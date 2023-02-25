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Байден про китайський мирний план: «Якщо Путін аплодує цьому, то як це може бути добре?»
Президент США Джо Байден заявив, що для Китаю «не раціонально» вести переговори про мир в Україні.
У п’ятницю, відповідаючи на запитання телеканалу ABC News, про китайську пропозицію, президент Байден сказав, що «Путін аплодує цьому, то як це може бути добре?»
«Ідея про те, що Китай буде вести переговори щодо результатів війни, яка є абсолютно несправедливою для України, просто нераціональна», – сказав Байден в інтерв’ю ABC News.
Тиждень тому держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай може бути на межі постачання летальної зброї Росії, що Китай заперечує.
Росія заявила у п’ятницю, що «високо оцінює» план Китаю, який має визнати «нові територіальні реалії» в Україні. Речниця МЗС Марія Захарова додала, що Москва «відкрита для досягнення цілей своєї «спеціальної військової операції» політико-дипломатичними засобами».
«Ми цінуємо щире бажання наших китайських друзів сприяти вирішенню конфлікту в Україні мирним шляхом", - заявила речниця МЗС Марія Захарова, однак Китайський мирний план з 12 пунктів закликає до територіальної цілісності країн, але не передбачає відведення Росією своїх військ до своїх кордонів 1991.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг також заявив, що Пекін не може вести переговори про припинення війни через брак довіри до позиції Пекіна.
«Китай не має великої довіри, оскільки вони не змогли засудити незаконне вторгнення в Україну», – сказав генсек НАТО журналістам під час прес-конференції в Таллінні.
Тим часом президент Франції Еммануель Макрон заявив у суботу, що під час свого візиту до Пекіна у квітні він обговорюватиме питання, як Китай може допомогти у припиненні вторгнення Росії в Україну.
«Те, що Китай бере участь у мирних зусиллях, це добре», — сказав Макрон журналістам в Парижі.
«Китай повинен допомогти нам чинити тиск на Росію, щоб вона ніколи не використовувала хімічну чи ядерну зброю», – зауважив Макрон. Він додав, що чекає, що Китай зможе переконати Росію «припинити свою агресію як передумову для переговорів».
Президент України Володимир Зеленський також підтримав зусилля Китаю для досягнення миру в Україні. Він заявив у п'ятницю під час прес-конференції у Києві, що планує зустріти зі своїм китайським колегою Сі Цзіньпіном після того, як Китай опублікував свої пропозиції.
«Я маю намір зустрітися з Сі Цзіньпіном. Це буде важливо для глобальної безпеки. Китай поважає територіальну цілісність і повинен зробити все, щоб Росія залишила територію України», – сказав Зеленський.
Але радник президента України Михайло Подоляк додав у Twitter, що будь-який мирний план має передбачати виведення російських військ з території України назад до кордонів 1991.
«Будь-який «мирний план» лише з припиненням вогню і, як наслідок, новою лінією розмежування та продовженням окупації української території — це не про мир, а про заморожування війни, поразку України та наступні етапи геноциду Росії», – сказав він у Twitter.
Як повідомляв «Голос Америки», західні експерти зауважили, що китайський план у більшості пунктів повторює відомі принципи, такі як дотримання «суверенітету, незалежності та територіальної цілісності усіх країн».
Але уникає називати агресію агресією, бо Пекін намагається показати свій нейтралітет у війні. Аналітики відзначають позитивно пункти плану щодо неприйнятності використання ядерної зброї, забезпечення безпеки ядерних об’єктів та створення гуманітарних коридорів для евакуації цивільного населення та кроки для забезпечення експорту зерна.
Одночасно Китай закликає «припинити односторонні санкції Заходу проти Росії». У плані також засуджується «менталітет холодної війни», як Пекін називає «глобальне домінування Сполучених Штатів і їхнє втручання у справи інших країн».
Президент Ради із міжнародних відносин у США Ричард Хаас вважає, що у пропозиції відсутнє головне – «заклик до Росії вивести свої збройні сили з України.
«Приємно бачити, що Китай виступає проти використання ядерної зброї та нападів на атомні станції, але заклик до безумовного припинення вогню суперечить першому принципу поваги до суверенітету. Відсутній заклик до Росії вивести свої збройні сили з України», – зауважив експерт з закордонної політики у Twitter.
