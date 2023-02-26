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США "впевнені, що Китай активно розглядає" надання Росії зброї - директор ЦРУ
США "впевнені, що керівництво Китаю розглядає можливість надання" зброї Росії для війни в Україні. Про це в інтерв'ю телеканалу CBS News сказав директор ЦРУ Вільям Бернс.
"Також ми не бачимо, що остаточне рішення вже прийнято, і ми не бачимо доказів фактичних постачань летального обладнання, - додав Бернс. - І тому держсекретар [Ентоні] Блінкен і президент [США Джо Байден] вважають важливим чітко заявити, якими можуть бути наслідки... щоб запобігти цьому, тому що це буде дуже ризикованою й немудрою "ставкою"".
Раніше Голос Америки повідомляв, що НАТО бачить ознаки, що Китай розглядає можливість постачати зброю Росії. Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг також застеріг Пекін від будь-яких таких кроків.
Днями державний секретар Ентоні Блінкен повідомив, що США "дуже стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної підтримки Росії в її агресії проти України". При цьому дослідники в Америці кажуть, що Пекін уже постачає в Росію обладнання подвійного призначення - технології, які можуть використовуватися як у цивільних приладах, так і, наприклад, для ремонту реактивних винищувачів.
Міністерство закордонних справ раніше Китаю заявило, що будь-яка потенційна розвідувальна інформація про передачу зброї Китаєм Росії, яку Сполучені Штати планують оприлюднити, є лише "спекуляцією".
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- Голос Америки
Наслідки російського вторнення в Україну досі відчутні в Сомалі
Російське вторгнення принесло спустошення не лише в Україну. І через рік після початку російської агресії проти України, мільйони людей в далеких частинах Африки постали перед загрозою голодної смерті.
Обсяг зерна, що вивозиться з України, зменшився, незважаючи на те, що угода, укладена за посередництва ООН, продовжує працювати та частково забезпечувати надходження продовольства до країн, що розвиваються. За даними Спільного координаційного центру в Стамбулі, експорт продовольства з трьох українських портів впав з 3,7 мільйона метричних тонн у грудні до 3 мільйонів у січні.
Як зауважує агентство AP, українські та деякі американські чиновники звинувачують Росію в тому, що вона свідомо затримує перевірки суден, щоб перешкодити українському експорту. Москва заперечує навмисне уповільнення інспекцій.
До повномасштабної російської агресії Україна вирощувала достатньо продовольства, щоб прогодувати 400 мільйонів людей у світі, але за підсумками року на кінець грудня 2022, вона експортувала зерна з на 31% менше, ніж минулого року.
Менша кількість пшениці, ячменю та іншого зерна, що вивозиться з України, викликає занепокоєння щодо долі людей, які голодують в Африці, на Близькому Сході та в деяких частинах Азії, які отримували основні свої продовольчі продукти з Чорноморського регіону.
У Сомалі зросли ціни на продукти, а грошей донорів не вистачає
Так, війна Росії в Україні відрізала Сомалі від одного з основних міжнародних джерел продовольства.
Посуха та перебої з постачанням пшениці з Чорноморського регіону призвели до того, що ціна місцевого продуктового кошика за останні 12 місяців зросла майже на половину, а ціни на пальне зросли майже вдвічі, порівняно з роком тому.
Викладач Університету SIMAD у Могадішо та дослідник конфліктів Шокі Хайір, сказав англомовній службі «Голосу Америки», що «до війни Сомалі отримувала понад 90% зерна з України та Росії», а тепер його і країна потерпає від нестачі продовольства.
«Тисячі людей перебувають на межі голоду, але відбувається це у важкий час, коли, а світ значною мірою зосереджений на проблемах України», – сказав Хайір.
Сомалі, країна на сході Африки, десятиліттями потерпає від політичної нестабільності, посух та насильства збройних угруповань. Значна частина території Сомалі досі перебуває під контролем невизнаних державних утворень або є самокерованими територіями, керівництво яких має різні, іноді протилежні погляди з питання об'єднання під владою уряду. Центральний уряд країни донедавна контролював лише частину столиці країни — міста Могадішо.
