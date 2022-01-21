У Держдепі підтвердили, що Росія отримає письмову відповідь на свої вимоги, вказали на можливість зустрічі Байден-Путін

Наступного тижня США передадуть Росії письмові відповіді на її вимоги. Про це у п'ятницю у Женеві заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен, коментуючи зустріч із міністром закордонних справ Росії Серієм Лавровим. Текст коментарів оприлюднено на сайті Державного департаменту США.

Як відомо, Росія наполягає на отриманні письмових відповідей на її вимоги щодо гарантій безпеки, ключовими серед яких є гарантія, що Україна не увійде до НАТО. На Заході заявили про принципову неприйнятність ключових вимог Москви.

І якщо для двох президентів виявиться корисним та продуктвним провести зустріч, поговорити, контактувати для подальшого руху цього процесу, я думаю, що ми готові до цього

"Сьогодні ми домовились представити у письмовій формі наступного тижня наші ідеї, нашу відповідь на занепокоєння озвучені Росією", - заявив Блінкен.

За словами Блінкена, за письмовою відповіддю послідують подальші контакти "щонайменша на рівні міністрів закордонних справ".

"І якщо для двох президентів виявиться корисним та продуктвним провести зустріч, поговорити, контактувати для подальшого руху цього процесу, я думаю, що ми готові до цього", - сказав Блінкен.

Блінкен також закликав Росію відвести війська від кордонів з Україною. Вказавши, що це стало би підтвердженням щирості заяв Москви про відсутність планів вторгнення в Україну.

Коментуючи слова Блінкена щодо можливсоіт зустріі Байдена та Путіна, голова московського бюро Financial Times Макс Седдан задався питанням, чи є це "промінцем надії для України". "Це щонайменше могло би дати час для недопущення війни", - твітує Седдон.

Ми не хочемо конфлікту. Ми ні на кого не нападаємо, ми нікому не загрожуємо. Ми хочемо надійно забезпечити наші інтереси

Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що у ході зустрічі з Блінкеним почув аргументи про свободу вибору, свободу вибору альянсів, військових союзів. За словами Лаврова, у відповідь Росією було наведено "цілу низку документів, у яких ця свобода вибору союзів обумовлена необхідністю уникати будь-яких кроків, які зміцнюватимуть безпеку однієї держави на шкоду безпеці інших держав".

Між тим заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков сьогодні заявив, що у разі, якщо Москва буде розчарована відповіддю Заходу на її пропозиції, їй доведеться "ухвалювати серйозні політичні рішення". При цьому він наголосив, що дипломатія грає "вирішальну роль".

"Ми не хочемо конфлікту. Ми ні на кого не нападаємо, ми нікому не загрожуємо. Ми хочемо надійно забезпечити наші інтереси", – додав Рябков.

У статті використано матеріали ТАСС, РИА Новости.