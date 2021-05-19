Адміністрація США наголошує, що виступає проти "Північного потоку-2"

Трубопровід "Північний потік-2" є поганою угодою. Про це у середу заявила заступниця речниці Білого дому Карін Жан-П’єр.

"Адміністрація Байдена чітко заявляла, що трубопровід "Північний потік-2" – це погана угода. Це російський геополітичний проект, який загрожує європейській енергетичній безпеці, безпеці України та партнерів і союзників на східному фланзі НАТО", - відзначили у Білому домі.

У вівторок державний секретар США Ентоні Блінкен також виступив проти "Північного потоку-2" у розмові із міністром закордонних справ Німеччини Маасом.

Держсекретар Блінкен підкреслив прихильність США співпраці з союзниками і партнерами для протидії спробам Росії підірвати колективну безпеку, говориться у повідомленні Держдепу. У зв'язку з цим Блінкен в черговий раз заявив, що США виступають проти будівництва газопроводу, який прокладається по дну Балтійського моря для збільшення транспортування російського газу до Європи через Німеччину.

Як раніше повідомили ЗМІ, адміністрація Джо Байдена не запроваджуватиме санкції проти корпорації Nord Stream 2 AG , яка займається будівництвом газопроводу “Північний потік - 2”, і її генерального директора.

Держдепартамент, як очікується, направить до Конгресу свій 90-денний звіт з переліком структур, що беруть участь в будівництві трубопроводу, які заслуговують на санкції.

Джерело Fox Business заявило, що припинення завершеного на 95 відсотків проекту потребує введення санкцій проти німецьких споживачів газу, а адміністрація Байдена не готова ризикувати своїми відносинами з Німеччиною заради цього.

Як повідомляють ЗМІ, адміністрація США не змінює позицію щодо "Північного потоку-2".

У середу агенція Reuters наводить заяву міністра закордонних справ Німеччини Мааса, який привітав крок США, вказавши при цьому, що Вашингтон запроваджує санкції проти російських кораблів та компаній пов'язаних з "Північним потоком-2".

"Ми вбачаємо у цьому конструктивний крок, який ми раді обговорити далі з нашими партнерами у Вашингтоні", - заявив Маас.

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