За словами сомалійського економічного аналітика Алі Мохамед Османа, раніше донори надавали країні, де за оцінками Світового Банку живе близько 17 мільойнів людей, більшу гуманітарну допомогу. Нині вона продовжує надходити, але її не вистачає. Частково тому, що, як він каже, «криза у Сомалі не є серед пріоритетів донорів» з того часу, як почалася війна в Україні.
«Гуманітарна увага переключилася на більші спустошення в Україні», – сказав Осман. – Але вплив сильної посухи, яка настала після епідемії COVID-19, значною мірою зберігся, і він штовхає Сомалі на поріг голоду».
Минулого тижня гуманітарні працівники Сомалі заявили, що вони стурбовані можливим скороченням гуманітарної допомоги. Вони сказали, що втома донорів, ускладнена численними кризами в усьому світі, які також потребують гуманітарної підтримки, може знизити рівень коштів, отриманих Сомалі.
Уряд Сомалі та гуманітарні агенції нещодавно звернулися із закликом виділити 2,6 мільярда доларів США для надання допомоги приблизно 7,6 мільйонам людей у 2023 році. Звернення прозвучало на тлі попереджень про те, що голод є великою ймовірністю, якщо дощів навесні буде недостатньо, і якщо гуманітарна допомога не надаватиметься.
Тим часом Росія намагається переконати африканськиі країни, що це Захід перешкоджає вивезенню зерна з України своєю «колоніальною політикою».
Минулого року міністр зокорднних справ Росії Сергій Лавров похвалив Африку за опір тому, що він назвав спробами Заходу нав’язати однополярний світовий порядок.
Західні експерти також зауважують, що «глобальний південь» більше дослухається до російського наративу щодо війни в Україні та готовий підтримати «прининення війни» за будь-яких умов, для того, щоб відновити надходження продуктів з регіону Чорного моря.
Травми війни: як допомогти собі впоратися із душевними ранами
Як травмує “війна по телевізору”, що таке травма свідка і як з нею впоратися, як захистити свій ментальний стан, коли у твоїй країні війна, загоювати душевні рани? Відповіді на ці питання, а також окремі техніки і дієві поради читачам “Голосу Америки” озвучив американський психотерапевт, автор книг і почесний професор Університету Північної Кароліни Браян Робінсон.
Ганна Твердохліб, Голос Америки: Не тільки для українців, діаспори, але і для багатьох американців війна Росії проти України є глибоким особистим болем. “Війна по телевізору” травмує з великою силою, як з цим впоратися?
Браян Робінсон: Так, існує таке поняття, як травма свідка, що набувається від самого лише споглядання травматичних ситуацій. Це те, що може трапитися з вами, навіть якщо ви не поруч з подією, а дивитеся через екран. Ви можете почати відчувати деякі з тих самих симптомів, що є безпосередньо у жертв травми.
Я помітив, коли спостерігав відео з України, що моє тіло навіть фізично відповідало на цей стрес.
Я помітив, коли дивився відео з України, що моє тіло навіть фізично відповідало на цей стрес, реагувало на кровопролиття, на те, що люди втрачають свої домівки, люди гинуть, люди плачуть. Це природна реакція нас як людей. Але вона може мати суттєві негативні наслідки. Тому, коли ви дивитеся новини з України, важливо подбати про себе під час перегляду. Є кілька дієвих способів, про які я розкажу.
Хотів би тільки зауважити: я спілкувався з журналістами, які були на війні і після того страждали на посттравматичний стресовий розлад. Один із них мав напад панічної атаки у прямому ефірі, під час шоу “Доброго ранку, Америко”, спричинений переживаннями і травмами, які він отримав, висвітлюючи війну.
І мені також доводилося чути від журналістів CNN про те, що після їхніх репортажів про війну в Україні чи про нищівний землетрус, їм доводиться мати справу з усім цим навіть після повернення додому, бо це все ще в їхньому мозку.
Тож, особливо якщо ви українець за кордоном, це вражає вас ще більше. Тому що це ваша Батьківщина. І особливо тому ви повинні розуміти необхідність захистити себе.
