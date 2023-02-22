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Росія прямує до банкрутства, тож навряд чи Путін хоче почати гонку ядерних озброєнь зі США - Пентагон
Президент Росії Володимир Путін залишив для Росії можливість повернутись до договору про скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь New START, адже він заявив, що Кремль призупиняє участь в угоді, а не виходить з неї. Про це в інтерв'ю українській службі Голосу Америки заявив заступник міністра оборони з політичних питань США Колін Кол.
"Я думаю, що він вибрав цю фразу навмисно, я думаю, що він, ймовірно, не вважає, що в інтересах Росії, враховуючи те, що країна розоряється, брати участь у широкомасштабній гонці ядерних озброєнь зі Сполученими Штатами, як ми бачили це під час Холодної війни".
Кол підкреслив, що Вашингтон не знає справжніх намірів Путіна, але "з точки зору уряду США, навіть у розпал Холодної війни для нас було важливо вести переговори щодо стратегічної стабільності з Радянським Союзом".
"Те ж саме стосується сьогоднішньої Росії, ми несемо особливу відповідальність, як дві найбільші ядерні держави світу, не дозволити нашим ядерним арсеналам вийти з-під контролю та ніколи не використовувати їх у конфлікті", - додав Кол, пояснивши, що на думку адміністрації президента Джо Байдена угода про скорочення озброєнь New START відповідає інтересам США. "Тож ми продовжимо вивчати, чи зможемо ми повернутися до цієї розмови", - сказав високопосадовець.
Президент США Джо Байден, у відповідь на питання журналіста у Варшаві, назвав рішення Путіна вийти з угоди "великою помилкою".
Напередодні речник Держдепартаменту Нед Прайс заявив, що ядерна позиція США залишається незмінною, а наслідки заяви президента Путіна - не зрозумілі. За словами Прайса, цього року Сполучені Штати публічно оголосили, що Росія не дотримується договору, тому Вашингтон спостерігатиме, які кроки насправді робитиме Москва.
Країни G7 засудили "безвідповідальну ядерну риторику Росії" й запевнили, що це "не буде відволікати чи відмовляти" союзників від підтримки України "стільки, скільки потрібно", а в ООН закликали відновити дію договору.
Як пишуть експерти американського аналітичного центру ISW, ядерні заяви Путіна під час його промови напередодні привернули найбільше уваги світової спільноти. "Можливо, Путін зробив це оголошення для того, щоб знову ввести ядерну риторику в інформаційний простір, тим самим відвернувши увагу від загальної відсутності змісту виступу".
Раніше ISW "повідомляв про використання Росією ядерної риторики як інформаційної операції, щоб деморалізувати Україну та Захід і компенсувати невдачі Росії на полі бою. Проте ISW продовжує оцінювати, що Росія не застосовуватиме ядерну зброю в Україні чи проти НАТО".
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- Голос Америки
Чи ми зробили все, щоб зупинити війну в Україні? Папа Франциск закликав до мирних переговорів
Папа римський Франциск закликав лідерів країн світу докласти "конкретних зусиль для того, щоби покласти край" війні Росії в Україні, "припинити вогонь та розпочати мирні переговори".
"Побудована на руїнах перемога ніколи не буде справжньою, - сказав понтифік під час спеціального заклику до "сумної річниці" початку "абсурдної та жорстокої війни" в Україні, повідомляє Vatican News.
"Залишаймося близькими з мученицьким українським народом, страждання якого тривають, і запитуймо: чи було зроблено все можливе, щоби зупинити війну?" - закликав прочан глава римо-католицької церкви.
Раніше Франциск запевнив, що готовий зустрітись із президентом України Володимиром Зеленським та російським лідером Володимиром Путіним і додав, що досі не відвідав Київ, оскільки зараз ще немає можливості приїхати до Москви. У січні війну Росії в Україні він назвав "злочином проти Бога та людства".
