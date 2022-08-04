"Неправомірно" - президент Байден відреагував на вирок баскетболістці Ґрайнер у РФ

Президент США Байден закликав Росію негайно звільнити Бріттні Ґрайнер і заявив, що його адміністрація продовжуватиме домагатися її звільнення.

«Сьогодні американку Бріттні Ґрайнер засудили до тюремного ув'язнення, що є ще одним нагадуванням про те, що світ уже знав: Росія неправомірно утримує Бріттні під вартою", - мовиться у заяві президента Байдена.

"Це неприйнятно. Я закликаю Росію негайно звільнити її, щоб вона могла бути зі своєю дружиною, близькими, друзями та товаришами по команді", - сказав президент США.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у четвер, що судовий вирок американській баскетболістці Брітні Ґрайнер у Росії «посилює несправедливість її незаконного затримання».

«Ніщо в сьогоднішньому рішенні не змінює нашої впевненості щодо того, що Бріттні Ґрайнер незаконно затримана, і ми продовжуватимемо працювати над тим, щоб повернути Бріттні та іншого незаконно затриманого громадянина США Пола Веллана додому», — сказав Блінкен у заяві.

США вважають, що Грайнер і Веллан були затримані та засуджені незаконно. У своєму твіті Блінкен висловив стурбованість «використанням російським урядом незаконних затримань».

«Засудження російським судом і винесення вироку громадянці США Брітні Ґрайнер висвітлює нашу стурбованість використанням російським урядом незаконних затримань. Я відданий тому, щоб ми робили все можливе, аби якомога швидше повернути додому Брітні Ґрайнер і Пола Веллана», – написав Блінкен у твіті.

Російський суд засудив американську баскетбольну зірку Бріттні Грайнер до дев'яти років колонії після того, як її визнали в Росії винною у контрабанді наркотиків.

Грайнер затримали в лютому в аеропорту Шереметьєво. У її багажі знайшли гашишну олію для вейпу. Ця речовина заборонена у Росії, але є легальною у деяких штатах США.

Зірка Жіночої національної баскетбольної асоціації (WNBA) та дворазова золота медалістка Олімпійських ігор між сезонами WNBA грала за Єкатеринбурзький жіночий баскетбольний клуб УГМК.

У травні США визнали Грайнер "неправомірно затриманою" і передали її справу спеціальному посланцю президента США у справах заручників.

Американські ЗМІ повідомляли, що кілька тижнів тому адміністрація Байдена запропонувала Москві обміняти Віллана та Грайнер на Віктора Бута, торговця зброєю з Росії, який відбуває 25-річний термін ув’язнення у США.

Держсекретар Блінкен сказав, що закликав Росію погодитися на «суттєву пропозицію», висунуту Вашингтоном для звільнення двох американців, утримуваних у Росії.

Однак Росія не погодилася на цю пропозицію і висунула свою, яку американська сторона назвала «несерйозною».

Як повідомляв телеканал CNN з посиланням на офіційних осіб, Росія зажадала додати до угоди щодо обміну ув'язненими між США та Росією засудженого до довічного ув'язнення в Німеччині росіянина Вадима Красікова. У 2019 році Красіков застрелив у берлінському парку учасника Другої чеченської війни Зелімхана Хангошвілі. Німецький суд визнав це вбивство замовним і політичним.