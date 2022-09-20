Блінкен зустрівся із делегаціями з Вірменії та Азербайджану у Нью-Йорку

Держсекретар США Ентоні Блінкен зустрівся у понеділок з очільниками МЗС Вірменії та Азербайджану Араратом Мірзояном та Джейхуном Байрамовим на полях сесії Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомляє Reuters.

Це була перша особиста зустріч двох міністрів закордонних справ після ескалації у Нагірному Карабасі минулого тижня, внаслідок якої сторони втратили близько 170 військовослужбовців.

Блінкен "наголосив на потребі запобігти подальшим бойовим діям" і закликав представників Єревану й Баку швидко повернутись до особистих зустрічей, аби послабити напругу в регіоні. "Вони обговорили наступні кроки, і держсекретар закликав сторони зустрітися знову до кінця місяця", – сказав про зустріч речник Держдепартаменту США Нед Прайс.

Згодом міністерства закордонних справ обох країн підкреслили свою зацікавленість в уникненні ескалації, пише "Радіо Свобода".

Раніше Блінкен закликав президента Азербайджану Ільхама Алієва "дотримуватися режиму припинення вогню, вивести військові сили та працювати над вирішенням усіх невирішених питань між Вірменією та Азербайджаном шляхом мирних переговорів".

Минулого тижня Вірменія заявила, що 13 вересня Азербайджан здійснив неспровоковану агресію, обстрілявши цивільну та військову інфраструктуру у прикордонних районах. Азербайджан стверджує, що це були дії у відповідь на намагання вірменських диверсійних підрозділів замінувати азербайджанські позиції.

"Голос Америки" повідомляв раніше, що спікерка Палати представників Ненсі Пелосі вирушила до Єревану, де рішуче засудила, за її словами, незаконні напади Азербайджану на Вірменію та пообіцяла Єревану американську підтримку.

У статті використано матеріали Reuters, "Радіо Свобода", AP, "Голосу Америки".