Конгресмен Лоулер: "Помилкою було не діяти раніше, коли Путін накопичував сили на кордоні". Ексклюзив
До річниці повномасштабного вторгнення Росії до України, Голос Америки підготував серію інтервʼю з американськими посадовцями та законодавцями. Серед них конгресмен-республіканець Майк Лоулер.
Дуже прикро, що президенту Сполучених Штатів і нашим союзникам знадобилось стільки часу, щоб відповісти Путіну. Адже він нарощував війська на кордоні і було вже відомо, що він готує вторгнення
Це перша каденція законодавця у Конгресі США. Попри це, Лоулер вже став одним із 60-ти підписантів листа до адміністрації Байдена, щодо іранських дронів, які нині атакують Україну. Лоулер, та інші американські політики стверджують, що іранські безпілотники на 75% складені із американських запчастин, та вимагають зупинити шляхи постачання цих запчастин до Ірану.
Також, за словами Лоулера однією із вагомих помилок Заходу протягом 2022-го року, було повільне постачання зброї для України. По це та інше, конгресмен розповів Катерині Лісуновій у ексклюзивному інтерв’ю.
Катерина Лісунова, Голос Америки: Ви людина, яка тільки прийшла в Конгрес, яка лише починає свою політичну роботу тут. Яка ваша позиція щодо підтримки України?
Те, що відбувається в Україні, матиме значні наслідки для Китаю та його агресії на світовій арені, і зокрема того, що вони намагатимуться зробити у Тайвані
Майк Лоулер, конгресмен-республіканець, штат Нью-Йорк: Я неодноразово казав, що підтримую наші зусилля щодо України і продовжуватиму це робити. Моя дружина - з Молдови. Її родина живе приблизно за 50 кілометрів від кордону з Україною. Вони недалеко від Придністров'я. Тож на особистому рівні я, звичайно, глибоко стурбований тим, що відбувається в Україні. І я боюся, якщо Володимиру Путіну вдасться захопити повний контроль над Україною, інші колишні радянські країни опиниться у небезпеці. Він не зупиниться на Україні. Він дуже швидко активізується у Молдові та інших частинах Східної Європи. Тому я вважаю, що з багатьох причин необхідно, щоб Сполучені Штати та союзники продовжували підтримувати Україну та продовжували забезпечувати їх ресурсами і зброєю, необхідними для ведення боротьби з Росією.
На мою думку, ситуація навіть глобальніша. Те, що відбувається в Україні, матиме значні наслідки для Китаю та його агресії на світовій арені, і зокрема того, що вони намагатимуться зробити у Тайвані. Якщо ми та наші союзники змовчимо тут і зараз, ми дозволимо Путіну продовжувати свою агресивну війну.
К.Л.: Якщо говорити предметніше про підтримку України, чи підтримуєте ви надання Україні винищувачів?
М.Л.: Я вважаю, що ми повинні зробити все можливе, щоб надати Україні підтримку, необхідну їй для досягнення успіху. Кожна хвилина втрачена зараз, - це хвилина, яку ми не зможемо повернути. Тому я вважаю, що президент і Міністерство оборони разом із нашими союзниками повинні вжити швидких заходів і надати Україні необхідну підтримку. Якщо це включає винищувачі, ми однозначно, повинні розглядати і їх також.
К.Л.: Байден, відповідаючи на запитання журналістів, сказав, що наразі не підтримує надання Україні винищувачів. Як ви оцінюєте таку позицію президента?
М.Л.: Відверто кажучи, дуже прикро, що президенту Сполучених Штатів і нашим союзникам знадобилось стільки часу, щоб відповісти Путіну. Адже він нарощував війська на кордоні і було вже відомо, що він готує вторгнення. Мені б хотілося, щоб ми відповіли раніше, але я думаю, що у нас іще є можливість допомогти покласти цьому край. Багато моїх колег ставили питання про відповідальність та прозорість наданої допомоги, - і вони мають рацію. Вони ставлять важливі питання щодо коштів американських платників податків і того, як вони витрачаються. Я вважаю, що адміністрація повинна мати чіткий план, як підтримати Україну та припинити цю війну. Зокрема, адміністрація повинна вжити швидких заходів щодо надання українцям відповідних військових ресурсів.
