"Північний потік-2" шкодить Україні, Польщі - Блінкен в інтерв'ю BBC 4

"Північний потік-2" просуває інтереси Росії та підтриває інтереси Європи та США. Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив в інтерв'ю радіо BBC 4. Текст інтерв'ю розміщено на сайті Державного департаменту США.

"Ми вважаємо, що трубопровід є поганою ідеєю. Він просуває інтереси Росії та підриває інтереси Європи та наші власні. Він до того ж суперечить самим принципам, які ЄС заявив у сфері енергетичної безпеки і того, щоб не бути надміру залежним від будь-якої єдиної країни, зокрема у даному випадку, Росії. І, звісно, він шкодить Україні, Польщі, та іншим ключовим країнам Європи. Тож він (президент США - прим. ГА) чітко заявляв про це, і ми чітко про це заявляли, і тут нічого не змінилось", - заявив Блінкен.

Ентоні Блінкен перебуває із офіційним візитом у Києві, де, серед іншого, провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Після зустрічі з Ентоні Блінкеном президент України заявив, що Сполучені Штати Америки прекрасно проінформовані про ситуацію на Донбасі й біля українських кордонів та активно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України. За словами Зеленського, під час зустрічі від порушвав питання підтримки США прагнення України отримати План дій щодо членства в НАТО, питання безпеки в Чорному та Азовському морях, та питання протидії реалізації проекту «Північній потік – 2».

В інтерв'ю BBC 4 Блінкен відзначив, що у питанні Росії адміністрація США не фоксується на Володимирі Путіні, чи будь-якій іншій особі.

"І президент Байден чітко і неодноразово заявляв, що у разі, якщо Росія поводитиметься безвідповідально, або агресивно, як у випадку кібервторгнення SolarWinds, чи у випадку втручання у наші вибори, чи дій щодо пана Навального, ми дамо відповідь. Водночас, ми надаємо перевагу більш стабільному та передбачуваному партнерству, і якщо Росія обере цей шлях, завжди є сфери в яких ми можемо співпрацювати у наших спільних інтересах. Але ми фокусуємося на діях Росії", - відзначив Блінкен.

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