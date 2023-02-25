Байден про китайський мирний план: «Якщо Путін аплодує цьому, то як це може бути добре?»

Президент США Джо Байден заявив, що для Китаю «не раціонально» вести переговори про мир в Україні.

У п’ятницю, відповідаючи на запитання телеканалу ABC News, про китайську пропозицію, президент Байден сказав, що «Путін аплодує цьому, то як це може бути добре?»

«Ідея про те, що Китай буде вести переговори щодо результатів війни, яка є абсолютно несправедливою для України, просто нераціональна», – сказав Байден в інтерв’ю ABC News.

Тиждень тому держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай може бути на межі постачання летальної зброї Росії, що Китай заперечує.

Росія заявила у п’ятницю, що «високо оцінює» план Китаю, який має визнати «нові територіальні реалії» в Україні. Речниця МЗС Марія Захарова додала, що Москва «відкрита для досягнення цілей своєї «спеціальної військової операції» політико-дипломатичними засобами».

«Ми цінуємо щире бажання наших китайських друзів сприяти вирішенню конфлікту в Україні мирним шляхом", - заявила речниця МЗС Марія Захарова, однак Китайський мирний план з 12 пунктів закликає до територіальної цілісності країн, але не передбачає відведення Росією своїх військ до своїх кордонів 1991.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що Пекін не може вести переговори про припинення війни через брак довіри до позиції Пекіна.

«Китай не має великої довіри, оскільки вони не змогли засудити незаконне вторгнення в Україну», – сказав генсек НАТО журналістам під час прес-конференції в Таллінні.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон заявив у суботу, що під час свого візиту до Пекіна у квітні він обговорюватиме питання, як Китай може допомогти у припиненні вторгнення Росії в Україну.

«Те, що Китай бере участь у мирних зусиллях, це добре», — сказав Макрон журналістам в Парижі.

«Китай повинен допомогти нам чинити тиск на Росію, щоб вона ніколи не використовувала хімічну чи ядерну зброю», – зауважив Макрон. Він додав, що чекає, що Китай зможе переконати Росію «припинити свою агресію як передумову для переговорів».

Президент України Володимир Зеленський також підтримав зусилля Китаю для досягнення миру в Україні. Він заявив у п'ятницю під час прес-конференції у Києві, що планує зустріти зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном після того, як Китай опублікував свої пропозиції.

«Я маю намір зустрітися з Сі Цзіньпіном. Це буде важливо для глобальної безпеки. Китай поважає територіальну цілісність і повинен зробити все, щоб Росія залишила територію України», – сказав Зеленський.

Але радник президента України Михайло Подоляк додав у Twitter, що будь-який мирний план має передбачати виведення російських військ з території України назад до кордонів 1991.

«Будь-який «мирний план» лише з припиненням вогню і, як наслідок, новою лінією розмежування та продовженням окупації української території — це не про мир, а про заморожування війни, поразку України та наступні етапи геноциду Росії», – сказав він у Twitter.

Як повідомляв «Голос Америки», західні експерти зауважили, що китайський план у більшості пунктів повторює відомі принципи, такі як дотримання «суверенітету, незалежності та територіальної цілісності усіх країн».

Але уникає називати агресію агресією, бо Пекін намагається показати свій нейтралітет у війні. Аналітики відзначають позитивно пункти плану щодо неприйнятності використання ядерної зброї, забезпечення безпеки ядерних об’єктів та створення гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення та кроки для забезпечення експорту зерна.

Одночасно Китай закликає «припинити односторонні санкції Заходу проти Росії». У плані також засуджується «менталітет холодної війни», як Пекін називає «глобальне домінування Сполучених Штатів і їхнє втручання у справи інших країн».

Президент Ради із міжнародних відносин у США Ричард Хаас вважає, що у пропозиції відсутнє головне – «заклик до Росії вивести свої збройні сили з України.

«Приємно бачити, що Китай виступає проти використання ядерної зброї та нападів на атомні станції, але заклик до безумовного припинення вогню суперечить першому принципу поваги до суверенітету. Відсутній заклик до Росії вивести свої збройні сили з України», – зауважив експерт з закордонної політики у Twitter.

Натомість президент аналітичної компанії EurasiaGroup Іан Бреммер звертає увагу на те, що Китай, на його думку, виявився виразником інтересів «більшості населення світу», яких мало цікавить, хто в у цьому конфлікті агресор, а хто жертва, і вони «номінально підтримують територіальну цілісність України», але набагато більше вони бажають «припинення вогню та скасування санкцій» для того, щоб мати можливість безперешкодно відновити економічні контакти з Росією.

«Мирний план Китаю щодо України представляє точку зору більшості населення світу – номінально підтримують територіальну цілісність України, водночас бажаючи припинення вогню та скасування санкцій», – написав він у Twitter.

Відомий британський інвестор та критик Кремля Білл Браудер вважає, що розмови про мир потрібні Китаю для того, щоб допомагати Росії виграти війну, що може мати катастрофічні наслідки для світу.

«Китай лукаво виступив із «мирним планом» із 12 пунктів у той самий час, коли вони почали обговорювати постачання зброї Росії. Якщо вони таки дадуть зброю, це буде катастрофою для України і може призвести до Третьої світової війни», – твітує Браудер.