Мене не здивувала оборона України. У мене дружина зі Східної Європи і я був у цьому регіоні, я його знаю, – там живуть хороші люди, сильні люди, турботливі люди. І вони хочуть захистити свою Батьківщину, свою країну, свої родини
К.Л.: Ви один із законодавців, які підписали листа до адміністрації Байдена, про те що іранські безпілотники, які зараз атакують Україну, на 75% складені із американських запчастин. Лист вимагає перевірити цей факт та припинити такі постачання до Ірану. Чи була якась відповідь на цей лист?
М.Л.: Поки що ми чекаємо на відповідь. Але я думаю, що зараз у світі існує вісь зла. Між Іраном, Росією, Північною Кореєю та Китаєм. І ми маємо це усвідомлювати. Адміністрація Байдена повинна серйозно поставитись до своїх обов’язків щодо притягнення до відповідальності цих поганих діячів. Це неприйнятно, що Північна Корея продає зброю, щоб допомогти Путіну у його війні проти України. Президент США та адміністрація повинні розібратися - незалежно від того, чи це Іран чи Північна Корея - яку роль ці держави відіграють у всьому цьому.
К.Л.: Це знову ж таки, ваша перша каденція в Конгресі США. Тема нашого інтерв’ю – річниця російського вторгнення в Україну. Ви законодавець, який може порівняти ситуацію ззовні та зсередини. Отже, яка різниця між заявами та закликами на підтримку України та роботою, яку ви бачите тут, у Конгресі?
М.Л.: До цього я був законодавцем штату, обраним посадовцем у Нью-Йорку. Звичайно, ми не вирішуємо ті самі проблеми. Але, як я вже згадував раніше, я маю особистий зв’язок із тим, що відбувається. Сім’я моєї дружини перебуває в Молдові на кордоні з Україною. Після вторгнення нас дуже турбує їхня безпека. Тому що насправді невідомо, на що здатний Путін. Тож зараз, перебуваючи на цій посаді і будучи частиною процесу, а також будучи членом Комітету із закордонних справ - я можу впливати на події більш суттєво і змістовно. Очевидно, що я радий бути частиною цього процесу.
К.Л.: Давайте повернемось до 24 лютого минулого року. Путін оголошує, що збирається вторгнутись в Україну, атака відбувається під час прямої трансляції його виступу. Якими були ваші очікування? Якими були ваші прогнози щодо цієї війни?
М.Л.: Очевидно, що Путін уявляв собі, що ця війна буде досить короткою. Що він легко досягне успіху, так само як із захопленням Криму у 2014-му. Він не очікував такої рішучості та опору від українців, від президента Зеленського, українського уряду та відверто кажучи, від Сполучених Штатів і наших союзників.
Народ України дуже постраждав, держава потребуватиме значної підтримки на відбудову, коли все це завершиться. І авжеж, чим швидше це завершиться, тим краще буде для всіх
Нині, через рік, сміливий дух українського народу та його уряду, а також потужна відсіч, яку вони дають, для нас є очевидними. Так само як рішучість американського уряду та народу і наших союзників у підтримці України. І я думаю, що Путін значно недооцінив ці фактори. Очевидно, що все досі триває, але саме тому так критично важливо довести це до кінця. Народ України дуже постраждав, держава потребуватиме значної підтримки на відбудову, коли все це завершиться. І авжеж, чим швидше це завершиться, тим краще буде для всіх.
К.Л.: Чи оборона України здивувала особисто вас? І якщо так, то яким чином?
М.Л.: Ні, не здивувала. У мене дружина зі Східної Європи і я був у цьому регіоні, я його знаю, – там живуть хороші люди, сильні люди, турботливі люди. І вони хочуть захистити свою Батьківщину, свою країну, свої родини. Так що мене це зовсім не дивує.
