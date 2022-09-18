Ненсі Пелосі засудила напади Азербайджану на Вірменію

Спікера Палати представників Ненсі Пелосі рішуче засудила «незаконні», як вона наголосила, напади Азербайджану на Вірменію та пообіцяла Єреванові американську підтримку, повідомляє агенство Рейтер.

Виступаючи в неділю в Єревані, Пелосі сказала, що її поїздка має важливе значення після «незаконних та смертоносних нападів Азербайджану на територію Вірменії», під час яких загинуло понад 200 людей."Ми рішуче засуджуємо ці напади", - сказала Пелосі.

Організація Договору колективної безпеки (ОДКБ), очолювана Росією, до якої входить Вірменія, але не входить Азербайджан, на прохання Єревана про допомогу, у вівторок вирішила направити спостережну місію.

Речник парламенту Вірменії Ален Симонян висловив невдоволення такими заходами.

«Цікаво, що вони були розчаровані тим, що замість захисту отримали місію щодо встановлення фактів… тож подивимося, що буде далі», – прокоментувала Пелосі реакцію Вірменії.

Пелосі заявила, що зіткнення на кордоні були спровоковані нападами Азербайджану на Вірменію, і що хронологія конфлікту має бути зрозумілою.

Перестрілка «була ініційована азербайджанською стороною, і це має бути визнано», – сказала Пелосі.

Офіційний Баку заявив, що подібними висловлюваннями Пелосі ставить під загрозу мир на Кавказі.

«Необґрунтовані та несправедливі звинувачення, висунуті Пелосі проти Азербайджану, є неприйнятними», – йдеться у заяві МЗС Азербайджану.

Нагадаємо, що Вірменія заявила, що 13 вересня, незабаром після опівночі, Азербайджан обстріляв щонайменше шість вірменських населених пунктів у прикордонних районах, атакуючи цивільну та військову інфраструктуру за допомогою безпілотників та великокаліберних знарядь. Єреван стверджує, що це була неспровокована агресія.

Азербайджан, який підтримує Туреччина, відкидає ці заяви. Баку стверджує, що вірменські диверсійні підрозділи намагалися замінувати азербайджанські позиції, що спонукало військових відповісти. Вірменія стверджує, що ця версія є азербайджанською дезінформацією.

Виступаючи поруч із Пелосі, член Палати представників Френк Паллоне сказав, що США хочуть зробити все можливе, щоб більше сприяти безпеці Вірменії.

Пелосі наголосила, що США прислухаються до думки Вірменії щодо її оборонних потреб і заявила, що Вашингтон хоче підтримати Вірменію у «глобальній боротьбі між демократією та автократією».

«Ми маємо використовувати наш вплив, наші важелі, показуючи, що демократія та суверенітет Вірменії є пріоритетом, – сказала Пелосі. – Оксамитову революцію вітали у всьому світі».

В матеріалі використані джерела Рейтер