США називають «несерйозною» пропозицію Росії про обмін в'язнів. ЗМІ пояснюють, кого Кремль хоче повернути

Адміністрація Джо Байдена вважає несерйозною відповідь російської сторони на пропозиції США щодо обміну ув'язненими. Про це заявила прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

«Нам було зроблено зустрічну пропозицію, але ми не розглядаємо її як серйозну», – сказала речниця Білого Дому, яка не повідомила подробиць російської пропозиції, але додала, що питання повернення двох американців є серед пріоритетів адміністрації Байдена.

Телеканал CNN та низка інших видань повідомили, що Росія зажадала додати до угоди щодо обміну ув'язненими між США та Росією засудженого до довічного ув'язнення в Німеччині росіянина Вадима Красікова.

Під час нещодавньої телефонної розмови між Державним секретарем Ентоні Блінкеним та міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим йшлося про можливість повернення до США двох американців – дворазової олімпійської чемпіонки з баскетболу Брітні Грайнер та бізнесмена, колишнього американського морського піхотинця Пола Вілана.

Вілана засуджено в Росії за шпигунство, Грайнер звинувачують у спробі контрабанди наркотиків. США вважають обох незаконно ув’язненими.

Американські ЗМІ повідомляли, що кілька тижнів тому адміністрація Байденаза пропонувала Москві обміняти Вілана та Грайнер на Віктора Бута, торговця зброєю з Росії, який відбуває 25-річний термін ув’язнення в США.

Держсекретар Блінкен сказав, що закликав Росію погодитися на «суттєву пропозицію», висунуту Вашингтоном для звільнення двох американців, утримуваних у Росії.

Що відомо про Вадима Красікова?

Але останніми днями телеканал CNN повідомив, що крім Бута, російська сторона хотіла б повернути ще і Вадима Красікова, агента спецслужб РФ, якого у Німеччині засудили до довічного ув'язнення за політичне вбивство. Подорожуючи з фальшивими документами на ім’я Вадима Соколова, Красіков, 2019 році застрелив у парку в Берліні учасника Другої чеченської війни Зелімхана Хангошвілі.

Журналісти-розслідувачі з проекту Bellingcat, які першими встановили справжнє ім’я вбивці чеченського вигнанця, з’ясували, що Красіков мав кримінальне минуле. В його історії було принаймні два замовних вбивства, одне в Карелії в 2007 році та одне в Москві в 2013 році, пише Bellingcat, посилаючись на спільне розслідування з російським виданням The Insider та німецьким Der Spiegel.

Як пише Bellingcat, станом на 2013 рік Красіков перебував у розшуку Інтерполу за запитом Росії. «Однак у 2015 році ордер був відкликаний, а докази його кримінального минулого були видалені з російських баз даних», – пише видання.

Розслідувачі дійшли висновку, що «складна процедура видачі дійсних документів на ім’я неіснуючої особи, а також повна реєстрація такої неіснуючої особи в усіх державних базах даних не могла бути здійснена без прямої участі російської держави».

Офіційні російські видання, зокрема «РИА Новости», переповідаючи повідомлення CNN, кажуть, що нібито раніше у липні російська сторона передала запит про Красікова «через неофіційний канал, який використовується ФСБ». Запит, як пише «РИА Новости», розцінили у Вашингтоні як «проблематичний» з низки причин, зокрема тому, що Красіков «залишається під вартою в Німеччині».

На думку керівника Bellingcat, Христо Грозева, той факт, що російські державні ЗМІ називають Вадима Красікова на його справжнє ім'я, свідчить про те, що «маски скинуті». «Путін хоче повернути своїх вбивць», – пише Грозев у своєму твітері.