К.Л.: У квітні, коли українська армія відтіснила росіян з Київщини, світ побачив жахливі вбивства в Бучі. Багато хто стверджує, що це був переломний момент. Про що ви думали, коли вперше побачили ті жахливі воєнні злочини і як, на вашу думку, це змінило уявлення про цю війну?
М.Л.: Я думаю, що люди, які були союзниками або, в гіршому випадку, нейтральними, усвідомили, яку жахливу низку подій і воєнних злочинів вчинив Путін і російські військові. Це, безумовно, змінило громадську думку, дало людям чіткіше уявлення про те, що відбувається, і чому це неправильно. Що це не просто боротьба за територію, що це не є бажанням людей бути частиною Росії. Я думаю, що коли люди побачили ці задокументовані, жахливі акти, то у всьому світі з’явилось дуже чітке уявлення, ким насправді є Володимир Путін.
К.Л.: Якщо підсумувати цей рік, чи є щось, на вашу думку, що Сполучені Штати, НАТО та інші союзники повинні були зробити інакше щодо російської агресії в Україні?
М.Л.: Я думаю, що ми мали почати діяти раніше, коли Путін тільки нарощував війська на кордоні. Також, на мою думку, виведення американських військ з Афганістану і саме те, як це було зроблено адміністрацією Байдена, - це надихнуло Путіна. Дало йому помилкове відчуття безпеки, що американський уряд не втрутиться в цей конфлікт. Я думаю, що Афганістан додав їм сміливості, і я вважаю, що це було помилкою. Також помилкою було не діяти раніше, у сфері постачання зброї та підтримки України, коли Путін накопичував сили на кордоні.
К.Л.: Наразі багато говорять про нову хвилю російського вторгнення. Що, на вашу думку, мають зробити Сполучені Штати, НАТО та союзники, щоб запобігти цій черговій хвилі російської агресії?
М.Л.: Спосіб запобігти повторному вторгненню – це міцно стояти на нашій позиції і переконатися, що Путіну не вдасться захопити контроль над Україною і що український народ зможе повністю повернути свою державу та контроль над своєю землею. І я вважаю, що для уряду Сполучених Штатів важливо, щоб ми продовжували надавати необхідну підтримку, щоб ми продовжували співпрацювати з українським урядом, щоб ми продовжували говорити про це питання та щоб ми продовжували притягувати Володимира Путіна до відповідальності.
Нагадаємо, раніше Голос Америки опублікував ексклюзивне інтерв'ю із сенатором-демократом від штату Коннектикут Крісом Мерфі. За його словами "американські платники податків роблять більше на підтримку України, ніж європейці". Також законодавець наголосив, що нинішні проблеми багато в чому пов'язані з попереднім рішенням Європи "покладатися на російський газ та нафту".
Натомість Ненсі Пелосі, 52-га спікерка Палати представників Конгресу США розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Голосу Америки, що "Із жаху та розбитого серця народились героїзм та надія. Усі у захваті від надзвичайних людей України: які перед обличчям жахливих випробувань, відмовляються припиняти боротьбу за власну свободу".
Інші ексклюзивні матеріали до роковин вторгнення дивіться незабаром в етерах Голосу Америки та читайте на нашому сайті. Зокрема, ексклюзивне інтерв'ю із співголовами українського конгресового кокусу, конгресменами демократом Майком Квіглі та республіканцем, Браяном Фітцпатріком. Також із співголовою сенатського комітету з Міжнародних Відносин, сенатором-республіканцем Джимом Рішем, його колегами сенатором-демократом Шелдоном Вайтгаузом, сенаторкою-демократкою Джин Шагін та сенатором-демократом Діком Дурбіним.
Конгресмен-республіканець Майк Лоулер закликає до швидшого постачання зброї в Україну. Інтерв’ю
«Ми повинні зробити все можливе, щоб надати Україні підтримку, необхідну їй для досягнення успіху. Кожна хвилина, втрачена зараз, – це хвилина, яку ми не зможемо повернути», – конгресмен-республіканець Майк Лоулер.
