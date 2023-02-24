Мирний план Китаю щодо України: за і проти. Коментарі політиків та експертів

Пропозиції Китаю щодо мирного врегулювання в Україні, висунуті у річницю російської агресії, що забрала сотні тисяч життів, викликали суперечливі реакції серед політиків та експертів. Пекін, який намагається представити себе нейтральним посередником, зазнає дедалі більшого тиску з боку Сполучених Штатів та їхніх союзників через дії, які на Заході сприймають як непряму підтримку Москви.

План, що складається з 12 пунктів, опублікований міністерством закордонних справ КНР, повторює давню позицію Пекіна, згідно з якою «суверенітет, незалежність і територіальна цілісність усіх країн повинні бути ефективно гарантовані».

Він наголошує на неприйнятності використання ядерної зброї та передбачає, зокрема, створення безпечних умов для атомних електростанцій та гуманітарних коридорів, для евакуації цивільного населення, а також передбачає кроки для забезпечення експорту зерна після того, як блокування Росією українських портів у Чорному морі торік спричинило стрибок світових цін на продовольство.

Одночасно із закликами до відновлення мирних переговорів Китай вважає за необхідне припинити односторонні санкції Заходу проти Росії. У плані також засуджується «менталітет холодної війни», який Пекін називає «глобальне домінування Сполучених Штатів і їхнє втручання у справи інших країн».

Президент Зеленський готовий зустрітися з керівником Китаю для обговорення плану

Під час пресконференції у Києві президент України Володимир Зеленський заявив у п'ятницю, що планує зустрітися зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпінем після того, як Китай опублікував свої пропозиції.

«Я маю намір зустрітися з Сі Цзіньпіном. Це буде важливо для глобальної безпеки. Китай поважає територіальну цілісність і повинен зробити все, щоб Росія залишила територію України», – сказав Зеленський і додав: «Я хочу вірити, що Китай буде на боці справедливого світу, тобто на нашому боці».

Він сказав, що найголовніше для України, щоб Китай не постачав зброю Росії – «для мене це дуже важливо, це пункт номер один», – сказав Зеленський. США звинувачують Пекін у таких намірах. Китай заперечує.

Радник президента України Михайло Подоляк заявив, що будь-який план припинення війни Росії в Україні має передбачати виведення російських військ з території України назад до кордонів 1991 року.

«Будь-який «мирний план» лише з припиненням вогню і, як наслідок, новою лінією розмежування та продовженням окупації української території — це не про мир, а про замороження війни, поразку України та наступні етапи геноциду з боку Росії», – сказав він у Twitter.

В ООН привітали пропозиції Китаю, особливо про неприпустимість використання ядерної зброї

Речник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік назвав пропозицію Китаю «важливим внеском», наголосивши на заклику Пекіна уникати використання ядерної зброї.

«Я вважаю, що план, запропонований урядом Китаю, є важливим внеском. Я вважаю, що заклик до необхідності уникати використання ядерної зброї є особливо важливим», - сказав речник Антоніу Гутерріша у п'ятницю на пресконференції в Нью-Йорку.

«Ми всі несемо колективну відповідальність робити все можливе для досягнення справедливого миру», – додав він.

Західні політики поставилися до китайського плану прохолодніше

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Пекін не може вести переговори про припинення війни через брак довіри до позиції Пекіна.

«Китай не має великої довіри, оскільки вони не змогли засудити незаконне вторгнення в Україну», – сказав Генсек НАТО журналістам під час пресконференції в Таллінні.

Столтенберг також нагадав, що Пекін підписав угоду з президентом Росії Володимиром Путіним за кілька днів до вторгнення, та декларував «необмежене партнерство» з Росією.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підтримала погляд Столтенберга, заявивши, що пропозиції Китаю потрібно розглядати в контексті його дружби з Росією.

«Ви повинні бачити їх на певному тлі, і це тло, на якому Китай уже був, підписавши, наприклад, необмежену дружбу прямо перед вторгненням», — сказала вона і додала, що у пропозиціях Пекіна не видно самого мирного плану, а лише деякі принципи.

Речник уряду Німеччини зазначив, що в пропозиції відсутні важливі елементи, такі як заклик до виведення російських військ.

«Важливо, щоб Китай зараз обговорював ці ідеї безпосередньо з Україною, оскільки це єдиний спосіб знайти збалансоване рішення, яке враховує законні інтереси України», – сказав німецький урядовець.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарc Рінкевичc заявив, що передумовою миру в Україні є вивід російських військ з усієї території України.

«Щодо запропонованого Китаєм плану з 12 пунктів я наголосив, що єдиною основою для тривалого миру в Україні є суворе дотримання міжнародного права, залишення російською армією української території та відновлення її територіальної цілісності», – написав латвійський міністр у Твітері.

План «ні про що», або план, який би «підтримала більшість світу» – експерти розійшлися в оцінках

Британський військовий експерт Філіпс О’Браян каже, що китайські пропозиції не містять нічого нового і повторюють загальновідомі тези.

«Переважно «ні про що», з невеликою кількістю деталей і великою кількістю банальностей», – зауважує у своєму твіті професор стратегічних досліджень шотландського університету Сент-Ендрю.

Президент Ради з міжнародних відносин у США Ричард Хаас вважає, що у пропозиції відсутнє головне – «заклик до Росії вивести свої збройні сили з України».

«Приємно бачити, що Китай виступає проти використання ядерної зброї та нападів на атомні станції, але заклик до безумовного припинення вогню суперечить першому принципу поваги до суверенітету. Відсутній заклик до Росії вивести свої збройні сили з України», – твітує експерт з закордонної політики.

Колишній посол США у Росії, а нині професор Стенфордського університету Майкл Макфол вважає, що не потрібно відволікатися від головного мирного плану – того, який запропонував президент Зеленський. І саме його потрібно обговорювати.

«Світ повинен прийняти мирну пропозицію Зеленського та саміт миру», – пише Макфол у Твітері.

Натомість інший експерт зі закордонної політики, президент аналітичної компанії Eurasia Group Іан Бреммер звертає увагу на те, що Китай, на його думку, виявився виразником інтересів «більшості населення світу», які «номінально підтримують територіальну цілісність України, а водночас бажають припинення вогню та скасування санкцій».

«Мирний план Китаю щодо України представляє точку зору більшості населення світу – номінально підтримують територіальну цілісність України, водночас бажаючи припинення вогню та скасування санкцій», – написав він у Твітері.

Відомий британський інвестор та критик Кремля Білл Браудер взагалі не вважає, що Китаю ідеться про мир. На його думку, розмови про мир – лише для відводу очей, а насправді Китай, за словами Браудера, планує допомагати Росії, що може мати катастрофічні наслідки для світу.

«Китай лукаво виступив із «мирним планом» із 12 пунктів у той самий час, коли вони почали обговорювати постачання зброї Росії. Якщо вони таки дадуть зброю, це буде катастрофою для України, і може призвести до Третьої світової війни», – твітує Браудер.