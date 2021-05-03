Держсекретар США Блінкен веде переговори в Лондоні на шляху до Києва

Державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок 3 травня почав участь триденних переговорах міністрів закордонних справ країн Групи 7 (G-7), що зосереджуються на проблемах пандемії коронавірусу, а також на відносинах з Росією і Китаєм, на ядерних програмах Ірану і Північної Кореї та на інших питаннях.

Блінкен разом з колегами з Великої Британії, Італії, Канади, Німеччини, Франції, Японії також готуватимуть саміт керівників G-7 запланований у Британії на червень, що стане нагодою для першого президентського візиту Джо Байдена до Європи.

Очікують, що президент Джо Байден наступного місяця також буде у Брюсселі на зустрічі керівників країн НАТО і можливо зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним в одній з європейських країн.

До лондонських переговорів 3-5 травня залучені також представники Австралії, Індії, Південної Африки, Південної Кореї та Брунею.

У Києві Ентоні Блінкена очікують 5-6 травня і планують його зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою.

У заяві Державного департаменту США про український візит держсекретаря сказано, що він має на меті «підтвердити непохитну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України перед лицем триваючої агресії з боку Росії».

«Він також заохочувати подальший поступ запланованих українських інституційних реформ, особливо дій спрямованих проти корупції, які є ключовими для зміцнення демократичних установ України, економічного розквіту та євроатлантичного майбутнього», - наголошено у заяві.

Перед поїздкою до Європи Ентоні Блінкен сказав в інтерв’ю американській компанії CBS News, що ключовою темою його розмов у Києві буде ситуація у зв'язку з демонстрацією сили з боку Росії, яка у квітні накопичила небувалі з початку війни 2014 року наступальні сили на сході України та в окупованому Криму.

Стягування російських сил супроводжувалося погрозливими заявами чільних московських представників, які натякали на загрозу існуванню української державності, а також активною інформаційною кампанією з твердженнями Москви про буцімто провокативні дії українських військових.

Російська демонстрація сили викликала хвилю застережень і осуду з боку США та європейських держав.

29 квітня російські командувачі заявили, що більшість військ, які були стягнуті до України, вже повернулися на свої постійні позиції.

«Ми бачили, що впродовж останніх кількох днів було рішення відвести частину тих військ, і ми бачили, що частину з них справі почали відводити», - сказав держсекретар Блінкен у поширених каналом CBS News витягах з інтерв’ю.

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