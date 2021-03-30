США анонсували додаткову гуманітарну допомогу у зв'язку з сирійською кризою

Виступаючи у вівторок на п'ятій Брюссельській конференції на тему «Підтримка майбутнього Сирії і регіону», постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд оголосила про виділення понад 596 мільйонів доларів нової гуманітарної допомоги для врегулювання сирійської кризи.

Як наголошується в заяві держсекретаря Ентоні Блінкена, з урахуванням цієї суми гуманітарна допомога, виділена урядом США за десять років кризи, склала майже 13 мільярдів доларів, включно із майже 141 млн доларів на підтримку заходів по боротьбі з пандемією COVID-19 в Сирії та регіоні . За словами Блінкена, ці кошти дозволять надати допомогу багатьом з 13,4 мільйонів нужденних у Сирії, а також сирійським біженцям у Туреччині, Лівані, Йорданії, Іраку та Єгипті, загальна чисельність яких сягає 5,6 мільйона.

«Ми підтримуємо, щоб полегшити страждання найбільш вразливих людей в світі, тому що це відповідає нашим цінностям і нашим національним інтересам. Ми наполегливо закликаємо інших донорів підтримати сирійський народ, збільшивши свій внесок у ці зусилля», - зазначив Блінкен.

Напередодні Блінкен заявив, що підтримує народ Сирії та міжнародну спільноту у закликах до припинення вогню у країні та забезпечення доступу гуманітарних місій до нужденних сирійців.

"США є найбільшим гуманітарним донором народу Сирії", - відзначив Блінкен.

Як повідомається, Томас-Грінфілд підкреслила відповідальність міжнародної спільноти за забезпечення безперешкодного гуманітарного доступу до всіх нужденних сирійців всіма доступними способами, в тому числі через кордони. За її словами, повторна авторизація транскордонного мандата і його розширення є пріоритетом для США.

«Сирійський народ зіткнувся з незліченними звірствами, включаючи авіаудари з боку режиму Асада і Росії, насильницькими зникненнями, жорстокими нападами ІДІЛ і атаками із застосуванням хімічної зброї. Більш того, системна корупція в уряді Асада і неефективне управління економікою посилили жахливу гуманітарну кризу, яка ще більше загострилася на тлі пандемії COVID-19 », - зазначив держсекретар США.

«Сполучені Штати разом з союзниками і партнерами підтримують зусилля спеціального посланця ООН Гейра Педерсена по досягненню політичного врегулювання і остаточного вирішення сирійського конфлікту, як передбачено Резолюцією № 2254 Ради Безпеки ООН. Не існує військового вирішення, яке принесло б світ, безпеку, і стабільність в Сирію і в регіон », - підкреслив глава зовнішньополітичного відомства.

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