Американські сенатори засудили репресії Кремля щодо "Радіо Свобода"

Сенатори від Республіканської партії Мітт Ромні і Марко Рубіо, та сенатори-демократи Кріс Кунс і Боб Менендес у п'ятницю закликали російську владу припинити репресії щодо журналістів "Радіо Свобода".

Сенатори, які входять до Комітету з міжнародних відносин, закликали Кремль «припинити необгрунтовані справи проти Російської редакції "Радіо Свобода", телеканалу "Настоящее время", Татаро-башкирської редакції і Української редакції проекту "Крим. Реалії ", і припинити спроби позбавити громадян Росії одного з останніх джерел об'єктивних новин».

Російська влада використовує як привід для репресій проти даного ЗМІ закон про іноземних агентів. Як повідомляє "Радіо Свобода", з грудня 2020-го року по березень 2021-го року Роскомнадзор направив до компанії, яка представляє інтереси медіакорпорації в Росії, повідомлення про сотні адміністративних протоколів за фактом порушення закону щодо іноагентів. Всього в Росії проти "Радіо Свобода" порушено 260 адміністративних справ, за більшістю з них суд вже прийняв рішення про штрафи, чия загальна сума перевищила 700 тисяч доларів.

Сенатори висловили «рішучу підтримку» продовженню роботи "Радіо Свобода" в Росії і закликали «уряд Путіна припинити нападки на пресу».

«З моменту приходу до влади більше 20 років тому, Володимир Путін посилив контроль над незалежними ЗМІ, прийняв закони про покарання тих, хто критикує його режим, і поставив під загрозу безпеку журналістів .... За даними Комітету захисту журналістів, з 2000 роки не менше 25 російських журналістів були вбиті через їх роботу, - йдеться у зверненні сенаторів, - у цьому суворому медіа-середовищі "Радіо Свобода" робить неоціненну послугу росіянам, надаючи їм місцеві новини без цензури, які відповідають найвищим стандартам об'єктивної журналістики».

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