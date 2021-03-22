Держсекретар США Блінкен вирушає до Брюсселя, щоб підтвердити міцність НАТО

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає засідання міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, яке відбудеться 23-24 березня в Брюсселі. В нього запланована зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, а також верховним представником ЄС у закордонних справах Жозепом Борелем.

Очікується, що протягом візиту до Бельгії Ентоні Блінкен наголосить на ключових пунктах та пріоритетах співпрації з НАТО. Серед них, зокрема, - протидія Росії та Китаю.

“Разом Альянс обороняється та стримує широкий спектр безпекових викликів, включно з російською агресією, тероризмом, гібридними та кіберзагрозами, а також новими та руйнівними технологіями. НАТО також працює над усуненням ризиків, які Китай представляє для наших спільних інтересів, наших демократій і для міжнародного порядку, який заснований на правилах”, - йдеться в документі Державного департаменту.

Крім цього, Ентоні Блінкен планує ще раз підтвердити відданість США принципу колективної оборони, який проголошений в статті 5 статуту НАТО.

Окрему увагу держсекретар США зосередить на спільних зусиллях Альянсу з протидії пандемії COVID-19. Безпековий виклик, на думку США, полягає в протидії вірусу з медичної точки зору, а також в боротьбі з дезінформацією, яку поширюють супротивники.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг окреслив, яким є підхід НАТО до Росії. Він сформулював його так: «Потужне стримування та оборона у поєднанні із відкритістю до змістовного діалогу». Водночас Столтенгберг зазначив, що агресивна поведінка Росії спонукала Альянс провести «найбільшу адаптацію з часів Холодної війни», і зокрема, посилити східний фланг Альянсу.

Серед причин погіршення відносин між НАТО та Росією Єнс Столтенберг назвав порушення Росією міжнародного права, використання військової сили Грузії та України, а також кібератаки та втручання до внутрішньополітичних процесів інших країн-членів Альянсу.

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