Натомість президент аналітичної компанії EurasiaGroup Іан Бреммер звертає увагу на те, що Китай, на його думку, виявився виразником інтересів «більшості населення світу», яких мало цікавить, хто в у цьому конфлікті агресор, а хто жертва, і вони «номінально підтримують територіальну цілісність України», але набагато більше вони бажають «припинення вогню та скасування санкцій» для того, щоб мати можливість безперешкодно відновити економічні контакти з Росією.
«Мирний план Китаю щодо України представляє точку зору більшості населення світу – номінально підтримують територіальну цілісність України, водночас бажаючи припинення вогню та скасування санкцій», – написав він у Twitter.
Відомий британський інвестор та критик Кремля Білл Браудер вважає, що розмови про мир потрібні Китаю для того, щоб допомагати Росії виграти війну, що може мати катастрофічні наслідки для світу.
«Китай лукаво виступив із «мирним планом» із 12 пунктів у той самий час, коли вони почали обговорювати постачання зброї Росії. Якщо вони таки дадуть зброю, це буде катастрофою для України і може призвести до Третьої світової війни», – твітує Браудер.
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- Голос Америки
Зустріч міністрів G20 завершилась без спільної заяви, через позицію Китаю щодо війни РФ в Україні
Засідання міністрів фінансів та очільників центробанків країн "Групи 20" завершилось без спільної заяви, через розбіжності учасників щодо війни Росії в Україні. Китай, за заявами, заблокував резолюцію з осудом війни.
Індія, яка головує на зібранні, спочатку виступала проти того, щоб включати визначення "війна" до заяви, однак Німеччина та Франція наполягали, що заява має визначити, що події в Україні є війною, пише АР.
Міністр фінансів Франції Бруно ле Мер, зокрема, заявив, що Франція "виступить проти будь-якої декларації, яка стане кроком назад від заяви лідерів на Балі щодо питання війни в Україні". Декларація, видана в листопаді, після саміту G20 на Балі містила "осуд війни в Україні".
Зрештою, Індія видала заяву, в якій підбила підсумки засідання і зауважила, що "більшість учасників рішуче засудили війну в Україні і наголосили, що вона спричинила надзвичайні людські страждання та зробила світову економіку ще більш вразливою".
Хоча більшість країн засудили війну Росії в Україні, Китай відмовився підтримати таке формулювання, заявив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер.
Лінднер висловив жаль через позицію Китаю. "Для мене більш важливо, що всі інші зайняли чітку позицію щодо міжнародного права, багатосторонності та завершення війни", - наводить Reuters слова Лінднера.
У своєму виступі на засіданні G20 міністерка фінансів США Дженет Єллен закликала до збільшення фінансової підтримки України, щоб допомогти їй боротися проти повномасштабного російського вторгнення.
Вона висловила сподівання, що МВФ швидко домовиться про фінансування нової кредитної програми для України. обсяг такої програми, кажуть в уряді України, може скласти 15 млрд дол.
«Ми дуже хочемо, щоб МВФ домовився про угоду про кредитування України», – сказала Єллен.
Вона додала, що санкції, запроваджені проти російської економіки, ізолюють її і знижують її продуктивність.
В статті використано матеріали Reuters, АР, Радіо Свобода
Як Україна не дала Росії захопити контроль у повітрі. І що важливіше – F-16 чи нові ППО. Думки експертів
Українська влада попереджає про небезпеку потужних атак Росії у час першої річниці початку широкомасштабного вторгнення. Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат повідомив, що українські військові очікують на провокації Росії у вигляді масового обстрілу. Водночас за його словами, збройні сили РФ можуть бачити, що в ці дні українські сили очікують на удари, тому можуть атакувати в інший день.
Соцмедійні обговорення про те, що РФ може масовий наліт бойових літаків, схожі на фейк і на спробу психологічної атаки з боку Москви, каже Артур Артеменко, начальник штабу, перший заступник командувача повітряних сил України у 2012-2017 роках. За його словами, починаючи з 2014 року Росія концентрувала біля кордонів України велику кількість бойових літаків, але масово їх не застосовувала.
