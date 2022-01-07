Блінкен поговорив з Кулебою

Державний секретар США Ентоні Блінкен провів розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Про це повідомляє речник Держдепу Нед Прайс США.

"Державний секретар Блінкен підтвердив непохитну підтримку США незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем агресії, що триває, з боку Росії. Він обговорив потенційні відповіді США та союзників на накопичення Росією військової сили вздовж кордонів України та майбутні дипломатичні контакти з Росією. Державний секретар наголосив, що не буде “розмов щодо України без України”.

Дивіться також: Чого очікувати від важливого року у двосторонніх американсько-українських відносинах?