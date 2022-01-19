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Держсекретар Блінкен розповів американцям, чому США зосереджуються на питаннях України 

Secretary of State of U.S. Antony Blinken speaks as he greets embassy staff at the U.S. embassy, in Kyiv, Ukraine, January 19, 2022.

Чому США зосереджуються на питанні України і чому це важливо - з таким питанням звернулись до Держсекретаря США Ентоні Блінкена ведучі американського подкасту Save the World/Збережемо світ.

Глава зовнішньополітичного відомства пояснив, що війна в Україні - це проблема не лише України.

“Це більше, ніж питання України. Що зараз відбувається - одна країна, Росія, своїми діями показує, що вона може змінити кордони свого сусіда силою. Каже, що вона може вирішити за свого сусіда, які рішення ухвалювати, з ким обирати об'єднуватись. Не народ цієї країни через обраний ними уряд.

Є країна, яка каже, що це нормально - мати сферу впливу, де ми просто схиляємо сусідів у нашому регіоні до того, що нам хочеться, а не щоб вони робили свій власний вибір”, - почав Держсекретар США.

“Якщо ми дозволимо, щоб це безкарно відбувалося, то ми відкриємо величезну скриню Пандори, де інші автократичні країни світу, як Росія, скажуть: ми також так почнемо робити. І це буде рецепт для конфліктів, хаосу, для людських страждань, це рецепт для підриву демократії. Саме тому це важливо”, - зазначив глава зовнішньополітичного відомства США.

Держсекретар США згадав про події на Майдані.

“Це почалось від людей, від особи на Майдані і стало тим, що торкнулось американців і людей в усьому світі”, - підсумував Державний секретар США.

Подкаст із Ентоні Блінкеном транслювали у понеділок, 18 січня, напередодні візиту Держсекретаря США до України.

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