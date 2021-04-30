Оглядачі у США коментують повідомлення про візит Блінкена до України

Міжнародні оглядачі коментують заяву уряду США про візит Ентоні Блінкена до Києва, запланований на наступний тиждень, вказуючи на важливість події та виклики перед очільником Держдепу.

"Він має надіслати два сигнали: США підтримують Україну в конфлікті, який розпочала щодо неї Росія, а також про необхідність для уряду України робити більше щодо реформ, антикорупційних заходів та зменшення впливу олігархів", - твітує колишній посол США в Україні Стівен Пайфер.



"​Подорож державного секретаря Блінкена до України - це прекрасна нагода виступити за розвиток інклюзивної демократії в Україні та протистояти агресії та авторитаризму Росії і, водночас, підкреслити пріоритетність захисту прав людини та верховенства права​", - твітує колишній очільник представництва правозахисної організації Freedom House в Україні Метью Шааф.

Раніше у Державному департаменті США повідомили, що держсекретар США Ентоні Блінкен планує відвідати Київ 5-6 травня, щоб підтвердити непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України перед лицем тривалої російської агресії.

«Він також підтримає продовження прогресу в Україні на шляху втілення інституційних реформ, зокрема в сфері подолання корупції, що є ключовим для зміцнення українських демократичних установ, економічного добробуту та євроатлантичного майбутнього», - заявив речник Держдепу Нед Прайс.

Раніше, журналістка каналу Сі-Ен-Ен Наташа Бертранд відзначила, що відправка головного дипломата до України за кілька тижні до запланованого саміту Байден-Путін, "надсилає чіткий сигнал, що Вашингтон підтримує Київ та цінує його як союзника".

Між тим 26-го квітня колишнй посол США у Росії Майкл Макфол заявив у Twitter, що перш ніж зустрітись із Путіним, президент США Джо Байден "має запросити Володимира Зеленського до Білого дому".

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