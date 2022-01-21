Блінкен: США та союзники дадуть швидку та жорстку відповідь на будь-яке подальше російське вторгнення

Будь-яке подальше вторгнення Росії в Україну отримує швидку, жортску, та об'єднану відповідь від США та їх союзників. Про це державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив у телефонній розмові із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Державний секретар підкреслив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку США та наголосив, що жодне рішення щодо України не ухвалюватиметься без України", - також відзначає Держдеп.

Раніше, як повідомляє сайт МЗС, у ході візиту до України Ентоні Блінкен підтвердив тверду підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України а також готовність Сполучених Штатів підтримувати Україну у протидії викликам економічній та фінансовій стабільності з боку РФ.

Спілкування Блінкена та Кулеби послідувало за зустріччю Блінкена з міністром закордонних справ Росії Лавровим. Після зустрічі у Держдепі підтвердили, що Росія отримає письмову відповідь на свої вимоги, вказали на можливість зустрічі Байден-Путін.

При цьому США наполягають на принциповій неприйнятності ключових вимог Росії. Наприклад, щодо юридичних гарантій нерозширення НАТО на Україну.

Сьогодні міністр закордонних справ Росії Лавров, коментуючи зустріч з Блінкеним, наголосив, що доніс до останнього, що занепокоєння Росії пов'язані "із військовим освоєнням Сполученими Штатами та їх натівськими союзниками території України, що триває, на тлі масштабного розгортання сил і засобів альянсу" поблизу кордонів Росії.

Лавров заявив, що дані дії матимуть "найсерйозніші наслідки".

"Цього можна уникнути, якщо Вашингтон позитивно відреагує на наші проекти угод щодо гарантій безпеки", - заявив Лавров.