Нуланд: Гарантією безпеки України є міцна армія, а не мирні угоди. Захід не має довіряти Росії і після війни

Захід не має довіряти ні президенту Росії Володимиру Путіну, ані іншим російським лідерам після війни, а натомість має допомогти Україні збудувати таку армію, яка не допустить повторного вторгнення, сказала Вікторія Нуланд, заступниця держсекретаря США.

США та союзники мають допомогти Україні забезпечити таку обороноздатність, щоб Росія більше ніколи не подумала нападати на неї, сказала Вікторія Нуланд, виступаючи на запрошення Фонду Карнегі у Вашингтоні.

В онлайн розмові, вона сказала, що яким би способом не закінчилася війна – перемогою, чи переговорами, «ми не повинні вірити Путіну», чи будь-якому іншому російському лідеру, навіть якщо це буде «справедливий мир».

«Ми ніколи не повинні вірити, поки при владі є Володимир Путін або хтось на зразок нього, що це справді закінчилося, через те, що ми бачили в 2014 році, коли він знову повернувся», – сказала Нуланд, посилаючись на перше російське вторгнення в Україну в Криму та на Донбасі майже дев'ять років тому.

Вона наголосила, що єдина гарантія існування України, це – не підписана угода, а міцна армія.

«Навіть якщо буде справедливий мир, має бути довгостроковий план і побудова української армії майбутнього, щоб вони могли стримувати будь-який майбутній апетит, який може мати Путін», – наголосила Нуланд, яка за минулої адміністрації президента Барака Обами опікувалася питаннями України.

Вона зазначила, що це означає, що союзники повинні підтримувати Україну, зокрема у «розбудові довгострокової інтегрованої протиповітряної оборони, довгострокових високоякісних сил охорони кордону та здатності патрулювати свої моря».

За її словами, це довгострокове планування не повинно відкладатися на період «після війни», а має відбуватись вже зараз.

«Ми, очевидно, думаємо про це. Ми думаємо про боротьбу, яку вони ведуть зараз, і боротьбу, яка прискориться, як ми думаємо навесні. Але ми також допомагаємо їм спланувати цей довгостроковий засіб стримування, бо серед іншого, це єдиний спосіб дати їм можливість почуватися достатньо безпечно, щоб ця війна могла закінчитися в якийсь момент», – сказала Вікторія Нуланд.

Як повідомляв «Голос Америки», на думку експертів, США вже мають бачення довгострокової розбудови української армії, яке вже почала працювати. Зокрема, вони говорять, що той факт, що США замовили танки для України у виробників, означає, що Америка готова вкладатися у безпеку України у довгостроковій перспективі.