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- Голос Америки
США називають «несерйозною» пропозицію Росії про обмін в'язнів. ЗМІ пояснюють, кого Кремль хоче повернути
Адміністрація Джо Байдена вважає несерйозною відповідь російської сторони на пропозиції США щодо обміну ув'язненими. Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.
«Нам було зроблено зустрічну пропозицію, але ми не розглядаємо її як серйозну», – сказала речниця Білого Дому, яка не повідомила подробиць російської пропозиції, але додала, що питання повернення двох американців є серед пріоритетів адміністрації Байдена.
Телеканал CNN та низка інших видань повідомили, що Росія зажадала додати до угоди щодо обміну ув'язненими між США та Росією засудженого до довічного ув'язнення в Німеччині росіянина Вадима Красікова.
Під час нещодавньої телефонної розмови між Державним секретарем Ентоні Блінкеним та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим йшлося про можливість повернення до США двох американців – дворазової олімпійської чемпіонки з баскетболу Брітні Грайнер та бізнесмена, колишнього американського морського піхотинця Пола Вілана.
Вілана засуджено в Росії за шпигунство, Грайнер звинувачують у спробі контрабанди наркотиків. США вважають обох незаконно ув’язненими.
Американські ЗМІ повідомляли, що кілька тижнів тому адміністрація Байденаза пропонувала Москві обміняти Вілана та Грайнер на Віктора Бута, торговця зброєю з Росії, який відбуває 25-річний термін ув’язнення в США.
Держсекретар Блінкен сказав, що закликав Росію погодитися на «суттєву пропозицію», висунуту Вашингтоном для звільнення двох американців, утримуваних у Росії.
Що відомо про Вадима Красікова?
Але останніми днями телеканал CNN повідомив, що крім Бута, російська сторона хотіла б повернути ще і Вадима Красікова, агента спецслужб РФ, якого у Німеччині засудили до довічного ув'язнення за політичне вбивство. Подорожуючи з фальшивими документами на ім’я Вадима Соколова, Красіков, 2019 році застрелив у парку в Берліні учасника Другої чеченської війни Зелімхана Хангошвілі.
Журналісти-розслідувачі з проекту Bellingcat, які першими встановили справжнє ім’я вбивці чеченського вигнанця, з’ясували, що Красіков мав кримінальне минуле. В його історії було принаймні два замовних вбивства, одне в Карелії в 2007 році та одне в Москві в 2013 році, пише Bellingcat, посилаючись на спільне розслідування з російським виданням The Insider та німецьким Der Spiegel.
Як пише Bellingcat, станом на 2013 рік Красіков перебував у розшуку Інтерполу за запитом Росії. «Однак у 2015 році ордер був відкликаний, а докази його кримінального минулого були видалені з російських баз даних», – пише видання.
Розслідувачі дійшли висновку, що «складна процедура видачі дійсних документів на ім’я неіснуючої особи, а також повна реєстрація такої неіснуючої особи в усіх державних базах даних не могла бути здійснена без прямої участі російської держави».
Офіційні російські видання, зокрема «РИА Новости», переповідаючи повідомлення CNN, кажуть, що нібито раніше у липні російська сторона передала запит про Красікова «через неофіційний канал, який використовується ФСБ». Запит, як пише «РИА Новости», розцінили у Вашингтоні як «проблематичний» з низки причин, зокрема тому, що Красіков «залишається під вартою в Німеччині».
На думку керівника Bellingcat, Христо Грозева, той факт, що російські державні ЗМІ називають Вадима Красікова на його справжнє ім'я, свідчить про те, що «маски скинуті». «Путін хоче повернути своїх вбивць», – пише Грозев у своєму твітері.
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США запровадили санкції щодо Аліни Кабаєвої, українських колаборантів, російських олігархів та компаній
Міністерство фінансів США та Державний департамент оголосили санкції щодо низки російських осіб, компаній та об'єктів. Під обмеження також потрапили українські колаборанти з Херсона та Маріуполя.
Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило про нові санкції щодо причетних до Кремля осіб, об'єктів та компаній. “Ці еліти та компанії працюють в галузях економіки, які приносять значний дохід російському режиму, зокрема від джерел за межами Росії”, - повідомило Міністерство фінансів США.
Паралельно про додаткові санкції оголосив Державний департамент США, який запровадив візові обмеження та санкції щодо юридичних та фізичних осіб.
“Разом санкції Мінфіну та Державного департаменту США передбачають серйозні витрати для тих, хто підтримує війну президента Володимира Путіна”, - мовиться у повідомленні Мінфіну.
До списку “еліт, близьких до Кремля”, яких торкнулись санкції, увійшли:
Андрій Гур’єв - “близький соратник президента Путіна”, йому належить маєток Witanhurst, який є другим за величиною маєтком у Лондоні після Букінгемського палацу. Він є також власником російської фінансової компанії Dzhi AI Invest. Цей російський бізнесмен перебуває під санкціями Великобританії, Австралії, Канади, Швейцарії, ЄС.
Гур’єв також - засновник російської хімічної компанії “Фосагро”. Міністерство фінансів США наголошує, що сама компанія “Фосагро” не перебуває під санкціями і має має дозвіл на транзакції, пов'язані із добривами та сільськогосподарськими товарами.
Віктор Рашніков - співвласник та голова Ради директорів “Магнітогорського металургійного комбінату”, одного з найбільших виробників сталі. Санкції також накладені щодо компаній MMK-Металургія та ММК-Фінанси.
Аліна Кабаєва - колишня членкиня Державної Думи РФ. “Кабаєва має тісні стосунки з Путіним і нині очолює Національну медіа групу, прокремлівську імперію телебачення, радіо та друкованих організацій”, - повідомляє Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.
Наталія Попова - перша заступниця директора російської технологічної компанії “Іннопрактика”. Директоркою цієї компанії є ймовірна донька Путіна Катерина Тихонова, йдеться в повідосленні. Російські ЗМІ називають Попову та Тихонову близькими подругами. Чоловік Попової - Кирило Дмітрієв, який очолює Російський фонд прямих інвестицій, також перебуває під санкціями США.
За спроби ухилення від санкцій обмеження оголошені щодо російської компанії “Перспективні промислові та інфраструктурі технології” та її директора Антона Урусова.
"Поки невинні люди страждають від незаконної війни Росії, союзники Путіна збагачуються" - заявила міністерка фінансів Джанет Єллен, і наголосила: «Мінфін використовуватиме всі наявні інструменти, щоб переконатися, що російські еліти та посередники Кремля будуть притягнуті до відповідальності за свою співучасть у війні, яка вже коштувала незліченних життів".
За повідомленням Мінфіну, “як результат сьогоднішніх дій, все майно та інтереси у власності вищевказаних осіб, що перебувають у Сполучених Штатах або у власності чи під контролем громадян США, заблоковані і про це повинні повідомити в Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США”.
Блокується також робота організацій, які належать прямо чи опосередковано, особам, що перебувають під санкціями. Заборонені транзакції, повязані з цими особами, надання їм коштів, товарів чи послуг.
Тим часом санкції Державного департаменту США стосуються, серед іншого, трьох російських олігархів - Дмитра Пумпянського, Андрія Мельниченка та Олександра Пономаренка.
Крім того, відомство оголосило обмеження щодо російської «Державної транспортної лізингової компанії» та її чотирьох дочірніх підприємств. Заблокована також яхта Пумпянського “Аксіома”.
До списку санкцій США потрапили також чотири фізичних та одна юридична особа, “які незаконно діють на території України у співпраці з Росією”.
- “Комітет з порятунку за мир і порядок”, що діє на території Херсонщини і співпрацює з урядом Росії
- Костянтин Іващенко - незаконний “мер” окупованого Росією Маріуполя
- Володимир Сальдо, голова створеної Росією Херсонської військово-цивільної адміністрації
- Кирило Стремоусов, заступник голови створеної росіянами Херсонської військово-цивільної адміністрації
- Сергій Єлісєєв, голова встановленого Росією уряду Херсонської області. За повідомлення Держдепу США, Єлісєєв “був російським урядовцем і співробітником російського апарату безпеки”.
