Блінкен згадав обіцянки дані Україні у Будапештському меморандумі, закликав запитати про них жителів Донбасу, Криму

У 1994-му році Росія, США, та Велика Британія пообіцяли поважати незалежність суверенітет та існуючі кордони України та утриматись від погроз використання сили проти країни. Про це в Берліні заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у виступі з приводу кризи в Україні.

У ході виступу Блінкен відзначив, що дані Україні обіцянки "допомогли переконати Україну відмовитись від їх ядерного арсеналу, який вона успадкувала після розвалу СРСР і який тоді був третім за величиною у світі".

"Варто просто запитати людей, які живуть у Криму та Донбасі, що сталося з цими обіцянками", - сказав Блінкен.

Заява прозвучала у контексті коментарів Блінкена щодо невиконання Росією міжнародних угод. Так, державний секретар США звинуватив Москву у невиконанні принципів Гельсінських угод, заходів передбачених Віденським документом щодо прозорості військових навчань, ненаданні інформації про її військові сили у Грузії, накопичення військових сил Росії навколо України навесні минулого року, та ін.

Зокрема щодо Гельсінських угод, Блінкен заявив, що по відношенню до України Росія порушила та показала зневагу до таких їх принципів, як повага до національного суверенітету, утримування від погроз або використання сили, непорушність кордонів, територіальна цілісність, мирне вирішення суперечок та невтручання у внутіршні справи.

Як відзначав "Голос Америки", у грудні виповнилося 27 років з дня підписання Україною, США Росією та Великої Британії Будапештського меморандуму. Документ давав Україні запевнення у безпеці, у зв`язку з приєднанням держави до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

Україна, інші сторони по різному інтерпретують документ. Дослідниця ядерної політики Мар’яна Буджерин звертає увагу, на важливий аспект в контексті саме гарантування безпеки: україно та англомовна назви документа відрізняються. Якщо в першому варіанті мова йде про «гарантії безпеки», то у другому про «запевнення».

Колишній посол США в Україні Стівен Пайфер, який на початку 1990-х працював у Державному департаменті та брав безпосередню участь у перемовинах, пояснює, що основним у перемовинах був англомовний документ, його і погоджували сторони. Для американців таке формулювання було принциповим, і Україна та Росія з цим погодилися.

"Ми донесли нашу позицію дуже чітко Україні, що ми не можемо використовувати термін «гарантії» у меморандумі. Бо для американців, по суті, це означає рівень реагування, який мають країни-члени НАТО. Тобто, якщо хтось атакує країну НАТО, для захисту будуть залучені американські військові. І ми пояснили, що не готові долучити військових США до захисту безпеки України", – згадує Пайфер.

У ході виступу у Берліні Блінкен наголосив на тому, що Росія продовжує ескалацію загроз щодо України.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що, на його думку, президент Росії Путін вдасться до дій щодо України, але не хоче повномасштабної війни.

Речниця МЗС Росії Захарова у четвер заявила, західні та українські ЗМІ, а також офіційні особи спекулюють на тему вторгнення в Україну.

"[У Москві] Переконані, що метою цієї кампанії є створення інформаційного прикриття для підготовки їхніх масштабних провокацій, у т.ч. військового характеру, які можуть мати найтрагічніші наслідки для регіональної та глобальної безпеки", - заявила Захарова.