішнє рішення президента Путіна забезпечити прискорене надання російського громадянства українцям, які живуть у контрольованій Росією східній Україні. Цим дуже провокативним вчинком Росія посилює атаку на суверенітет України і її територіальну цілісність.

Рішення президента Путіна створює серйозну перешкоду для впровадження Мінських угод та реінтеграції регіону Донбасу. Мінські угоди, які підписала Росія, закликають до повного відновлення контролю українського уряду на сході України.

Це відбувається лише трьома днями після того, як український народ переважною більшістю голосів обрав наступним президентом України Володимира Зеленського. Новообраний президент Зеленський неодноразово висловлював готовність серйозно працювати з Росією для впровадження Мінських угод і щоб покласти край конфлікту на сході України, який забрав близько 13 000 життів. Тепер настав час, щоб Росія вирішила, чи вона хоче далі підвищувати напруженість, чи виконувати власні мінські зобов’язання”.

Виправдовування Москви

Указ президента Путіна про спеціальну процедуру надання російського громадянства мешканцям окремих регіонів Донецької та Луганської областей починається з посилання на захист прав людини, а також на принципи міжнародного права.

Представник Кремля Владислав Сурков виправдав рішення Москви тим, що за його словами “Україна відмовляється визнавати власних громадян, запровадивши економічну блокаду і не дозволяючи їм голосувати, застосовуючи проти них військову силу. Отримавши паспорт, ці люди почуватимуться більш безпечно і вільно”.

Приклад Грузії

Литовський міністр закордонних справ Лінас Лінкявічюс у зв’язку з даним рішенням Москви провів паралелі між діями Росії щодо України та її діями стосовно Грузії.

“Росія застосовує “найкращий досвід” перевірений в Абхазії та Південній Осетії. Це призвело до окупації 20% території Грузії. Це також виглядає як відверте порушення міжнародних законів та запровадження нової термінології - "паспортизації" разом з "кордонізацією"... - написав він у Twitter.

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