Г.Т.: А як захистити себе від цієї травми, коли у твоїй країні війна?
Б.Р.: Так, ви хочете знати, що відбувається, ваше серце з вашим народом. Але ви повинні переконатися, що дбаєте про себе ментально, щоб не зазнати такої ж травми, як постраждалі безпосередньо від воєнних дій. Ви маєте емпатію та співчуття, але вам знадобиться вміння бути на певній відстані морально, щоб ви могли подбати про себе та своїх дітей.
Переконайтеся, що ви не споглядаєте занадто багато кадрів.
Переконайтеся, що ви не дивитесь занадто багато кадрів. Отже, перша порада — обмеження. Лімітуйте обсяг новин, які ви переглядаєте. Так, ви хочете бути в курсі новин. Але немає потреби нескінченно переглядати відзнятий матеріал знову і знову. Це одна з тих речей, яка може посилити травматизацію.
Ще одна річ: якщо ви маєте дітей. Немає потреби, їм дивитись все це. Вони повинні знати, що відбувається – залежно від віку, звичайно. Але особливо дуже маленьким дітям точно не потрібно бачити, як вбивають людей. Це травмує їх і може навіть змусити хвилюватися, що таке може трапитися з ними, навіть якщо вони за тисячі миль від війни.Тож варто тримати дітей далі від цього та захистити їх від жорстокої реальності.
Діти, які переживають війну безпосередньо в Україні, на жаль, звичайно, будуть травмовані. Будь-хто був би. Для них також буде належна допомога, щоб пережити це.
Існує таке поняття “посттравматичне зростання”. Це протилежність посттравматичній травмі.
Існує таке поняття “посттравматичне зростання”. Це протилежність посттравматичній травмі. Для людей, які зазнали травм, є спосіб перетворити це на точку зростання. Тому я не хотів би здаватися безнадійним, бо насправді надія є.
Г.Т.: Як запобігти душевним ранам від травми свідка?
Б.Р.: Ви повинні подбати про себе, зокрема побачити позитивні речі також. Замість того, щоб фокусуватися на спустошенні, подивіться на підтримку, яку ви отримуєте з усього світу. Внесіть це у свою картину світобачення.
З Україною увесь світ, принаймні цивілізована його частина. У вас є не тільки наші ресурси, у вас є наше співчуття, наша любов, додайте це у контекст!
З Україною увесь світ, принаймні цивілізована його частина. У вас є не тільки наші ресурси, у вас є наше співчуття, наша любов, додайте це у контекст! Колись у нас було телешоу «Сусідство містера Роджерса», і коли траплялося щось дуже погане, він казав дітям: подивіться на людей, які допомагають, подивіться на всі хороші речі, які відбувають, замість того, щоб тільки зосереджуватися на жаху. Тож я хотів би закликати людей бачити не тільки страшну сторону реальності, але й подивитися на всіх людей, які допомагають, погляньте на тих, хто надсилає підтримку і ресурси з усього світу, включаючи Сполучені Штати.
Г.Т.: Досвід війни забути неможливо. Як навчитися жити з ним?
Б.Р.: Найгірше, що можна зробити для себе, і багато людей так роблять, на жаль - це намагатися “викинути з пам’яті”, сподіватися, що жах просто забудеться. Бо це залишається, і може вийти фізично або емоційно – таким способом, на який людина і не сподівалася.
Ви помітили, як багато розмов про Голокост серед євреїв, які пережили його (або їхні батьки)? Бо це дуже важливо – говорити і говорити.
Ви помітили, як багато розмов про Голокост серед євреїв, які пережили його (або їхні батьки)? Бо це дуже важливо – говорити і говорити.
Тож навіть якщо ви просто поговорите – чи з професійним консультантом, чи з кимось із духовенства, з другом, з членом сім’ї – це вже допоможе. Поговоріть. Висловіть це. Не залишайте ці спогади десь виключно глибоко в пам’яті. Найгірше, що ви можете зробити – це заглушити їх в собі. Бо вони все одно вийдуть на поверхню - хворобами чи емоційним станом. Якщо ви можете дозволити собі піти до психотерапевта чи консультанта – це було б чудово. Якщо ні - кожен з нас завжди може знайти з ким поговорити.
