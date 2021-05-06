Блінкен відповів на питання, чи означає звільнення голови "Нафтогазу", що Україна не довела здатність реформуватись

Корпоративне управління є однією зі сфер, у яких необхідний справжній прогрес. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю передачі американського телевізійного каналу MSNBC. Текст інтерв'ю розміщений на сайті Держдепу США.

Ведуча каналу запитала Блінкена, чи не означає звільнення голови "державної газової компанії", що Україна не довела, що може реформуватись.

Відповідаючи на питання, Блінкен назвав "сторонами однієї монети" зовнішню агресію проти України з боку Росії та корупцію в Україні, яка за його словами "потенційно підточує демократію", олігархів, які "просувають власні інтереси замість інтересів народу України".

"Тож ми маємо - ми мали детальні розмови із українськими колегами про їх зусилля щодо реформ. Вони здійснили деякі хороші кроки, але також є сфери, у яких необхідний справжній прогрес, що вони визнають. Корпоративне управлення є однією з них. Також необхідно переконатись, що реформовано суди. Також - що існує справді незалежна антикорупційна рада, це те, що ми допомогли заснувати у 2015-му році. Всі ці речі життєво важливі, а причина їх життєвої важливості полягає у тому, що саме так гарантується, що уряд досягатиме результатів для людей, а не для якихось окремих груп (special interest - англ.), також і тому що корупція є інструментом, який Росія використовує, щоб зсередини підточити суверенітет України", - відзначив Ентоні Блінкен.

Як раніше повідомляв «Голос Америки», 28 квітня Кабінет Міністрів України звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК «Нафтогаз України». На посаді Коболєва замінив Юрій Вітренко.

Після звільнення Коболєва у Держдепі декілька разів заявляли, що США виступали проти зміни керівництва НАК "Нафтогаз України".

Дивіться також: Студія Вашингтон. В Європі старували масштабні військові навчання