«Починаючи з 2014 року, завжди біля кордонів України знаходилася велика кількість літаків, не менше 500, а то й більше. За інформацією, яку офіційно дає радник командувача Повітряних сил України, йдеться про 40 аеродромів, з яких можуть застосувати авіацію противника. Було б дурістю робити це зараз, – каже Артеменко в інтерв'ю журналісту Голосу Америки Андрію Гетьману. –Протиповітряна оборона (України) на першому етапі війни, і протиповітряна оборона нині, це дві різні протиповітряні оборони. Якщо не було можливості завоювати, я не кажу про панування в повітрі, а просто переваги в повітрі, то сьогодні лізти на територію України – це дурість, бо умови (для російської авіації) вже погіршилися. Перші (російські) збиті льотчики приведуть до того, що виведуть з ладу не технічно, а психологічно цілі підрозділи, тому що льотчик, який боїться застосовуватися, вже не може бути бойовою одиницею. На мою думку, на сьогодні така загроза вона не більше, ніж існувала на початку війни, а ще й менша».
Артур Артеменко вважає, що система протиповітряної оборони України стала значно ефективнішою, тому Росія розуміє, що втрати у випадку масової атаки будуть значними.
«Ефективність протиповітряної оборони в двадцятих числах лютого 2022 року під час перших нальотів, була 18 відсотків, потім ефективність піднялася до 40-50, а в крайні нальоти ефективність була під 80-90 відсотків, залежно від обстановки. Тому це самогубство застосовувати (авіаційні нальоти росіян). Льотчик це дорогий товар, тому так просто кидати в бій льотчиків (неефективно). Після збиття є система, яка має евакуювати льотчика, потрібно за ним посилати когось з відповідної структури, щоб його вивезти. Тому це залякування нас тим, що завтра полетить армада, це не більше, ніж фейк», - каже він.
Модернізація протиповітряної оборони, а не F-16, є виграшною стратегією для Україниполковник ВПС США Максиміліан Бремер, який очолює відділ спеціальних програм у Командуванні повітряної мобільності та Келлі Гріко, старший науковий співробітник Програми переосмислення великої стратегії США в Центрі Стімсона
Про успішність української системи протиповітряної оборони пишуть в статті для Defense News полковник ВПС США Максиміліан Бремер, який очолює відділ спеціальних програм у Командуванні повітряної мобільності та Келлі Гріко, старший науковий співробітник Програми переосмислення великої стратегії США в Центрі Стімсона та ад’юнкт-доцент з питань безпеки в Джорджтаунському університеті.
«Зіткнувшись із більш досконалими винищувачами Росії та чисельною перевагою її авіації, Україна зберегла свою протиповітряну оборону розосередженою та мобільною. ППО веде вогонь, а потім швидко пересувається на нове місце — щоб уникнути знищення. Через цю постійну загрозу російські війська в Україні не змогли застосувати на повну свою повітряну вогневу потужності, і вони зазнали великих втрат на полі бою», - йдеться в статті під назвою "Модернізація протиповітряної оборони, а не F-16, є виграшною стратегією для України".
Артур Артеменко виступає за те, щоб Україна якнайшвидше отримала бойові літаки F-16. Українські військові – досвідчені, але потребують часу для того, щоб освоїти західну техніку.
В принципі, підготовлений пілот після 10 вильотів може пересісти з Міг-29 на F-16... Набагато більшою проблемою є психологічне перелаштування на нові взаємовідносини з технікою, яка потребує не стільки пілотажу, як найефективніше застосування тією зброї, яка є на озброєнні даного типу літакаАртур Артеменко
«Стратегічно важливо зробити цей крок. Складність в наступному: F-16 особливо останніх випусків, це інша платформа, це навіть не літак, а платформа для застосування зброї, яка для неї є. В принципі, підготовлений пілот після 10 вильотів може пересісти з Міг-29 на F-16. Технічно пересісти на літак і полетіти неважко. Наші льотчики це вже робили. Набагато більшою проблемою є психологічне перелаштування на нові взаємовідносини з технікою, яка потребує не стільки пілотажу, як найефективніше застосування тією зброї, яка є на озброєнні даного типу літака. Ось це складність, і для цього потрібний час».
Нагадаю, президент США Джо Байден відповів «ні» на питання про поставки F-16 Україні. Питання надання літаків обговорювали на зустрічі міністрів оборони країн НАТО у форматі «Рамштайн» у Брюсселі 14 лютого, однак глава Пентагону Ллойд Остін після переговорів заявив, що немає новин з цього питання. У п`ятницю Джон Кірбі, координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки США заявив, що йому не має що додати до цих заяв, водночас США роблять все, щоб в рамках військової допомоги Україні інтегрувати сухопутні та авіаційні можливості до потреб тих місцевостей, де Збройні Сили України планують вести бойові дії.