«Ми справді дуже захоплюємося українським народом», - міністерка енергетики США Ґренголм
На початку березня Сполучені Штати відправлять до України вже третій транш допомоги для відновлення електромереж, які продовжують бути мішенню російських атак. Пошуком необхідного обладнання і комплектацією пакетів допомоги опікується Міністерство енергетики США. В ексклюзивному інтерв’ю Голосу Америки міністерка енергетики Дженніфер Ґренголм зізналася, що у Вашингтоні вражені тим, як швидко українським фахівцям вдається відновити пошкоджені електромережі, а ще розповіла про те, як після війни США допоможуть Україні збудувати якісно нову енергосистему.
Юлія Ярмоленко, Голос Америки: Пані Ґренголм, дуже дякую, що ви знову зустрілися з нами, і дякую вам за це інтерв’ю. Минув рік, як Росія розпочала повномасштабну війну, і понад чотири місяці – відтоді, як Росія почала кампанію жорстоких атак на енергосистеми України. Як ви оцінюєте чинний стан українських енергомереж?
Врешті-решт потрібно створити електромережу, стійку до війни
Дженніфер Ґренголм, міністерка енергетики США: Я знаю, що президент [України Володимир] Зеленський справді висловив бажання мати іншу мережу електропостачання. Розподілену мережу, яка працює на чистій енергії, але також не настільки централізовану, щоб бути мішенню. І це дуже надихає. Це те, над чим ми дуже хочемо працювати з Україною, наші національні лабораторії вже готують стратегії, щоб мати змогу досягнути цієї мети. Врешті-решт потрібно створити електромережу, стійку до війни. Що ми робимо – ми шукаємо високовольтне обладнання, яке було б сумісне з електромережою України. Це мережа радянських часів, тому, наприклад, наші трансформатори несумісні із нею. Тож ми ретельно скануємо по всьому світу і в запасах наших комунальних служб, щоб встановити, яке обладнання ми можемо надіслати. Зараз ми - в процесі відправки третього траншу обладнання в Україну, щоб вони могли замінити те, що було пошкоджено. Але зрештою, у довгостроковій перспективі, ми маємо виконати цілі президента щодо створення розподіленої електричної мережі, щоб у разі пошкодження однієї ділянки, це не виводило з ладу цілий регіон.
Ю.Я.: Ви вже згадали про пакети енергетичної допомоги від США. Ми знаємо, що наприкінці 2022-ого, Сполучені Штати надали перший транш у п’ятдесят три мільйони. Потім у січні держсекретар Блінкен оголосив про пакет на сто двадцять п’ять мільйонів. Чи можете ви розповісти трохи більше про вплив цієї допомоги на зусилля з відновлення енергомереж, та чи варто очікувати більшої такої допомоги?
Нас вразило, наскільки швидко українці залучають те, що ми надсилаємо, аби відновити роботу якомога скоріше
Д.Ґ.: Буде третій транш, який ми відправимо на початку березня. І ці засоби, звісно, допомагають. Але, що нас вразило, – це те, наскільки швидко українці залучають те, що ми надсилаємо, аби відновити роботу якомога скоріше. Це справді захоплює дух: така стійкість і таке швидке виконання завдань від тих, хто працює над мережею. І ми будемо продовжувати допомагати, чим зможемо. Я знаю, що європейці роблять те саме: надсилають багато обладнання, літаки з обладнанням, і потяги, які його потім доставляють. Це все відбувається. Але, зрештою, ви знаєте, росіяни мають дуже стратегічну мету — зруйнувати, і знищити саме сектор електроенергетики, бо це завдає шкоди людям. І тому наші зусилля, аби допомогти Україні перемогти у цій війні, такі важливі. Не тільки наші зусилля, а й зусилля усієї коаліції з 50 країн, яку ми очолюємо, аби допомогти Україні перемогти у цій війні, дуже важливі.
Ю.Я.: Ви згадали, що метою Росії є знищення енергомереж, і, як казали деякі посадовці США, “заморозити українців до покори”. І, так виглядає, що зима майже закінчилася, а Росії, схоже, не вдається досягнути цієї мети. Чи дає це вам підстави для оптимізму, і чи вважаєте ви, що найтемніші дні вже позаду?
