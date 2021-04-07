Держсекретар США поговорив з главою Агентства США з глобальних медіа про спроби Росії вигнати "Радіо Свобода"

Держсекретар Ентоні Блінкен зустрівся у вівторок з і. о. генерального директора Агентства США з глобальних медіа (USAGM) Келу Чао, щоб обговорити з нею найважливішу роль, яку вільні і незалежні засоби масової інформації відіграють у збереженні та просуванні демократичних принципів в усьому світі. Про це йдеться у повідомленні Держдепартаменту.

За словами офіційного представника Держдепартаменту Неда Прайса, держсекретар Блінкен висловив підтримку всім ЗМІ, що входять до складу USAGM, включаючи Радіо «Свобода» / «Вільна Європа» (RFE / RL), Радіо «Вільна Азія», «Голосу Америки», Близькосхідної мовної мережі (MBN) і Управлінню з мовлення на Кубу (ОСВ).

"Незалежне висвітлення подій, яке виробляється цими медіа-мережами, особливо важливо в країнах, де відсутня свобода преси, незалежна журналістика піддається цензурі, а свобода вираження думок обмежується або навіть є караним діянням", - йдеться у заяві.

Як відзначається у заяві, Блінкен і Келу Чао окремо торкнулися Росії, де влада продовжує обмежувати свободу ЗМІ.

"Вони відзначили, що Москва нещодавно наклала агресивні вимоги щодо маркування та штрафи - включно із потенційним кримінальним покаранням щодо Радіо «Свобода» і «Голосу Америки» в Росії - щоб вигнати RFE/RL з Росії і змусити замовкнути незалежну пресу", - йдеться у заяві.

Як повідомляє "Радіо Свобода", у березні Група сенаторів США від обох партій засудила Кремль за «наступ держави на свободу преси», навівши як приклад тиск на корпорацію Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода, яку російська влада звинувачує в порушенні закону про «іноземних агентів».

У заяві демократів і республіканців – членів комітету Сенату з міжнародних справ – йдеться, що цей закон зараз використовується як привід для того, щоб змусити Радіо Свобода та інші проєкти корпорації в Росії замовкнути.

Сенатори звинуватили російську владу і особисто президента Володимира Путіна в діях з метою покарати критиків Кремля, а також в політиці, що загрожує безпеці журналістів.

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