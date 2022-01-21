Білий дім запропонує Росії власні варіанти "посилення відчуття безпеки" з обох сторін

Письмова відповідь США на вимоги Росії міститиме і "ідеї щодо того, як ми насправді можемо посилити відчуття безпеки кожної сторони надалі". Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Як раніше, повідомляв "Голос Америки", у Держдепі підтвердили, що Росія отримає письмову відповідь на свої вимоги, та вказали на можливість зустрічі Байден-Путін.

За словами речниці Білого дому, Сполучені Штати дотримуються раніше озвучених позицій щодо того, які теми не підлягають обговоренню.

Ми були дуже чіткими щодо того, що ми не обговорюємо. А саме суверенітет України, а саме питання, яке постійно піднімається про право України на вступ до НАТО

"Ми були дуже чіткими щодо того, що ми не обговорюємо. А саме суверенітет України, а саме питання, яке постійно піднімається про право України на вступ до НАТО. Це рішення мають приймати країни НАТО. І ви чули, як президент, Ентоні Блінкен та інші раз у раз казали, що ми не приймаємо жодних рішень щодо України без України, і жодних рішень щодо Європи без Європи", - вказала Псакі.

Вона також наголосила, що США, їх союзники, та партнери готові захищати фундаментальні принципи. За її словами, неможливі переговори щодо "питань, які стали би на заваді суверенному праву українців самостійно визначати своє майбутнє".

Говорячи про ідеї щодо посилення відчуття безпеки сторін Псакі вказала на збільшення прозорості, розширення контролю озброєнь.

"Ми перебуваємо у тісній координації з нашими союзниками та партнерами, та очікуємо, що державний секретар Блінкен та міністр закордонних справ Лавров знову зустрінуться для продовження дискусій. Президент також щодня інформується його командою", - сказала Псакі.

У разі, якщо Москва буде розчарована відповіддю Заходу на її пропозиції, їй доведеться "ухвалювати серйозні політичні рішення"

Як відомо, Росія наполягає на отриманні письмових відповідей на її вимоги щодо гарантій безпеки, ключовими серед яких є гарантія, що Україна не увійде до НАТО. На Заході заявили про принципову неприйнятність ключових вимог Москви.

Між тим заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков сьогодні заявив, що у разі, якщо Москва буде розчарована відповіддю Заходу на її пропозиції, їй доведеться "ухвалювати серйозні політичні рішення". При цьому він наголосив, що дипломатія грає "вирішальну роль".

"Ми не хочемо конфлікту. Ми ні на кого не нападаємо, ми нікому не загрожуємо. Ми хочемо надійно забезпечити наші інтереси", – додав Рябков.