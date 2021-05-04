Блінкен та Боррель говорили про Росію - офіційні заяви

У вівторок державний секретар США Ентоні Блінкен та віце-президент Європейської комісії Жозеп Боррель провели зустріч у кулуарах саміту G7 , який відбувається у Великій Британії. Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдеп США.

Як повідомляється, сторони обговорили шляхи поглиблення співпраці США та ЄС щодо спільних пріоритетів закордонної політики, включно з питаннями Росії, Ірану, Китаю, Афганістану та регіону Африканського Рогу.

"Держсекретар Блінкен наголосив на відданості США пожвавленню та підвищенню рівню амбіцій відносин США та ЄС, і він та високий представник Боррель обговорили саміт США-ЄС, який відбудеться у червні", - йдеться у повідомленні Держдепу.

У дипломатичній службі ЄС заявили щодо зустрічі Блінкена та Борреля, що "зустріч стала нагодою обговорити на двосторонній основі деякі із найбільш нагальних викликів у царинах закордонної політики та безпеки".

"Вони також обговорили відносини із Росією у світлі нещодавнього військового посилення у незаконно анексованому Криму та на кордоні з Україною, здоров'я Олексія Навального, та дії Росії проти країн-членів ЄС та санкції проти громадян ЄС", - відзначає заява дипломатичної служби ЄС.

У Києві Ентоні Блінкена очікують 5-6 травня і планують його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

У заяві Державного департаменту США про український візит держсекретаря сказано, що він має на меті «підтвердити непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед лицем триваючої агресії з боку Росії».

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