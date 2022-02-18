Блінкен у Мюнхені назвав головне джерело сили Заходу у протистоянні з Росією

Держсекретар США заявив у п'ятницю, що події двох останніх діб на кордоні Росії з Україною, є частиною російського плану створення провокацій, які можуть бути використані як привід для вторгнення.

Виступаючи на Мюнхенській конференції з безпеки разом із міністеркою закордонних справ Німеччини Бербок, Ентоні Блінкен заявив, що всупереч заявам Росії про відведення військ, США спостерігають, що до кордону прямують додаткові сили.

Блінкен наголосив, що у нинішній ситуації найбільшою силою Заходу є солідарність.

"Найбільше джерело сили, як ми маємо щодо цієї проблеми, щодо цього виклику, це солідарність про яку говорила Анналена. Я думаю, що президент Путін дещо здивований такою солідарністю, тим, як НАТО об'єдналось, як об'єднався Європейський Союз. Ми об'єднались індивідуально як партнери; ми об'єднались інституційно. Доки ми зберігаємо цю солідарність, ми будемо готові відповісти незалежно від того, який вибір зробить Путін", - заявив Блінкен.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок попередила, що Берлін розглядає всі варіанти санкцій проти Росії у разі нападу на Україну, включно із санкціями щодо газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомлялось, у Росії заперечують плани вторгнення до України.

"Жодного "російського вторгнення" в Україну, про що з осені минулого року заявляють на офіційному рівні США та їхні союзники, немає і не планується, тому твердження про "відповідальність Росії за ескалацію" не можна розцінити інакше, як спробу чинити тиск та знецінити пропозиції Росії щодо гарантій безпеки", - йдеться у відповіді Москви на реакцію США на раніше озвучені Росією вимоги щодо надання їй "гарантій безпеки" (відмова НАТО від вступу України та ін. - прим. ГА).

Документ, за повідомленнями ЗМІ, говорить, що Росія не отримала відповіді на її ключові занепокоєності і буде вимушена реагувати у тому числі і "шляхом реалізації заходів військово-технічного характеру"

На наступний тиждень заплановано зустріч Блінкена із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.

Лавров сьогодні заявив, що Москва зацікавлена у тому, щоб "докладніше пояснити американським колегам і всім їхнім союзникам по НАТО, що не можемо задовольнитись обіцянками".

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки", Интерфакс, ТАСС.