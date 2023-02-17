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- Голос Америки
Нуланд: Гарантією безпеки України є міцна армія, а не мирні угоди. Захід не має довіряти Росії і після війни
Захід не має довіряти ні президенту Росії Володимиру Путіну, ані іншим російським лідерам після війни, а натомість має допомогти Україні збудувати таку армію, яка не допустить повторного вторгнення, сказала Вікторія Нуланд, заступниця держсекретаря США.
США та союзники мають допомогти Україні забезпечити таку обороноздатність, щоб Росія більше ніколи не подумала нападати на неї, сказала Вікторія Нуланд, виступаючи на запрошення Фонду Карнегі у Вашингтоні.
В онлайн розмові, вона сказала, що яким би способом не закінчилася війна – перемогою, чи переговорами, «ми не повинні вірити Путіну», чи будь-якому іншому російському лідеру, навіть якщо це буде «справедливий мир».
«Ми ніколи не повинні вірити, поки при владі є Володимир Путін або хтось на зразок нього, що це справді закінчилося, через те, що ми бачили в 2014 році, коли він знову повернувся», – сказала Нуланд, посилаючись на перше російське вторгнення в Україну в Криму та на Донбасі майже дев'ять років тому.
Вона наголосила, що єдина гарантія існування України, це – не підписана угода, а міцна армія.
«Навіть якщо буде справедливий мир, має бути довгостроковий план і побудова української армії майбутнього, щоб вони могли стримувати будь-який майбутній апетит, який може мати Путін», – наголосила Нуланд, яка за минулої адміністрації президента Барака Обами опікувалася питаннями України.
Вона зазначила, що це означає, що союзники повинні підтримувати Україну, зокрема у «розбудові довгострокової інтегрованої протиповітряної оборони, довгострокових високоякісних сил охорони кордону та здатності патрулювати свої моря».
За її словами, це довгострокове планування не повинно відкладатися на період «після війни», а має відбуватись вже зараз.
«Ми, очевидно, думаємо про це. Ми думаємо про боротьбу, яку вони ведуть зараз, і боротьбу, яка прискориться, як ми думаємо навесні. Але ми також допомагаємо їм спланувати цей довгостроковий засіб стримування, бо серед іншого, це єдиний спосіб дати їм можливість почуватися достатньо безпечно, щоб ця війна могла закінчитися в якийсь момент», – сказала Вікторія Нуланд.
Як повідомляв «Голос Америки», на думку експертів, США вже мають бачення довгострокової розбудови української армії, яке вже почала працювати. Зокрема, вони говорять, що той факт, що США замовили танки для України у виробників, означає, що Америка готова вкладатися у безпеку України у довгостроковій перспективі.
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Шольц: Всі, хто може поставити танки Україні – мають це зробити. Відео
«Ми тісно консультуємось щодо всіх важливих кроків між союзниками. […] Це включає гарантування того, що всі, хто зараз може поставити такі бойові танки, справді це зробили», - заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц.
Конгресмени США закликають надати Україні F-16. ЗСУ планує застосувати винищувачі проти ракет та іранських дронів
Група американських законодавців, до якої увійшли представники як Республіканської, так і Демократичної партій, у листі до президента США Джо Байдена спільно попросили надати Україні винищувачі F-16.
Тим часом речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив у коментарі керівниці мовлення «Голосу Америки» у Східній Європі Мирославі Гонгадзе, що для отримання переваг у повітрі та вогневій підтримці земель військ Україні вкрай потрібні сучасні багатоцільові винищувачі.
"Враховуючи те, що F-16 є одним із найпоширеніших багатоцільових літаків у світі, який може працювати як на наземних, так і на повітряних цілях із широким спектром озброєння, цей літак є найбільш вірогідним кандидатом для прогресивного переозброєння Повітряних Сил України на цей тип винищувача", - каже Ігнат.
За його словами, ці літаки також стануть частиною протиповітряної оборони України, оскільки вони здатні ефективно знищувати крилаті ракети ворога та іранські ударні дрони.
