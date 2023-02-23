Блінкен розповів, у який момент США побоювалися використання ядерної зброї Росією

Напередодні річниці російського широкомасштабного вторгнення в Україну, державний секретар США Ентоні Блінкен дав велике інтерв'ю впливовому американському часопису Atlantic, у якому він пригадав деякі з ключових моментів останнього року війни та подій, які передували російській агресії.

У 45-хвилинній розмові він розповів про те, як президент США Джо Байден попросив його поділитися розвідувальною інформацією з президентом Володимиром Зеленським, про те, як йшла підготовка до можливого вторгнення, та про те, коли був момент, в який США найбільше були занепокоєні можливістю використання ядерної зброї з боку Росії.

США були здивовані та вражені тим, як українці та українське керівництво зуміло протистояти значно більшим російським силам, сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.

У розмові з редактором часопису Atlantic, Джерфрі Ґолберґом, шеф американської дипломатії сказав, що США з жовтня 2022 року попереджали українську владу про підготовку російської агресії та допомагали до неї підготуватися.

Про підготовку до вторгнення

Блінкен розповів про те, як президент Джо Байден попросив його розповісти президенту Володимиру Зеленському, що може чекати на Україну у найближчі місяці.

«У мене був майже сюрреалістичний досвід, коли мене попросили сказати йому на полях зустрічі на вищому рівні в Європі ще в жовтні, що ми вважали, що найближчими місяцями в його країну буде вторгнення. У мене була розвідувальна інформація, якою я поділився з ним, і ми сиділи, наодинці в маленькій кімнаті, майже, ви знаєте, можливо, за півметри один від одного, і я поділився з ним цією інформацією. Він сприйняв це дуже спокійно, дуже серйозно, запросив кількох своїх радників, щоб ми могли обговорити це з ними, і я думаю, що з того моменту він усвідомлював цю перспективу, що наближалася, і, як я вже сказав, виконав багато роботи», – сказав Блінкен.

Блінкен розповів, як США займалися підготовкою України до небезпеки, що на неї насувалася. З початку осені президент США Джо Байден в рамках своїх повноважень почав надсилати в Україну оборонну зброю, зокрема "стінгери" та "джавеліни", які виявилися дуже корисними при обороні Києва, сказав Блінкен.

Він додав, що українська влада не повідомляла публічно про свої дії, бо президент України Володимир Зеленський був занепокоєний тим, що відкрита підготовка може підірвати економічну стабільність у країні.

«Можливо, частково через це люди були здивовані тим, наскільки добре українці впоралися зі вторгненням. Але сказавши це, я маю сказати, ми були в захваті від їхньої мужності, стійкості, їхньої сили та ефективності, я думаю, що вони в певному сенсі вийшли за межі того, що ми могли очікувати», – сказав Блінкен.

Говорячи про інформацію, якою він поділився з українським керівництвом, Блінкен назвав її «унікальною», бо США розкрили свої розвідувальні таємниці, намагаючись допомогти Україні.

«Всі бачили скупчення російських військ вздовж українських кордонів, це не було таємницею: українці це бачили, ми це бачили, європейці це бачили. Але тільки ми володіли унікальною ексклюзивною інформацією про те, що росіяни насправді думали і планували зробити з цими військами, – сказав Блінкен. – Тож дуже прямо я виклав ту інформацію, яку ми мали».

Одночасно, каже Блінкен, США намагалися дипломатичними шляхами працювати з Росією, щоб відвернути загрозу від України.

«Ми вели інтенсивну дипломатичну роботу з Росією, щоб спробувати запобігти цьому, як безпосередньо через НАТО, так і через ОБСЄ, тому що, звичайно, найбільше ми хотіли спробувати зупинити це. Але, на жаль, цілі Росії та цілі Путіна стали кристально ясними, мова ніколи не йшла про розширення НАТО, не йшлося про якусь загрозу безпеці. Це все було про бачення Путіна, що Україна не повинна бути незалежною державою, що її потрібно поглинути назад у рамки Росії», – сказав Блінкен виданню.

Про ядерну загрозу

У розмові з Atlantic він також пригадав момент, коли США були особливо занепокоєні можливістю Росії використати ядерну зброю.

«Коли минулої весни українці пішли в контрнаступ і мали дуже значний успіх, було певне занепокоєння, що Путін може відреагувати більш ірраціонально. І з Москви пролунали слова, які припускали, що він розглядає використання тактичної зброї. Тож це викликало занепокоєння. Але в цьому випадку я не тільки спілкувався з ним прямо, зі своїм колегою паном Лавровим. Цим займалися й інші. Ми закликали, і я думаю, успішно, інші країни, які можуть мати трохи більше впливу на Росію в ці дні, як-от Китай, чи Індія, напряму звернутися до нього і повідомити про їхнє абсолютне несприйняття будь-якого використання ядерної зброї. І ми знаємо, що це мало певний ефект», – сказав Блінкен.

Ескалації не хоче сам Путін, бо йому б довелося захищатися від НАТО, коли його сил не вистачає на Україну

Відповідаючи на запитання про можливу ескалацію, Блінкен сказав, що «остання річ, якої би хотів Путін, це змусити НАТО захищатися», бо НАТО не збиралося і не збирається на нього нападати.

«Ми всі знаємо, як важко йому зараз в Україні. В Україні зосереджено понад 80 відсотків його сухопутних сил. І, насправді, за майже спотвореною логікою, оскільки він помилково стурбований тим, що НАТО становить загрозу для Росії, він має тримати деякі речі в резерві, щоб не виник конфлікт, який він створить з НАТО, тож я думаю, що це і є найбільший стримуючий фактор проти ескалації», – каже Блінкен.

Говорячи про постачання зброї пізніше, Блінкен сказав, що його не дивує те, що українська влада просить більше зброї та швидших поставок, бо на місці президента Зеленського, він би робив те саме. Він наголосив, що кожний новий вид зброї, який постачається Україні, вимагає не лише підготовки військових для її використання, але і можливостей для ремонту, а також введення її до існуючої стратегії, щоб вона стала найбільш ефективною.

Блінкен наголосив, що США дбають не лише про найбільш ефективне використання зброї зараз, у нинішній війні з Росією, але і в майбутньому, щоб Україна змогла себе захистити у тривалій перспективі.