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- Голос Америки
Бразилія може використати свій вплив, щоб переконати росіян повернутися до зернової угоди - глава Держдепу Блінкен
Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Бразилія могла б вплинути на Росію, аби Кремль повернувся до Чорноморської зернової угоди, яку раніше уклали за посередництва ООН та Туреччини. Угода дозволяла безпечно експортувати зерно з українських портів.
"Голос Бразилії, голос президента Лули має вирішальне значення. І використовувати цей голос, аби переконати росіян повернутися до угоди, було б дуже, дуже позитивно», – сказав Блінкен під час інтерв’ю виданню GloboNews, повідомляє Державний департамент США.
Він нагадав, що «в цій угоді ніколи не було би потреби», якби Росія не напала на Україну і не заблокувала її порти, не дозволяючи вивезти зерно.
За словами Блінкена, навіть країни, які не були причетні до зернової угоди, мали з неї зиск, бо “вигравали від того, що ціни були нижчими, оскільки на світових ринках було більше їжі”.
“Росія використовує продовольство як зброю війни, як важіль для досягнення своїх цілей”, - сказав Ентоні Блінкен. - “Відколи Росія вжила заходів щодо виходу з цієї угоди, ціни для всіх ринках зросли на 10-15%”.
За час дії Чорноморської зернової угоди, розповів Блінкен, з України вдалося вивезти на експорт 35 мільйонів тонн продовольства. Це є еквівалентом 18-ти мільярдів хлібин, уточнив дипломат.
"Половина поставок йшла до країн, що розвиваються, дві третини пшениці йшли до країн із низьким і середнім рівнем доходу, багато з них - в Африці”, - сказав Ентоні Блінкен.
Бразилія має голос серед нейтральних країн
Глава зовнішньополітичного відомства США розповів, що на сьогодні у світі близько 250 мільйонів людей відчувають гострий брак продовольства. Причинами цього Блінкен назвав зміну клімату, пандемію Ковід-19 та війну в Україні.
“Найбільшим фактором відсутності продовольчої безпеки зараз є (воєнний) конфлікт, який так чи інакше порушує постачання продовольства”, - сказав держсекретар США.
“Світ голосно говорить, що ми хочемо, аби Росія повернулася до цієї угоди. І, звичайно, Бразилія має важливий вплив і голос, аби спрямувати Росію у цьому напрямку”, - наголосив він.
На почтаку серпня президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що його країна працює заради миру в Україні, але ані її лідер, ані президент Росії не готові говорити про мир, повідомляє Reuters.
Лула намагався сформувати групу нейтральних країн, щоб почати мирні переговори, він зазнав критики через його твердження, що Україна та Росія несуть однакову відповідальність за війну.
Раніше Голос Америки повідомляв, що майже 90 країн підтримали комюніке, розроблене США, в якому вони зобов’язалися "вжити заходів, щоб припинити використання їжі як зброї війни та штучного голоду цивільного населення як тактики ведення війни".
17 липня Росія заявила про зупинку дії зернової угоди, яка понад рік тому була укладена за посередництва ООН та Туреччини. Днями у телефонній розмові Блінкен обговорив зернову угоду з міністром закордонних справ Туреччини.
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На посольство РФ у Вашингтоні спроектували роботи українського художника. Росіяни засвітили літери Zi V. Відео
На стіни будівлі посольства Росії у Вашингтоні американець Бенджамін Віттес спроектував прапор України та роботи українського художника Нікіти Тітова.
- Голос Америки
Пентагон нарощує виробництво боєприпасів і модернізує армію на тлі допомоги Україні
Міністерство оборони США модернізує оборонно-промислову базу і розширює виробництво критично важливих боєприпасів, зберігаючи відданість підтримці України, повідомив Дуглас Буш, помічник міністра армії США з питань закупівель, логістики й технологій.
Як повідомляє Пентагон на своєму сайті у понеділок, Буш запевнив, що США вироблятимуть достатньо зброї для власного захисту і для допомоги «нашому союзнику, Україні, щоб вона мала, все, що їй потрібно».
Буш сказав, що зараз Америка виробляє 24 тисяч артилерійських снарядів у місяць і планує наростити виробництво до понад 80 тисяч снарядів на місяць протягом наступного року.
"Ми одночасно модернізуємо нашу промислову базу та нарощуємо виробництво, - сказав Буш і додав, що протягом усієї повномасштабної російської агресії американська техніка залишалася високоефективною в бою.
Від початку вторгнення Росії в лютому 2022 року адміністрація президента Джо Байдена виділила понад 43 мільярди доларів на безпекову допомогу Україні, включаючи понад 2000 зенітних систем Stinger, понад 10 000 протитанкових систем Javelin і понад 2 мільйони 155-мм артилерійських снарядів, серед іншого.
Цю допомогу надавали із наявних запасів у США та через Ініціативу сприяння безпеці України. Крім того, Вашингтон збільшив виробництво ключових артилерійських снарядів, які найчастіше використовують ЗСУ.