Д.Ґ.: Я, звісно, на це сподіваюся, і це точно дає мені підстави для оптимізму. Ви знаєте, дивлячись на те, як Україна, український народ має хребет, зроблений зі сталі, це, можливо, змушує і нас загартовувати власні хребти, наповнювати їх сталлю теж, щоб мати змогу підтримувати таку мужність і рішучість не поступатися своєю територією, не поступатися своєю країною. Я маю сказати, що мета Росії не просто знищити. Їхня мета – забрати, чи не так? Забрати землю, забрати країну. І ви знаєте, ми, об’єднані учасники цієї коаліції, - ми цього не допустимо. І ми хочемо підтримувати Україну та її територіальну цілісність.
Ю.Я.: Експерти з Центру аналізу європейської політики стверджують, що 2023 рік буде вирішальним для західного альянсу з точки зору забезпечення енергетичних систем на майбутні роки. І вони кажуть, що бачать провідну роль Сполучених Штатів у цьому, і що США, ймовірно, повинні збільшити виробництво та експорт зрідженого газу, а також нафти. Чи згодні ви з цим, чи як ви бачите роль Сполучених Штатів у цьому?
Д.Ґ.: Вторгнення в Україну справді створило новий геополітичний розкол навколо енергетики. Вона стала зброєю... Путін зробив енергію зброєю. Усі європейські країни відчувають, що більше не можуть бути ні під чиїм енергетичним контролем. Тож його дії в Україні прискорили рух до енергетичної безпеки шляхом розвитку чистої енергії.
Можна побачити майбутнє для України як лідера у виробництві чистої енергії
Всі хочуть мати можливість виробляти власну енергію. І як ви знаєте, міністр Раян — мій колега в Ірландії — сказав: «Жодна країна не може заборонити доступ до сонця і використати його як зброю, жодна країна не може заборонити доступ до вітру і використати його як зброю. Можливо, чиста енергія – це найкращий мирний план, який ми коли-небудь матимемо». Я повністю з цим погоджуюсь. Тож Сполучені Штати хочуть прискорити поширення чистої енергії. Так, ми закликали збільшити видобуток нафти, щоб компенсувати російські барелі. Ми закликали до збільшення, і ми, ви знаєте, збільшили експорт скрапленого природного газу, щоб переконатися, що наші союзники мають те, що їм потрібно. Але врешті-решт, Україна перебуває у чудовому становищі, завдяки своїм ресурсам, щоб коли війна закінчиться, бути виробником чистої енергії для власного використання, а також для експорту, особливо тепер, коли вона під’єднана до європейської енергомережі. І можна побачити майбутнє для України як лідера у виробництві чистої енергії.
Ю.Я.: Нещодавно канадська корпорація Cameco оголосила про велику уранову угоду з українським Енергоатомом, яка має забезпечити потреби України в ядерному паливі до 2035 року. Наскільки це важливо, на вашу думку? І чи була якась співпраця чи координація між Сполученими Штатами та Канадою з цього приводу? Я знаю, що ви говорили про перехід на відновлювані джерела енергії. Але зараз в Україні ще багато ядерних реакторів.
Д.Ґ.: Абсолютно. Для нагальних потреб дуже важливо отримати електроенергію. Україна є лідером атомної енергетики - Запорізька атомна електростанція є найбільшою атомною електростанцією в усій Європі. У майбутньому, я думаю, що багато країн Центрально-Східної Європи дуже зацікавлені в малих модульних реакторах наступного покоління, а також у деяких більших реакторах. Але вони не хочуть опинитися в залежності від російських реакторів чи російського урану. І тому, я думаю, це наступний пласт питань. Ми щойно побачили угоду з Польщею, наприклад, про можливість отримати серію з трьох реакторів, побудованих у партнерстві з Westinghouse. Ми повинні переконатися, що ці реактори живляться, але не російським ураном.