Бен Годжес, колишній командувач армії США в Європі підтримує передачу Україні F-16. Про це він заявив в інтерв`ю журналістці Голосу Америки Юлії Ярмоленко на Мюнхенській конференції з безпеки. Водночас він закликає не фокусуватися на конкретному виді озброєнні. За його словами, українська армія потребує зброї, яка здатна вражати на великих відстанях. Зокрема, щоб повернути Крим.
«Важливий ефект від зброї, а не її вид. Якщо ви просите конкретну зброю, є ризик отримати відмову. Приміром, танки використовують інший тип пального. Або треба дуже багато інших ресурсів. Людям легше вийти з вибаченнями, але якщо ви кажете: нам потрібні такі потужності, щоб перемогти, важче відіграти назад».
Бремер та Гріко вважають, що Захід має не стільки концентруватися на передачі Україні F-16, як посилювати протиповітряну оборону. Росія вже рік намагається віднайти спосіб побороти українську ППО і застосувала нову тактику: досягнення російської переваги в повітрі шляхом виснаження. Москва проводить масові запуски ракет і безпілотників, щоб Україна використовувала зенітні ракети, і таким чином, спустошувала свої арсенали, йдеться в публікації аналітиків.
«Москва не змогла знайти та знищити достатню кількість мобільних засобів протиповітряної оборони України. Замість традиційної кампанії придушення протиповітряної оборони противника з використанням літаків, Росія запускає хвилі ракет і безпілотників по українських містах та енергетичній інфраструктурі, щоб змусити ППО країни витрачати дорогоцінні ракети «земля-повітря», - мовиться в статті. – Схоже, Москва розрахувала, що Київ надаватиме пріоритет захисту цивільного населення та критичної інфраструктури — і агресивно перехоплюватиме російські ракети та безпілотники — над «виживанням» своєї протиповітряної оборони».
Україна використовує переважно ракети комплексів С-300, радянського виробництва. Їхня кількість на складах обмежена, а європейські країни і так передали зі своїх запасів все, що мали. Тому країни НАТО почали постачати ППО західного виробництва. Але зараз Сполучені Штати та їхні союзники можуть поставити Україні такі системи ППО в невеликій кількості. Тому дослідники закликають Захід сконцентруватися на збільшенні поставок зенітних систем.
«Щоб російська стратегія переваги в повітрі була успішною, вона повинна поглинати українські ракети «земля-повітря» швидше, ніж Сполучені Штати та інші країни можуть поповнити їх».
Передача Україні F-16 допоможе здобути перевагу у повітрі над російською армією – на середніх і високих висотах – переконаний Джеффрі Фішер, колишній полковник військово-повітряних сил США, який має бойовий досвід в Іраку, Афганістані та на Балканах. В статтях для The Hill та Kyiv Post він переконує, що це має стати пріоритетом для Західних лідерів. Джеффрі Фішер вважає, що F-16, озброєнні антирадарними ракетами HARM дозволить знизити ефективність російської протиповітряної оборони. Далі будуть стратегічні зміни. Перевага у повітрі дозволить Збройним силам України збільшити свободу пересування наземних сил, сухопутні війська максимально посилять використання важких танків та БМП. Фішер переконує – перевага в повітрі відкриває простір битви для сторони, яка ним володіє, і звужує його для іншої.
До роботи над статтею долучилась журналістка Голосу Америки Юлія Ярмоленко
ЄС схвалив 10-й пакет санкцій проти Росії, після напружених перемовин
БРЮССЕЛЬ, 24 лютого (Reuters) – Європейський Союз після напружених перемовин в останню хвилину схвалив десятий пакет санкцій проти Росії в річницю вторгнення Москви в Україну, повідомила увечері в п’ятницю Швеція, яка головує в ЄС.
"Разом країни-члени ЄС запровадили найсильніші та масштабні санкції за всю історію, щоб допомогти Україні виграти війну", - оголосило президентство у Twitter.
«ЄС єдиний з Україною та українським народом. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки потрібно».
Пакет включає посилення експортних обмежень щодо товарів подвійного призначення, а також заходи проти організацій, які підтримують війну, поширюють пропаганду або доставляють безпілотники, які використовує Росія.
За дві години до опівночі країни-члени ЄС узгодили санкції. Знадобилось небагато часу, щоб врегулювати питання, яке поставила Польща.
Варшава заявила, що запропоновані обмеження ЄС на імпорт російського каучуку передбачають таку велику квоту і такі тривалі перехідні періоди, що цей захід не матиме жодного впливу на практиці.
