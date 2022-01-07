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Блінкен поговорив з Кулебою

На фото: Міністр закордонних справ України Кулеба та державний секретар США Блінкен. Листопад 2021

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Про це повідомляє речник Держдепу Нед Прайс США.

"Державний секретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку США незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем агресії, що триває, з боку Росії. Він обговорив потенційні відповіді США та союзників на накопичення Росією військової сили вздовж кордонів України та майбутні дипломатичні контакти з Росією. Державний секретар наголосив, що не буде “розмов щодо України без України”.

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