Є техніки, які ми використовуємо у психотерапії. Наприклад, одна з них належить до когнітивно-поведінкової терапії – може допомогти звичайна фізика: використайте перспективу або, наприклад, уявіть роботу ширококутної лінзи фотоапарату. Можливо, зараз війна займає увесь простір думок. Але варто змусити свою уяву розширити перспективу, помістити війну лише в одну з точок світу у власній голові та уявити навколо війни ще багато простору. І наповнити його контентом.
Варто помістити війну лише в одну з точок світу у власній голові та уявити навколо війни ще багато простору.
Варто нагадувати собі, що війна - це не весь світ, це одна з його частин. Більш широка перспектива - це завжди добре рішення. Берете той жах, який ви пережили і вкладаєте його у ширший контекст. Ось точка жаху, але довкола нього - широкий простір і ще дуже багато всього, не лише сам цей жах. На перший погляд важко побачити, але завжди є щось, чому можна навчитися з найгірших прожитих моментів, над чим можна вирости.
Національна медична бібліотека публікує чимало досліджень про травми війни, висновки зводяться до такого: “Політичні лідери повинні пам’ятати про ці довгострокові незгладимі наслідки, коли вони розглядають оголошення війни. Основний спосіб запобігання психологічним травмам — зупинити війну, що трагічно суперечить людській природі”.
Г.Т.: Дозвольте спитати Вашу думку навіть не про те, “чому існує чудовисько”, а чому сотні людей йдуть на війну і смерть під його керівництвом?
Б.Р.: Ви добре знаєте про те, що називається “пропаганда”. На жаль, людська природа така, і це показала історія, що люди стають її жертвами. Я не вірю, що ми - демони, але думаю, що можемо бути навчені цьому.
Я не вірю, що ми - демони, але думаю, що можемо бути навчені цьому.
Я сам виріс у релігійному оточенні, яке вчило мене, і це було пропагандою, різних упереджених речей, зокрема, наприклад, про інші раси. Коли я озираюся назад тепер, коли знаю правду, то розумію, скільки там було брехні, у яку я вірив у дитинстві. Ось чому небезпечно навчати ненависті, особливо при обмеженому, вузькому способі мислення.
Г.Т.: Як пережити роковини війни і загалом моменти, коли “накривають” відчуття від трагічних новин і спогадів?
Б.Р.: Ось деякі техніки. Наприклад, відчуйте “заземлення”. Це означає залишатися у своєму тілі. Розум хоче витати дуже далеко звідси і охопити все, але спробуйте міцно стати на землю, бути у своєму тілі, відчувати його.
Я сиджу тут, я відчуваю ногами землю, я відчуваю спиною спинку крісла. Відчуйте свою опору. Думайте і медитуйте про це, тоді ви повернетеся від усіх цих картинок і зображень назад у своє тіло.
Ще одна техніка - дихати за квадратом: вдих на 4 рахунки, затримка повітря знову на 4, так само видих, рахуючи до чотирьох, і такої ж тривалості пауза. І знову, ще 4 рази.
Навіть коли ви сидите у безпечному місці, новини можуть активізувати ваші інстинкти “боротьба або втеча”.
Тоді ви відчуєте спокій. Це допоможе нервовій системі. Бо навіть коли ви сидите у безпечному місці, новини можуть активізувати ваші інстинкти “боротьба або втеча”. Бомби, які падуть, будівлі, які руйнуються – усе це пришвидшує серцебиття, навіть якщо ви лише уявляєте чи думаєте про це. Натомість “квадратове” дихання допоможе привести тіло, нерви і відчуття до норми.
Вам потрібні техніки, які повернуть вас у теперішній реальний момент.