Загалом, за повідомленням Державного департаменту США, санкції через загрозу або порушення суверенітету, територіальної цілісності України запровадили щодо 893 осіб з РФ, серед них - члени Ради Федерації і військовослужбовці. Крім того, США оголосили візові обмеження відносно 31 іноземного політика, які підтримують окупацію Криму.
"Сполучені Штати мають намір працювати разом із нашими союзниками та партнерами, щоб і надалі запроваджувати серйозні наслідки для президента Путіна та його помічників за аморальну війну Росії проти України", - повідомив Державний департамент США.
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ООН: Ризики ядерної зброї зростають через кризи в світі, в тому числі вторгнення Росії в Україну
«Загострюються кризи з ядерним підтекстом, від Близького Сходу та Корейського півострова до вторгнення Росії в Україну та багатьох інших факторів по всьому світу», - заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
Кірбі: «Сподіваємося, що найближчими днями буде більше кораблів, які відправляться з України». Відео
«Ми сподіваємося, що найближчими днями буде більше кораблів, які відправляться далі на світові ринки з такими сільськогосподарськими продуктами, як зерно, пшениця, соняшник, олія та кукурудза», - заявив координатор зі стратегічної комунікації ради з нацбезпеки США Джон Кірбі.
- Голос Америки
"Група семи" протистоятиме спробам Росії використовувати енергію як зброю – заява
Група семи (G7) заможних країн Заходу звинуватила Росію в спробі «використовувати як зброю» експорт енергії та пообіцяла працювати над тим, щоб зменшити частку імпортованих російських енергоносіїв та перешкодити тому, щоб Москва використовувала свою позицію провідного виробника енергії «для отримання прибутку від своєї агресії за рахунок вразливих країн».
Ми засуджуємо спроби Росії перетворити експорт енергії на зброю та використовувати енергію як інструмент геополітичного тискуЗаява G7
«Ми засуджуємо спроби Росії перетворити експорт енергії на зброю та використовувати енергію як інструмент геополітичного тиску. Тому Росія не є надійним постачальником енергії», – мовиться у заяві, яку підписали міністри закордонних справ Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Сполученого Королівства та Сполучених Штатів Америки, а також Верховний представник Європейського Союзу.
У заяві, та оприлюдненій 2 серпня, країни G7 обіцяють, що діятимуть «солідарно та координовано», «щоб пом’якшити вплив перебоїв у постачанні на економіку та громадян у всьому світі», особливо для «захисту вразливих груп», мовиться у заяві G7, опублікованій на сайті Європейської служби зовнішніх справ.
Також провідні країни світу підтвердили свої наміри перейти на «чисту енергію», додавши, що «це важливо для досягнення наших спільних цілей у сфері клімату, безпеки та економічного відновлення», і «чим швидше країни G7 досягнуть цього переходу, тим безпечнішими будуть наші суспільства», мовиться у заяві.
У відповідь на санкції Заходу Росія скоротила постачання енергоресурсів до країн, які вона вважає «недружніми», що викликало побоювання багатьох європейських країн, що їм не вистачить газу, щоб пережити зиму.
Європа є найбільшим експортним ринком для російського газу, і блок залежить від свого східного сусіда приблизно на третину свого імпорту. Минулого тижня країни ЄС узгодили план скорочення споживання газу на 15% цієї зими, готуючись до подальших перебоїв у поставках.
Згідно з даними Європейської комісії, припинення потоків газу з Росії до ЄС може скоротити ВВП країн Європейського Союзу на 1,5%, якщо зима буде холодною і попит не буде обмежено, пише агентство ділових новин Bloomberg.
Після нападу Росії на Україну ціни на газ в Європі резко виросли – від 1,6 до 3,6 разів. Зростання ціни на основні джерела енергії вже вплинули на загальну інфляцію та рахунки за комунальні послуги.
Аналітики агентства вважають, що російська влада, яка використовує газ, щоб натиснути наєвропейських лідерів і замусити їх переглянути санкції та підтримку України, збереже мінімальний рівень поставок газу в Європі, поки триватиме її напад на Україну.
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