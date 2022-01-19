Держсекретар Блінкен розповів американцям, чому США зосереджуються на питаннях України 

Чому США зосереджуються на питанні України і чому це важливо - з таким питанням звернулись до Держсекретаря США Ентоні Блінкена ведучі американського подкасту Save the World/Збережемо світ.

Глава зовнішньополітичного відомства пояснив, що війна в Україні - це проблема не лише України.

“Це більше, ніж питання України. Що зараз відбувається - одна країна, Росія, своїми діями показує, що вона може змінити кордони свого сусіда силою. Каже, що вона може вирішити за свого сусіда, які рішення ухвалювати, з ким обирати об'єднуватись. Не народ цієї країни через обраний ними уряд.

Є країна, яка каже, що це нормально - мати сферу впливу, де ми просто схиляємо сусідів у нашому регіоні до того, що нам хочеться, а не щоб вони робили свій власний вибір”, - почав Держсекретар США.

“Якщо ми дозволимо, щоб це безкарно відбувалося, то ми відкриємо величезну скриню Пандори, де інші автократичні країни світу, як Росія, скажуть: ми також так почнемо робити. І це буде рецепт для конфліктів, хаосу, для людських страждань, це рецепт для підриву демократії. Саме тому це важливо”, - зазначив глава зовнішньополітичного відомства США.

Держсекретар США згадав про події на Майдані.

“Це почалось від людей, від особи на Майдані і стало тим, що торкнулось американців і людей в усьому світі”, - підсумував Державний секретар США.

Подкаст із Ентоні Блінкеном транслювали у понеділок, 18 січня, напередодні візиту Держсекретаря США до України.