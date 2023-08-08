Бразилія може використати свій вплив, щоб переконати росіян повернутися до зернової угоди - глава Держдепу Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Бразилія могла б вплинути на Росію, аби Кремль повернувся до Чорноморської зернової угоди, яку раніше уклали за посередництва ООН та Туреччини. Угода дозволяла безпечно експортувати зерно з українських портів.

"Голос Бразилії, голос президента Лули має вирішальне значення. І використовувати цей голос, аби переконати росіян повернутися до угоди, було б дуже, дуже позитивно», – сказав Блінкен під час інтерв’ю виданню GloboNews, повідомляє Державний департамент США.

Він нагадав, що «в цій угоді ніколи не було би потреби», якби Росія не напала на Україну і не заблокувала її порти, не дозволяючи вивезти зерно.

За словами Блінкена, навіть країни, які не були причетні до зернової угоди, мали з неї зиск, бо “вигравали від того, що ціни були нижчими, оскільки на світових ринках було більше їжі”.

“Росія використовує продовольство як зброю війни, як важіль для досягнення своїх цілей”, - сказав Ентоні Блінкен. - “Відколи Росія вжила заходів щодо виходу з цієї угоди, ціни для всіх ринках зросли на 10-15%”.

За час дії Чорноморської зернової угоди, розповів Блінкен, з України вдалося вивезти на експорт 35 мільйонів тонн продовольства. Це є еквівалентом 18-ти мільярдів хлібин, уточнив дипломат.

"Половина поставок йшла до країн, що розвиваються, дві третини пшениці йшли до країн із низьким і середнім рівнем доходу, багато з них - в Африці”, - сказав Ентоні Блінкен.

Бразилія має голос серед нейтральних країн

Глава зовнішньополітичного відомства США розповів, що на сьогодні у світі близько 250 мільйонів людей відчувають гострий брак продовольства. Причинами цього Блінкен назвав зміну клімату, пандемію Ковід-19 та війну в Україні.

“Найбільшим фактором відсутності продовольчої безпеки зараз є (воєнний) конфлікт, який так чи інакше порушує постачання продовольства”, - сказав держсекретар США.

“Світ голосно говорить, що ми хочемо, аби Росія повернулася до цієї угоди. І, звичайно, Бразилія має важливий вплив і голос, аби спрямувати Росію у цьому напрямку”, - наголосив він.

На почтаку серпня президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що його країна працює заради миру в Україні, але ані її лідер, ані президент Росії не готові говорити про мир, повідомляє Reuters.

Лула намагався сформувати групу нейтральних країн, щоб почати мирні переговори, він зазнав критики через його твердження, що Україна та Росія несуть однакову відповідальність за війну.

Раніше Голос Америки повідомляв, що майже 90 країн підтримали комюніке, розроблене США, в якому вони зобов’язалися "вжити заходів, щоб припинити використання їжі як зброї війни та штучного голоду цивільного населення як тактики ведення війни".

17 липня Росія заявила про зупинку дії зернової угоди, яка понад рік тому була укладена за посередництва ООН та Туреччини. Днями у телефонній розмові Блінкен обговорив зернову угоду з міністром закордонних справ Туреччини.