"Флешбеки" війни можуть повертатися до тих, хто пережив драматичні події. Пам'ятаю, як мій товариш, котрий пройшов війну у В'єтнамі, отримав сильний переляк тут, в США, у безпечному місці, почувши феєрверки на святкуванні Дня незалежності 4 липня. Це посттравматичний стресовий розлад. Але ви контролюєте свій розум. Це хороша новина. Ми всі контролюємо свій розум. Можливо, ми цього не усвідомлюємо. Але є засоби і техніки, які можуть реально допомогти.
Мозок повертається у події минулого, але ми можемо скерувати його у теперішній момент, це називається усвідомленням поточного моменту. Варто вчитися бути уважним і медитувати. Це допоможе багатьом людям. Ви можете переглянути відео про це на YouTube, почитати книги. Є багато інформації про медитацію та усвідомленість, що є чудовою протиотрутою від травми свідка та від вторинної травми.
Г.Т.: Тобто завдяки цим техніками мозок відновитися після травм війни?
Б.Р.: Дозвольте мені сказати важливу річ. Вчені виявили дуже потужну властивість мозку – нейропластичність. Наш мозок має здатність змінюватися. Ми можемо змінити його вже самим рішенням Якщо я потрапив у жахливу травматичну ситуацію, то це в моїх силах вирішувати, що саме думатиме про це мій мозок на майбутнє. Я не дам мозку вирішувати це за мене.
Ми не керуємо думками у гарячий момент, але можемо вибудувати нові нейронні зв'язки у мозку згодом.
Нейропластичність полягає в тому, що ми не керуємо думками у гарячий момент, але можемо вибудувати нові нейронні зв'язки у мозку згодом. Вони допоможуть жити у відчутті безпеки, а не у середовищі постійного руйнівного впливу травми. Ці зміни у мозку ми можемо бачити навіть на МРТ. Тож надія є, завжди є.
Інтерв'ю Голосу Америки з іншими психологами, про те, як зменшити стрес у роковини війни читайте тут.
- Голос Америки
Яку зброю США оголосили для передачі Україні, з початку повномасштабного вторгнення Росії – перелік Пентагону
За підрахунками Пентагону, загалом США виділили понад 32,4 мільярда доларів на безпекову допомогу Україні з початку урядування адміністрації Байдена, включаючи приблизно 31,8 мільярда доларів США з початку неспровокованого вторгнення Росії 24-го лютого.
Яке саме обладнання, зброя та техніка входили в пакети допомоги від США?
ПЗРК, ППО, гаубиці:
- Понад 1 600 зенітних комплексів Stinger
Це переносний зенітно-ракетний комплекс, що може збивати гелікоптери та транспортні літаки. Портативні протиракетні установки Stinger відіграли важливу роль в тому, щоб примусити Радянський Союз вийти з Афганістану наприкінці 1980-х.
- Понад 8 500 протитанкових систем Javelin
Розроблений для танків, Javelin збиває також гелікоптери й безпілотники. Американські ракети вже знайшли широке застосування проти російської бронетехніки у війні з Росією. Зброя дозволяє проводити атаки за принципом «вистрілив та забув» на відстані до 2,6 км. Під час цих атак ракета направляється до вибраної цілі, тобто бійці можуть запустити її, а потім негайно шукати собі укриття. Згідно з бюджетом Пентагону на 2021 рік, одна пускова установка і ракета коштують 178 000 доларів.
- Понад 54,000 інших протитанкових систем і боєприпасів
- 160 гаубиць 155-мм калібру, зокрема відомі гаубиці М777 та до 1 000 000 снарядів до них
- 72 гаубиць 105-мм калібру та 370 000 снарядів до них
- 38 ракетних систем HIMARS
HIMARS це ракетні системи залпового вогню, що можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. В червні 2022 року йшлося, що нам дають ракети, що можуть летіти тільки на 80 км.
- 30 мінометних систем 120-мм калібру та 175 000 мін до них
- 10 мінометних систем 82-мм калібру
- 10 мінометних систем 60-мм калібру
- Одна батарея ППО Patriot і боєприпаси
Одна батарея Patriot складається зі встановленої на вантажівці пускової системи, яка має вісім пускових установок. Кожна з них може утримувати до чотирьох ракет-перехоплювачів, а також наземний радар, станцію управління та генератор.