Як цитує листа американських конгресменів видання Politico, винищувачі «можуть стати вирішальними для контролю над українським повітряним простором цього року».
Автори листа - п’ять членів Палати представників. Звернення організоване демократом штату Мен Джаредом Голденом. Також підписалися демократи Джейсон Кроу з Колорадо і Кріссі Хулахан з Пенсильванії та республіканці Тоні Гонзалес з Техасу і Майк Галлахер з Вісконсину.
Законодавці стверджують, що винищувачі F-16 виробництва Lockheed Martin або їм подібні дадуть українським силам більший потенціал, ніж наземна артилерія, надана союзниками.
«F-16 або аналогічні винищувачі четвертого покоління забезпечили б Україні високомобільну платформу, з якої можна націлювати російські ракети «повітря-повітря» та безпілотники, захищати українські сухопутні сили, коли вони вступають у бій з російськими військами, а також воювати з російськими винищувачами. за спірну перевагу в повітрі», — цитують листа ЗМІ.
На думку оглядачів CNN, такі “зусилля політиків, швидше за все, нічого не змінять і не вплинуть на рішення адміністрації”, але звернення є знаковим напередодні роковин війни та поїздки президента Байдена до Польщі.
F-16 американського виробництва були у списку українських прохань ще з моменту початку вторгнення Росії рік тому.
"Ми маємо десятки пілотів із відповідним рівнем підготовки і знанням англійської мови. Доки слід приймати політичні рішення щодо надання Україні літаків, необхідно відправити на навчання пілотів, а також фахівців інженерно-авіаційної служби, які забезпечують забезпечення технічних станів літаків", - наголошує Юрій Ігнат.
Як повідомляв Голос Америки, наприкінці минулого місяця президент США Джо Байден коротко відповів "ні" на запитання про можливість постачання літаків-винищувачів F-16 для України.
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що рішення про відправку Україні літаків F-16 буде «дуже серйозним», яке «нелегко прийняти»
А, наприклад, посадовець Білого дому Александр Віндман в інтерв'ю Голосу Америки запевнив: спершу йдеться про надання безпілотників, але з часом йтиметься про F-16.
Симфонічний оркестр Львівської філармонії гастролює у США. Відео
Від середини січня Академічний симфонічний оркестр Львівської філармонії гастролює Сполученими Штатами. За цей час оркестр проїхав практично пів-країни та дав більше 20-ти концертів. На виступі у Карнегі Гол побували Ірина Соломко та Павло Терехов.
- Голос Америки
Гарріс та Макрон говорили про Україну в Мюнхені
Віце-президентка США Камала Гарріс, яка очолює американську делегацію на безпековій конференції в Мюнхені, в п'ятницю провела двосторонні зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.
Серед основних питань зустрічей - підтримка України.
Як повідомили в Білому домі, в ході зустрічей в п'ятницю Гарріс, відзначає хоробрість та стійкість, які виявив народ України, історичні дії міжнародної спільноти з 2022 року, єдність та чіткість трансатлантичної позиції, підтверджує безпекові обов'язки перед союзниками та засуджує незаконні ті жорстокі дії Росії, закликає до відповідальності та справедливості.
"Добре бачити вас знову тут в Мюнхені і говорити про пріоритетність нашої підтримки народові України та багато інших питань", - привітала Гарріс Макрона перед зустріччю. Вона наголосила, що спілкування є "частиною постійної співпраці, яка свідчить про нашу дружбу та партнерство впродовж багатьох поколінь і до сьогодні".
Гарріс планує виголосити промову на конференції в суботу.
Як повідомляв Голос Америки Макрон у своєму виступі на Мюнхенській конференції заявив, що діалог з Росією на на часі і закликав посилити підтримку України.
У своєму виступі на Мюнхенській конференції, що також прозвучав у п'ятницю, канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав країни-союзники надавати Україні танки та інше озброєння. Але при цьому наголосив: “Незважаючи на весь тиск… обережність має мати пріоритет над поспішними рішеннями, а єдність — над самостійними діями”.
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