Ю.Я.: Ви говорили про українську стійкість. І є одне опитування, яке мене дуже вразило. Згідно з опитуванням, проведеним Мюнхенською конференцією з безпеки, 89 відсотків респондентів в Україні сказали, що Україна має продовжувати боротися навіть у разі ядерної атаки на українське місто. По-перше, мені цікаво почути вашу реакцію на такі результати, а по-друге, чи ви занепокоєні ймовірністю застосування Росією тактичної ядерної зброї?
Ми можемо лише сподіватися, що Путін дотримається свого слова про те, що він не збирається використовувати ядерну зброю, тактичну ядерну зброю чи будь-яку іншу більш потужну зброю.
Д.Ґ.: Безперечно, будь-яке брязкання ядерною зброєю є приводом для занепокоєння. Я твердо переконана, що країни, які мають доступ до ядерної зброї, розуміють її силу та жахіття. І ми можемо лише сподіватися, що Путін дотримається свого слова про те, що він не збирається використовувати ядерну зброю, тактичну ядерну зброю чи будь-яку іншу більш потужну зброю. І це викликало б величезне занепокоєння не лише для Сполучених Штатів, але й для всього світу. Я думаю, що те, що ви сказали, свідчить про неймовірну стійкість українців, і їхню рішучість попри все вберегти свою Батьківщину, вони мають право на свою Батьківщину, і вони будуть боротися за свою Батьківщину, незважаючи ні на що. Це дивовижний дух. Я б хотіла бачити такий само дух любові до батьківщини по всьому світу. Ми справді дуже захоплюємося українським народом.
Ю.Я.: Я б хотіла повернутися до того, про що ви згадали на початку нашої розмови: що Україна хоче змінити свою енергомережу. І війна, безумовно, – це величезна трагедія, але вона також створює певну можливість збудувати щось нове і краще. Як, на вашу думку, Сполучені Штати можуть допомогти Україні в її зусиллях з відбудови та планах збудувати щось краще в енергетичному секторі за допомогою нових технологій, відмовившись від радянських?
Д.Ґ.: Ми дуже раді можливості працювати з Україною. Я працюю з міністром Галущенком, міністром енергетики і моїм колегою в Україні, який дуже зацікавлений у співпраці. Наприклад, Національна лабораторія відновлюваної енергетики створює дорожні карти для країн, які висловили зацікавленість у переході на стовідсоткову відновлювану енергію, на 100 відсотків чисту, без викидів вуглецю. І ми хочемо працювати з Україною, яка висловила бажання зробити це, щоб надати технічні дорожні карти, як цього досягнути. Як найкраще об’єднати всі активи, які є в України? Скільки сонячної енергії, скільки вітру, скільки гідроелектроенергії, скільки ядерної енергії? Яке поєднання є найкращим для України та відповідає тому, що Україна хоче? Тож ми дуже прагнемо співпрацювати над цією майбутньою дорожньою картою та будь-якою допомогою, яку ми можемо надати, щоб дозволити Україні реалізувати свої власні амбіції.
Ю.Я.: Враховуючи нинішній стан енергомережі, чи вважаєте ви, що Україна має потенціал?
Бути енергонезалежними – в інтересах безпеки України
Д.Ґ.: Абсолютно так. Якщо ви збираєтеся відбудовувати, давайте будемо відбудовувати так, щоб енергомережа була стійкою та безпечною. І досягнути такої енергетичної безпеки треба, звичайно, через чисту енергію, і саме це президент Зеленський запропонував. І тому ми повністю готові, і ми вже працюємо над планами, що як тільки війна в Україні закінчиться, можна буде будувати це майбутнє для України та для української економіки. Але найголовніше, бути енергонезалежними – в інтересах безпеки України.
Ю.Я.: Як ви думаєте, через рік ми будемо говорити про реконструкцію і будівництво чогось кращого?
Д.Ґ.: Так. Я так думаю.
Ю.Я.: Міністерко Ґренголм, дуже дякую.
Д.Ґ.: Дякую вам.
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