Система Patriot – одна з найнадійніших і найбільш перевірених систем протиракетної оборони, і одна з таких, що найчастіше використовуються. Протягом років система Patriot та її ракети постійно змінюються. Сучасна ракета-перехоплювач системи Patriot коштує близько 4 млн доларів за заряд, а пускові установки – майже 10 млн доларів кожна, пише у липневому звіті з протиракетної оборони Центр стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).
Вона буде дієвою проти балістичних ракет малої дальності.
- Вісім зенітно-ракетних систем NASAMS та боєприпаси
Системи NASAMS використовуються в НАТО, і, за даними АР та Defense News, застосовуються для захисту Білого дому та Пентагону у Вашингтоні. Ракети NASAMS можуть стріляти по 72 цілях одночасно, повідомляє видання Army Recognition. Здебільшого в цих системах, як пише видання, застосовуються ракети AIM-120 AMRAAM, які можуть стріляти на відстань до 40 км і на висоту до 14 км.
- 12 систем протиповітряної оборони малої дальності Avenger
- Дві вогневі установки ППО HAWK і боєприпаси до них
Обладнання HAWK базується на технологіях часів війни у В’єтнамі, але кілька разів модернізувалося. Система HAWK є попередницею системи протиракетної оборони PATRIOT виробництва Raytheon Technologies.
Транспортні засоби, засоби буксирування, гелікоптери та танки:
- 298 тактичних транспортних засобів для буксирування зброї
- 36 тактичні транспортні засоби для ремонту обладнання
- 10 командно-штабні машини
- 20 гелікоптерів Мі-17
Гелікоптери Mi-17 радянського виробництва використовуються переважно для транспортування. Вони можуть перевозити до 24-х військовослужбовців або чотири тонни вантажу. Деякі з них оснащені кулеметами та/або керованими ракетами.
- 45 танків T-72В, оснащенні сучасною оптикою, засобами звʼязку та бронею
- Понад 1 700 бронемашин HMMWV або Humvee
Машини Humvee широко використовуються в американській армії. Машини з низькою підвіскою можуть бути оснащені озброєнням, включно з великокаліберними кулеметами або протитанковими ракетами.
- Понад 100 легких тактичних транспортних засобів
- 44 вантажівки та 88 причепів для транспортування важкої техніки
- 300 бронетранспортерів M113
Основна гусенична бронемашина на озброєнні США та інших армій світу. Ці гусеничні транспортні засоби широко використовувалися під час війни у В’єтнамі, але зараз використовуються Сполученими Штатами в основному як допоміжні машини, як от машини швидкої допомоги на полі бою. M113 може перевозити до 15 пасажирів і використовує легку алюмінієву броню, яка захищає тільки від стрілецької зброї та уламків снарядів тощо.
- 31 танк Abrams
Найдорожчими вважаються американські Abrams M1. Їхня вартість, за даними різних джерел, від 6 до 9 мільйонів доларів. Abrams дуже гучні, але швидко стартують, на що витрачається багато палива. Abrams мають 1500 кінських сил і розвивають швидкість понад 60 кілометрів за годину. Abrams M1 мають приціли для денного та нічного спостереження та круговий огляд з поворотом на 360°.
- 109 БМП Bradley та 4 машини вогневої підтримки групи БМП Bradley
Bradley – бронемашини, які вважають оснащеними достатньо потужною зброєю, аби знищувати важкі танки.
- 90 бронетранспортерів Stryker
- 250 бронетранспортерів M1117
- 500 машин із захистом від мін MRAP
- Шість броньованих комунальних вантажівок
- 30 машин забезпечення боєприпасами
- 100 медичних бронемашин
- 58 прибережних та річкових патрульних катерів
Безпілотники, дрони:
- 15 безпілотників Scan Eagle
- Приблизно 1800 безпілотників Phoenix Ghost
Тактичний безпілотник, подібний до Switchblade, але розроблений «під умови, схожі на умови на Донбасі», пройшов перше бойове випробування в Україні.
- Безпілотники Puma
Невеликий літак-розвідник, запускається з руки, літає під управлінням оператора або самостійно за допомогою GPS-навігації.