Колишній генерал сил США у Європі Бен Годжес у мережі Х (раніше - Twitter) назвав повідомлення про збільшення виробництва снарядів вражаючим і додав: "Ми маємо промислові потужності. Лише потрібна політична воля, щоб інвестувати".
Раніше Голос Америки повідомляв, що адміністрація президента США Джо Байдена оголосить про надання Україні нової зброї на суму 200 мільйонів доларів США вже у вівторок.
Кошти надійдуть з суми у 6,2 мільярда доларів, що вивільнились після виявлення бухгалтерської помилки Пентагону, який раніше невірно оцінив мільярдну допомогу Україні, заявили в понеділок двоє американських чиновників.
- Голос Америки
Які саме танки "Абрамс" отримає Україна?
Перші американські танки “Абрамс” для України буде відправлено зі США вже у серпні. Вони очікувано надійдуть в Україну у вересні, після ремонту і переобладнання у Німеччині, повідомили в Пентагоні. Як повідомляв Голос Америки, рішення про відправку було остаточно ухвалене у США 7 серпня, а у пакет ввійде усе необхідне для бойової роботи танків, включаючи боєприпаси, запчастини, паливне обладнання, ремонтні засоби.
За словами української депутатки Кіри Рудик, поширеними через мережу X (в минулому Twitter), танки мають надійти до осені: “Офіційно: першу партію американських танків Abrams схвалили до відправлення в Україну. Повний пакет має надійти в Україну на початку осені. Осінь буде спекотнішою, ніж зазвичай”.
Вони готові. Тепер їх потрібно доставити в Європу, а далі в Україну разом з усім, що йде разом з ними: боєприпаси, запчастини, паливне обладнання, ремонтні засоби. Це не тільки танки, це весь пакетДуглас Буш, помічник міністерки Сухопутних сил США
Білий дім у січні 2023 року оголосив про наміри передати Україні 31 “Абрамс” найновішої модифікації М1А2. Однак, враховуючи, що надання цієї модифікації танків могло зайняти близько року, наприкінці березня, США прийняли рішення надати Україні попередню модифікацію М1А1. Це дозволило США значно пришвидшити надання “Абрамсів”.
На додаток, як зазначає американське видання Newsweek, цитуючи речника Пентагону бригадного генерала Пета Райдера, ця старіша модифікація танку має “дуже подібні якості” до більш новітньої М1А2.
“Мова йде про те, щоб цей важливий бойовий потенціал якнайшвидше перейшов до рук українців”, – пояснив Райдер, адже, серед іншого, тренування на більш складних модифікаціях займатиме довше часу, а обслуговування буде складнішим.
Зокрема, старіша модифікація М1А1 має такі самі 120-міліметрову гармату та великокаліберний кулемет 50-го калібру, а також подібні характеристики маневровості та живучості у порівнянні з більш новітніми модифікаціями, зазначає Newsweek з посиланням на джерела в Збройних силах США.
На відміну від новішої модифікації М1А2, старіші “Абрамси” М1А1, які отримає Україна, не мають броні зі збідненого урану, важать 67 тонн (у порівнянні з 73 тонами для М1А2), та не обладнані деякими системами активного захисту і приладами навігації і наведення.
Водночас, наразі достеменно невідомо, яку саме електронну “начинку” передадуть українським військовим, зважаючи, що деякі пізніші моделі “Абрамсів” модифікації М1А1 мали певні оновлення для покращення ситуаційної обізнаності. Головне оновлення на цих старіших машинах стосувалося прицільних пристроїв танку, включно з єдиною інфрачервоною прицільною системою переднього виду другого покоління та додатковою тактичною інформаційною системою, зазначила в інтерв’ю Newsweek Марина Мірон, дослідник Відділу вивчення війни Королівського коледжу Лондона, Велика Британія.
Українські військові розпочали навчання на “Абрамсах” в Німеччині цього літа. За інформацією Deutsche Welle, курс навчання триватиме близько 10 тижнів, а пройдуть його загалом приблизно 250 українських військових.
“Абрамс” буде вже третім західним основним бойовим танком, який отримає Україна від партнерів, на додаток до німецьких “Леопардів” та британських “Челенджерів”. Загальну порівняльну характеристику і думки експертів щодо цих трьох бойових машин Голос Америки вже подавав раніше у своїх матеріалах.
Що стосується подальшого підсилення українських сил західними танками, за вчорашньою інформацією бельгійського видання Business AM, невідома країна викупила у бельгійської компанії OIP Land Systems невказану кількість танків “Леопард-1”, які будуть відремонтовані і переобладнані, а потім передані Україні.
- Олексій Коваленко
- Голос Америки
Війна Росії проти Грузії – спроба відбудови Російської імперії – експерти
Війна Росії проти Грузії у серпні 2008 року була лише першою з воєн Путіна, спрямованих на відбудову Російської імперії. Про це говорить колишній координатор санкційної політики Держдепу США та екс-помічник державного секретаря з європейських та євразійських справ Деніел Фрід у коментарі Грузинській службі Голосу Америки.