Інші країни ЄС збентежило те, що Варшава – провідний яструб проти Росії у блоці – наражає на ризик оголошення про нові санкції в річницю нападу Росії на Україну лише через один елемент пакету.
«Це виглядає погано. Ключовим тут мало бути послання солідарності з Україною в цей особливий день», — сказав дипломат, який брав участь у конфіденційних переговорах між 27 країнами ЄС у центрі блоку Брюсселі.
Усі держави-члени повинні схвалити санкції, що часто робить переговори виснажливими.
ЄС заявив, що 10-й раунд санкцій проти Росії з початку війни був спрямований на те, щоб ускладнити фінансування війни та позбавити Росію технічного обладнання та запасних частин для зброї, яка використовується проти України.
Заходи також мали на меті додати до чорного списку більше осіб, у тому числі тих, кого Захід називає російськими пропагандистами, тих, кого Київ вважає відповідальними за депортацію українських дітей до Росії, і причетних до виробництва іранських безпілотників, розміщених на лінії фронту.
Пакет також передбачає відключення більшої кількості банків, включаючи приватний Альфа-Банк і онлайн-банк Тінькофф, від глобальної системи SWIFT і зменшення торгівлі між ЄС і Росією більш ніж на 10 мільярдів євро, за словами керівника блоку.
Три причини, чому більшість аналітиків помилялися щодо війни в Україні
Під час своєї неоголошеної поїздки до Києва 20 лютого президент США Джо Байден із захватом говорив про стійкість української держави та демократії. Але роком раніше Сполучені Штати та їхні союзники мали серйозні сумніви щодо здатності України протистояти вторгненню Росії, яке розпочалося 24 лютого 2022 року.
«Завищені оцінки російського військового потенціалу та применшення українського військового потенціалу мали реальні наслідки», — сказав Еліот Коен, професор Школи передових міжнародних досліджень Джонса Гопкінса у письмовій відповіді «Голосу Америки».
«Вони загальмували не лише постачання зброї в Україну, а й вплинули на оцінку політиками реалій», - каже аналітик.
Переконання, що Україна швидко зазнає поразки, завадило Заходу швидко поставити Україні важку військову техніку, погоджується британський політичний експерт Тарас Кузьо.
«Західні уряди не хотіли цього давати, тому що вони були переконані, що Україна швидко зазнає поразки».
Вже із першими успіхами ЗСУ, коли українська армія повернула назад російську колону, що рухалася до Києва, західні аналітики почали шукати причини, чому їхні очікування виявилися настільки далекими від реальності. Хоча причин називають багато, як з’ясував «Голос Америки» із досліджень та розмов з експертами, усі вони підпадають під три основні категорії.
Брак експертизи та розуміння України
«Дуже мало людей достатньо розуміють Росію», — сказав в інтерв’ю «Голосу Америки» Александр Віндман, який працював директором із європейських справ Ради національної безпеки США в адміністрації Дональда Трампа та був ключовим свідком під час його першого імпічменту.
«Ще менше людей розуміють Україну», - каже він.
Фундаментальним недоліком було нерозуміння того, що українці «це люди, які 8 років воюють, що це дуже стійкі люди», — сказав Віндман в інтерв'ю кореспондентці "Голосу Америки" Тетяні Ворожко.
Кузьо зауважив, що брак експертизи частково походить із російсько-центричного підходу до вивчення регіону на Заході.
«Радники урядів зазвичай є експертами в Росії, і вони вважають, що мають певне Богом дане право бути також експертами з інших 14 республік колишнього СРСР, що абсолютно смішно. Такого ніде немає. Якщо ви експерт з Аргентини, ви не експерт з Бразилії чи Мексики", - сказав він в інтерв’ю кореспондентці «Голосу Америки» Наталії Чуріковій.
«Багато хто на Заході помилково вважав, що Україна така ж, як Росія, але слабша, більш корумпована та хаотична», — погоджується Орися Луцевич, голова Українського форуму Chatham House, у статті для газет The Guardian. «Насправді, хоча Україна аж ніяк не ідеальна, вона більш гнучка та децентралізована порівняно з автократичною та жорсткою російською державою».
Західні аналітики також не враховували реформування української армії з 2014 року, надто покладаючись на «анекдотичні дослідження можливостей України в 2014-2015 роках», — вважає Джордж Баррос, аналітик з питань Росії та України в Інституті дослідження війни у Вашингтоні.