- Понад 700 дронів Switchblade
Компактні дрони-камікадзе, нашпиговані вибухівкою. Ці «дрони-смертники» важать всього 2,5 кілограма і можуть бути швидко підняті у повітря з мінометної труби. Switchblades використовують пряму відеотрансляцію для визначення місця розташування цілей і оснащені боєголовкою розміром із гранату, здатною вбивати ворога та пошкоджувати неброньовану техніку. Це набагато швидше та дешевше, ніж виклик авіапідтримки. Кожен такий дрон коштує приблизно 6 тисяч доларів. Збільшена версія Switchblade призначена для знищення бронетехніки.
- Дрони Altius-600
- Дрони Jump 20
- Дрони CyberLux K8
- Безпілотні судна берегової охорони
Гармати, снаряди, боєприпаси, набої, ракети:
- Зброя 120-мм калібру
- Зенітні гармати та боєприпаси
- Понад 13 000 гранатометів та стрілецької зброї
- 545 000 набоїв для зброї 25-мм калібру
- 100 тис. 125-мм танкових боєприпасів
- 45 тис. 152-мм артилерійських снарядів
- 20 тис. 122-мм артилерійських снарядів
- 50 тис. 122-мм снарядів до систем «ГРАД»
- Понад 2 500 протитанкових ракет TOW.
Це керовані ракети для ураження броньованих машин.
- Ракети для систем протиповітряної оборони HAWK
- Високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs)
Протирадіолокаційні ракети HARM, які, за словами посадовця Пентагону, можуть «знаходити та знищувати» російські радари.
- Високоточні авіаційні боєприпаси
- Понад 100 000 000 набоїв для стрілецької зброї
- 4000 авіаційних ракет Zuni
- Ракети RIM-7 для ППО
- Високоточні ракети
- 6000 155-мм високоточних артилерійських снарядів
- 10 000 155-мм снарядів RAAM (дистанційних протиброньових мін)
- Вибухівка C-4, підривні боєприпаси та обладнання та обладнання для очищення
- Протипіхотні міни з дистанційним керуванням.
- Протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore
Обладнання:
- Обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів із українськими системами протиповітряної оборони
- Устаткування з виявлення засобів електронної боротьби та протидії дронам
- Обладнання для підтримки наявних можливостей української ППО
- Обладнання та системи для розмінування
- Польова техніка, спорядження для холодної погоди, запчастини
- Обладнання радіоелектронних перешкод
- Понад 350 генераторів
- Два радари для безпілотників
- Понад 70 контрбатарейних радарів та контрмінометних радарів
- Понад 75 тисяч наборів бронежилетів та шоломів
- Ракетні системи лазерного наведення
- 20 багатофункціональних радарів
- Системи та обладнання проти безпілотників
- Засоби проти ППО
- 18 радарів повітряного спостереження
- Дві системи берегового захисту Harpoon
Протикорабельні ракетні системи для берегового захисту та знищення цілей в морі.
- Медичні засоби, в тому числі аптечки, монітори та інше обладнання
- Термінали та послуги SATCOM
- Тисячі приладів нічного бачення, систем спостереження, тепловізорів, оптики та лазерних далекомірів
- Послуги комерційних супутникових зображень
- Обладнання для утилізації вибухонебезпечних матеріалів та захисні засоби
- Хімічне, біологічне, рентгенологічне та ядерне захисне обладнання
- Обладнання для переміщення перешкод
- Тактичні захищені системи зв'язку
- Чотири антени супутникового зв'язку
США також забезпечили фінансування навчання для українських військових, обслуговування та утримання бойової техніки.
Сполучені Штати продовжують співпрацювати із союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну додатковими можливостями для захисту, наголошується у звіті Пентагону.
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- Голос Америки
Російська пропаганда активна та ефективна – результати трьох досліджень
Згідно з новими дослідженнями, і через рік після вторгнення Росії в Україну дезінформація та пропаганда залишаються ключовими видами зброї в арсеналі Кремля.
