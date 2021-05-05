"США та Україна - стратегічні партнери" - Держдеп оприлюднив заяву до візиту Блінкена в Україну

Візит державного секретаря США Ентоні Блінкена до України підкреслить непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку США перед лицем триваючої агресії Росії. В Україні Блінкен заохотить Україну до прогресу у сфері реформ. Про це йдеться у заяві Держдепу "США та Україна: стратегічні партнери ". Текст заяви розміщено на сайті Державного департаменту США.

У заяві відзначається, що США уважно стежать за ситуацією щодо триваючих агресивних дій Росії спрямованих проти України. "Ми високо оцінюємо стриманість, яку демонструє Україні, і у контактах з Москвою чітко заявили, що Росія має утриматись від дій, які загострюють ситуацію", - йдеться у заяві.

Уряд США також наголошує на важливості провдення Україною реформ.

"Побудова відповідальних інституцій та забезпечення відповідального управління і у державних інституціях і у корпоративному секторі є ключем до досягнення євро-атлантичних прагнень України, та побудови нею заможного, безпечного та демократичного майбутнього", - відзначають в уряді США.

"США підтримують Україну, яка продовжує боротись із корупцією та просувати верховенство права та порядок денний судової реформи", - йдеться у заяві.

Держдеп також відзначив, що з 2014-го року США надали Україні допомоги загальним обсягом у понад 4,6 мільярда доларів, та три позикових гарантії в один мільярд доларів кожна.

Заява також вказує, що Крим та Донбас є частиною України, і закликає Росію повернути Україні повний контроль на півостровом, та дотримуватись Мінських угод.

Питання України також були предметом зустрічей за участі Ентоні Блінкена у ході саміту G7.

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