Кузьо вважає, що деякі російські наративи, які перебільшували поділ України на Схід і Захід та слабкість української держави, вплинули на західний аналіз.
Коен із університету Джонса Гопкінса в коментарі Ворожко, припустив, що «навіть підсвідоме прийняття російської зневаги та бачення українців як меншовартісного народу» могло затьмарити розуміння західних експертів.
«Більшість думок західних експертів базувалися на наративах, які Росія пропагувала протягом останніх 30 років», — сказала посолка України в США Оксана Маркарова в інтерв’ю Тетяні Ворожко. Але ці наративи, каже вона, які зображують Росію як могутню військову силу, а Україну як слабке суспільство, частина якого буде вітати російські війська, «походять з Радянського Союзу та Російської імперії».
Маркарова припустила, що на західне мислення того часу також вплинув нещодавній досвід в Афганістані, де президент Ашраф Гані втік з країни, коли Талібан загрожував Кабулу в 2021 році. Але президент Володимир Зеленський і його уряд залишилися в Києві, і мільйони громадян кинулися захищати свою країну, говорить вона, змушуючи західних експертів переоцінити ситуацію.
«Принаймні це все почало знижувати негативні очікування», - сказала Маркарова.
Формальність військових оцінок
Експерти також відзначили, що, виходячи з табличок із цифрами, російська армія виглядала набагато потужнішою ніж українська.
«Багато аналітиків також переоцінили російську армію через те, що вони занадто сильно покладалися на чисту оцінку — порівняльний аналіз військових, технологічних, політичних, економічних та інших факторів, що визначають відносну військову спроможність держав», — сказав Баррос в письмовому інтерв'ю Ворожко.
Він пояснив, що хоча Інститут вивчення війни запізнився з прогнозом вторгнення, він правильно оцінив, що росіяни зазнають поразки у своїх зусиллях захопити Київ.
«Очевидно, що російська армія страждає від ендемічних проблем із лідерством, інформацією, управлінням, розвідкою та іншими ключовими аспектами бойової потужності, незважаючи на те, що вона має більші ресурси, ніж Україна», - говорить Баррос.
Віндман розповів про свій досвід роботи в посольстві США в Росії.
«Я провів три роки в Москві, працюючи з російськими військовими. З огляду на те, як вони діють, мені було зрозуміло, що не все буде працювати, і що вони не зможуть використовувати все це в тих оперативних концепціях, які вони могли б застосувати в Україні».
За словами Кузьо, західні експерти також не оцінили, як вкорінена корупція в Росії вплине на її армію. «Чому вони вважали, що російська армія відокремлена від російського суспільства? Якщо Росія є мафіозною державою, то російська армія також буде нею; вона є частиною цієї держави».
З іншого боку, українське військове фінансування більше, ніж державне, пише Луцевич.
«Українські громадяни та приватний сектор щодня працюють на підтримку армії, а кожна компанія, родина та місто надають додаткову підтримку воїнам на полі бою», – зазначає вона.
Складність військових прогнозів
«Військовий аналіз — це не ворожіння», — каже Майкл Кофман, директор програми вивчення Росії в Центрі військово-морського аналізу. Кофман визнає, що рік тому він правильно передбачив війну, що насувається, але недооцінив український опір.
Все ж, за його словами, більшість аналітиків розуміли, що Росії буде важко контролювати Україну. «Консенсус був у тому, що Україна програє звичайну війну, але Росії не вдасться окупувати Україну. Багато українських колег поділяли цю думку».
Кофман сказав, що вважає, що аналітики не стільки неправильно оцінили російські спроможності, скільки недооцінили українські.
«Було мало відомо про план оборони України та жодних доказів систематичної підготовки».
Він сказав, що аналітики також припустили, що Росія проведе «об’єднану силову операцію, серйозно ставлячись до здатності України протистояти, а не ризикований удар, який мав обезголовити (управління країною – ГА), без плану Б для тривалої війни, припускаючи, що український опір легко зазнає краху».
Деякі фактори, які вплинули на результат — від сили українського суспільства до невідомості ступеню проникнення ФСБ в українські еліти — були надто складними для оцінки, говорить він.
Кофман підкреслив, що політика США щодо розвідувальної підтримки та військової допомоги Україні різко змінилася після перших тижнів.
«Я думаю, що нас ніколи серйозно не запитували, як могла б виглядати війна, якби США справді підтримували Україну», — сказав він.
Наталія Чурікова брала участь у цьому підготовці цієї статті. У матеріалі використана публікація The Guardian.
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