За даними Newsguard організації, що досліджує медійний контент, Росія успішно продовжує свої кампанії з дезінформації в інтернеті. Зокрема, дослідники стверджують, що попри заборону російського державного телеканалу RT, сотні професійно створених ним відео потрапляють на YouTube. Newsguard виявив 250 завантажень 50 таких відео на понад 100 каналів YouTube, які зібрали понад півмільйона переглядів.
Newsguard наводить слова головної редакторки каналу RT Маргарити Сімоньян, яка сказала минулого року, що «не використовуючи наш бренд, ми відкриваємо канал на YouTube», який «набирає мільйони переглядів за кілька днів». Вона додає, що невдовзі YouTube це з’ясовує і закриває такі канали, але кадри наслідків російських ударів, які представляють як наслідки українського обстрілу «етнічних росіян на сході країни», продовжують жити в мережі.
Дослідники з компанії з кібербезпеки Recorded Future кажуть, що ключовою метою спецоперацій Росії у мережі залишається підірвати бойовий дух українців. Але, за словами менеджерки компанії із стратегічної геополітики Саманти Льюїс, також психологічні операції Росії спрямовані на те, щоб зруйнувати міжнародну підтримку України.
У Європі говорять одне, в Африці та Азії – інше
Дослідниця, яку цитує агентство Associated Press, каже, що Росія допасовує повідомлення до певної аудиторії в усьому світі.
У Східній Європі Росія поширювала безпідставні чутки про те, що українські біженці вчиняють злочини або забирають робочі місця у місцевих. У Західній Європі казали, що не можна довіряти корумпованим українським лідерам. Також європейців пропагандисти лякали високими цінами на продовольство та нафту через тривалу війну.
У Латинській Америці місцеві російські посольства Росії поширювали іспаномовні заяви, в яких говорилося, що вторгнення в Україну було боротьбою проти західного імперіалізму. Подібні повідомлення поширювалися у країнах «глобального півдня» – в Азії, Африці та інших частинах світу з історією колоніалізму.
Інше дослідження проекту Атлантичної ради, Лабораторії цифрових криміналістичних досліджень (DFRLab), показує, що фокус російської дезінформації змістився у процесі війни.
Якщо на початку російська дезінформація намагалася виправдати агресію та деморалізувати українців, то з наближенням зими вона намагалася приховати великі втрати росіян і пробувала переконати європейців, що від війни страждають передусім вони – від зростання цін на енергоносії та інші товари.
Як і в період, який передував війні, російська пропаганда не ставила перед собою мети бути послідовною. Навпаки, вона використовувала можливість подавати різні суперечливі версії подій та їхні інтерпретації для того, щоб заплутати споживачів інформації.
«Такий підхід створення «альтернативних» пояснень сіє сумніви серед аудиторії, яка не уважно стежить за війною, водночас озброюючи симпатиків Кремля, які активно її підтримують», – кажуть автори.
Такий «інформаційний шум у ЗМІ» створювався навмисно, для того, щоб склалося враження, що правду не можна встановити, а отже, «це зменшує шанси підтримки України в конфлікті».
Раніше деякі американські експерти в інтерв'ю «Голосу Америки» казали, що російська пропаганда втратила свою силу через війну, яка викрила російські наративи та змінила сприйняття України у світі.
Як сказала Ніна Янковіч, віце-президентка проекту "Центр інформаційної стійкості" Захід став «більш свідомим» щодо намірів Росії в Україні, а починаючи з 2022 року, російська інформаційна війна провалюється в Україні.
З іншого боку, українські дослідники вважають, що російська пропаганда переходить до просування нових наративів, які їй також вдаються. Наприклад, як сказав у розмові з «Голосом Америки» Євген Федченко, керівник українського проекту StopeFake, російська пропагандистська машина адаптується до змін та використовує нові світові кризи, щоб покласти відповідальність за них на Україну.
Але також, кажк він, у багатьох частинах світу Росія продовжує просувати дуже старі та успішні наративи, у яких залишається значна аудиторія.
За його словами, російська система пропаганди попри те, що їй було створено багато перешкод на Заході, залишилася працювати на повну потужність.
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