Цього тижня 15 років тому Росія ввела війська на територію Грузії під приводом захисту самопроголошеної Південної Осетії, розпочавши першу міждержавну війну XXI століття в Європі.
США, Європейський Союз та міжнародне співтовариство вважають 7 серпня початком повномасштабної військової агресії Росії проти Грузії, результатом якого стала п’ятиденна війна, сотні загиблих грузинських військових та мирних жителів, тисяч внутрішньо переміщених осіб та фактична окупація Південної Осетії, що й досі триває.
Війна Росії проти Грузії була лише першою з воєн Путіна, спрямованих на відбудову Російської імперії. Ми не знали, що це була лише перша, але в нас були погані передчуття з цього приводуекс-помічник державного секретаря з європейських та євразійських справ Деніел Фрід
Зараз 20% території Грузії окуповані Росією. Грузинська служба Голосу Америки говорила із колишнім послом США в НАТО Куртом Волкером та екс-координатором санкційної політики Держдепу США Деніелом Фрідом про те, якою була підтримка Грузії Заходом під час війни та як агресія проти Грузії стала лише однією з перших воєн Росії в Європі.
“Війна Росії проти Грузії була лише першою з воєн Путіна, спрямованих на відбудову Російської імперії. Ми не знали, що це була лише перша, але в нас були погані передчуття з цього приводу”, – говорить Фрід. Він зауважує, що ситуація для Грузії в 2008 році значно відрізнялась від української: “Грузія – не Україна. Вона значна менша за територією. І ідея, що США могли б поставляти Грузії новіше озброєння і допомогти відбити атаки росіян не спрацювала би, тому що до цього часу – за кілька днів, війну вже було б завершено. Росія мала перевагу в Грузії”.
Російську стратегію проти Грузії у 2008 році порівнює з війною Росії проти України і колишній посол США в НАТО Курт Волкер, який з 2017 по 2019 роки обіймав посаду спецпредставника США з питань переговорів про Україну.
“Я думаю, що зараз люди дивляться на 2008 та розуміють, що у Путіна була така ж саме стратегія. Його стратегія атаки України і захоплення територій не відрізняється від атаки на Грузію у 2008 році. Та ж людина, ті самі цілі. Легша мішень, можливо, бо йшлось про меншу країну як Грузія”, – говорить Волкер.
Я думаю, що зараз люди дивляться на 2008 та розуміють, що у Путіна була така ж саме стратегія. Його стратегія атаки України і захоплення територій не відрізняється від атаки на Грузію у 2008 році.колишній посол США в НАТО Курт Волкер
Російські сили мали чисельну перевагу, а Грузія в 2008 році не мала значних військових потужностей", – вважає Фрід. Втім, підкреслює він, через спротив Росії не вдалось захопити більше територій: “Вже тепер можна стверджувати, що після війни ми (США) повинні були значно більше допомагати у розбудові грузинської армії. Але це не вплинуло б на результат самої війни. Росіяни не змогли захопити значні території – вони захопили території Південної Осетії. І те що їм не вдалось захопити більше територій – заслуга грузинської армії, опору”.
Курт Волкер згадує, що за часів адміністрації Джорджа Буша (мол) в 2008, США направили кораблі до узбережжя Грузії, щоб “показати силу та застерегти Росію, щоб вона не заходила занадто далеко”. Він зауважує, що США надавали інформаційну та координаційну допомогу грузинам, у тому числі – допомогу з повернення їх солдат. “Тоді ми були дуже активно дипломатично залучені разом із ЄС та Францією, намагаючись зупинити це (війну)”, – додає Волкер.
Нагадаємо, як повідомляв раніше Голос Америки, Американські та європейські лідери, а також міжнародні організації зробили низку заяв, приурочених до п’ятнадцятих роковин російського вторгнення в Грузію у серпні 2008 року. “Сполучені Штати залишаються непохитними у підтримці суверенітету та територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів. Дії Росії назавжди змінили життя постраждалого від конфлікту населення. З глибокою повагою та щирим співчуттям ми згадуємо загиблих, поранених і переміщених [збройними] силами Росії”, - йдеться у заяві Державного департаменту США з приводу річниці російського вторгнення в країну.
Крім того, держсекретар США Ентоні Блінкен на своїй сторінці в мережі X (в минулому Twitter) зазначив: “Росія досі відмовляється виконувати свої зобов'язання, [які вона взяла на себе] в рамках припинення вогню 2008 року. Сполучені Штати рішуче підтримують суверенітет, територіальну цілісність і євроатлантичні прагнення Грузії”.
Своєю чергою Жозеп Боррель, Верховний представник Європейського Союзу з іноземних справ і політики безпеки, вкотре підтвердив готовність Євросоюзу і надалі брати участь у врегулюванні конфлікту в Грузії мирним шляхом, він також висловив підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.
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